Förbundet: ”Salah kommer spela i VM-premiären”

ENGLAND

The Sun hittar ”To Rasha with love” i rubriklådan efter Rashfords jätteskott för England (2-0 mot Costa Rica). ”Hur tusan kan Mourinho inte uppskatta denna kille? Vi njuter av Marcus Rashford”, är rubriken på David Kidds krönika efter matchen.

Daily Mirror har i sin rubriklåda rotat fram en helt identisk rubrik som The Sun, ”To Rasha with love”. Snopet. I de generöst tilltagna spelarbetygen är det också Rashford som får det allra högsta, nio av tio. Lägst får Jamie Vardy, en sexa. Kanske skulle han inte ha lagt av med snuset (se gårdagens Headlines webb-tv).

The Guardian har en rubriklåda med mer sofistikerade formuleringar. ”From Rashord with love”, skriver tidningen, ”England reser till VM med gott mod efter säker seger”.

Daily Telegraph rör också runt handen bland mer stillsamma rubrikval, men temat är detsamma. ”To Russia with hope”, heter det här, med tillägget, ”det perfekta avstampet” inför VM. Tidningen kryddar sporten fotbollsrykten. ”Tottenham med bud på Jack Grealish, Pochettino har identifierat Aston Villa-stjärnan som primärt mål i sommar”. Birminghamklubben kräver 40 miljoner pund för sin 22-årige guldklimp, men är i ekonomisk kris och Spurs ”tror de kan få honom för så lite som 15 miljoner pund”, skriver Telegraph.

Daily Mail bjuder på mer Silly Season, och det redan på sportettan. ”Exklusivt: Yaya Touré i samtal med West Ham”. 35-åringen gillade inte Guardiola, men gamle tränaren Manuel Pellegrini lockar. Jättelönen på 220 000 pund i Man City kan Touré däremot glömma.

The Independent uppger att Mourinho lagt ner jakten på en ny vänsterback till Man United och lägger all kraft på att hitta en backup till Lukaku. To Rasha without love.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport vänder blickarna västerut, mot Spanien. ”Revolution i Real: Conte stiger, kungen sjunker”. Till det finns bild på Chelseas tränare och på Cristiano Ronaldo. Gazzettan har noterat uppgifterna i Spanien om Conte, och menar att ”han vore den idealiska tränaren att inleda en ombyggnationen”. Givetvis skjuter tidningen också in uppskattningar i procent kring Reals tränarstol: Conte 30 procent, Guti 25, Hierro 15, Michel 10, Pochettino 10, Laudrup 10. Kring CR7 konstaterar tidningen bara att han kan vara på väg bort. Bland mercatouppgifterna finns att Roma hoppas slutföra Justin Kluiverts övergång från Ajax i helgen.

Sky Sport Italia kontrar Gazzettans uppgifter om Conte. Enligt tv-kanalen kontaktade Real Madrid italienaren i onsdags med en intresseförfrågan, men Conte tackade nej och hänvisade till sitt kontrakt med Chelsea.

Corriere dello Sport formar Milans öde efter en barnfilmstitel, och får fram ”Milan – Elliott är draken”. Det syftar på den amerikanska hedgefonden Elliott Management som kan sätta klorna i den rödsvarta klubben om ägaren Yonghong Li inte får finanserna under kontroll. Li hoppas på en partner som köpa in sig för 50 miljoner euro. Tidningen skriver också om ”Juve, överraskningen Golovin”. Allegri är sugen på CSKA-mittfältaren som går på 20 miljoner euro. Tidningen har på förstasidan även ”Exklusivt: Fifa tar det på allvar – I VM fyra VAR och 33 kameror”. Av texten framgår också att repriser kommer att visas på storbildskärmar med förklaring. Bland sina transferuppgifter nämner CdS i förbigående att Perugia hoppas få Samuel Gustafson att stanna. Den svenska mittfältaren, som varit inlånad till Serie B-klubben under våren, har ett kontrakt med Torino som går ut i sommar.

Tuttosport ser en ”utmaning för Napoli och Inter” med ”Chiesa Juve”. Det betyder att Turinklubben också är ute efter Fiorentinas 20-åriga anfallare.

SPANIEN

Marca hävdar att ”CR7 menar allvar”. Records uppgifter i går stämmer, Cristiano Ronaldo vill lämna Real Madrid och ”klubben överväger att sälja”. Tidningen skriver vidare att parterna är ”länge ifrån varandra än någonsin” kring ett nytt kontrakt. Cristiano Ronaldo känner sig sårad över brutna löften kring det nya kontraktet som utlovades förra sommaren samt att Neymar ska ha erbjudits högre. ”Inom de närmaste dagarna får vi se om det blir ännu ett kapitel som slutar med en handskakning, ansträngda leenden och ett nytt kontrakt, eller om Cristiano Ronaldo verkligen lämnar den här gången”. Marca uppger vidare att Chelsea Antonio Conte nu är ett förstaval att ersätta Zinedine Zidane som tränare i klubben, samt att värvningen av Rodrygo är säkrad till en kostnad av 45 miljoner euro.

AS har som ofta förr en trött förstasida, kungens besök hos landslagsspelarna. Marcelo dyker också upp på annan plats med ”Cristiano Ronaldo äger inte Real”. Det tycks främst vara sagt för att markera att det finns utrymme även för Neymar. ”Cristiano Ronaldo äger inte Real Madrid. Om presidenten vill värva någon så gör han det. Skulle Neymar inte kunna komma bara för att Cristiano är här? Hela omklädningsrummet vill att Cristiano stannar, och för Neymar står dörren alltid öppen”, säger Marcelo. Angående Cristiano Ronaldo menar AS att Real sagt till portugisen att om han hittar en köpare så säljer klubben honom.

Sport gnuggar händerna åt situationen i Real Madrid, ”Cristiano-Floretino: Det är krig!”. Samtidigt förfasar sig tidningen i nedryckaren åt att Real ”roffar åt sig Rodrygo från Barça…för 60 miljoner euro!”. En summa väsentligt mer än vad Marca uppgav. Hur som helst, botemedlet för Barças tillkortakommanden på transfermarknaden kan vara en ny sportchef. Han presenterades i går: Eric Abidal. Ex-Barçaspelaren tar störst utrymme och enligt Sport är ”Fransmannens första uppdrag: Säkra värvningen av sin landsman Griezmann”.

Mundo Deportivo pryder också förstasidan med Abidal, och lägger till att ”hans band till omklädningsrummet och hans image var nycklar till att Barça satsar på ’Abi’”.

FRANKRIKE

L’Equipe låter bara en fotbollsnyhet nå förstasidan: Nabil Fekirs förestående övergång från Lyon till Liverpool. Den överenskomna övergångssumman anges till 65 miljoner euro, plus sju milj euro i bonusar. Läkarundersökning väntas inom kort. Vissa källor uppger att den redan är avklarad. En lika klar övergång tycks vara Patrick Vieiras. L’Equipe, liksom Nice-Matin, uppger att Arsenlalegendaren lämnar NYCFC och skriver på ett treårskontrakt med Nice. Han väntas bli presenterad på tisdag nästa vecka, och ersätter Lucien Favre som flyttat till Dortmund.

RMC Sport, liksom andra franska källor, uppger att Paul Pogba och Olivier Giroud får chansen från start mot USA i det franska VM-genrepet mot USA på lördag kväll. Startelvan: Lloris – Sidibé, Varane, Umtiti, Mendy – Pogba, Kanté, Matuidi – Mbappé, Griezmann, Giroud. RMC menar också att det bör vara den tänkta startelvan i VM.

Le Parisien har identisk startelva, men fokus på Pogba i texten. ”Det är upp till honom att visa att han förtjänar en startplats i VM”, skriver Le Parisien. I sin helgbilaga presenterar Le Parisien en opinionsundersökning kring franska landslaget, ”53 procent av de tillfrågade har en negativ bild av landslaget”. Tidningen är förvånad, ”Stigmatiserar ’affären Rabiot’ eller går det djupare?”, är frågan i ingressen.

ÖVRIGT

Bild (Tyskland) menar att med Mesut Özil skadad kommer Tyskland mot Saudiarabien i kväll att förlita sig på ”Reuxler”. Det betyder att både Reus och Draxler spela. Risken att Özil missar VM-premiären mot Mexiko anses också fortsatt överhängande.

AS (USA) har i sin amerikanska utgåva rubriken ”Zlatan vill att Brasilien vinner VM i Ryssland”. På en fråga om just vinnare svarade svensken, ”Jag hoppas på Brasilien, eller Sverige”. Som klippet ovan visar så pratade Zlatan efter LA Galaxy-träningen mer om VM. ”Alla de bästa spelarna är där utom Zlatan. Han borde ha varit där men är det inte”, sa han med ett leende, och läxade sedan ännu en gång upp den svenska pressen, ”Medierna säger att de (Sverige) klarar sig bättre utan mig, så då får jag tro dem (nytt leende). Det är den svenska mediementaliteten. Jag har inte ett typiskt svenskt namn”, sa Zlatan, rabblade upp alla klubbar han spelat för, och avslutade med den retoriska frågan, ”Om man inte vet hur man klarar av att spela kollektivt, hur kan man då spela för de största klubbarna i världen och vinna?”.

KingFut (Egypten) har goda nyheter för egyptiska fans. Axelskadade superstjärnan Mohamed Salah väntas spela redan i VM-premiären mot Uruguay. ”Jag tror att även om Salah inte finns med i startelvan, så kan han spela några minuter”, säger Khaled Latif, styrelseledamot i det egyptiska fotbollsförbundet till lokal radio. Han bekräftade även att Salah kommer att medverka i landslagets avslutande träning på lördag innan avresa till Ryssland.