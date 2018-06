Schweiz gick hårt åt Neymar - blev nersparkad flest gånger på 20 år

ENGLAND

Daily Mirror uppfyller alla krav man kan ha på ordvitsandet hos en engelsk tabloid. Det är ”Bring it Ron” för att ”Harry Kane hoppas matcha Cristiano Ronaldos hattrick och ge England en perfekt start”. Det är ”How Loew can you go” för att beskriva Tysklands allt annat än perfekta start.

The Sun låter det engelska hjärtat pumpa. I nationalistisk yra proklamerar tidningen ”För Harry, England och St George” (flaggan). Men sitt mest bisarr grepp sparar tidningen till nyhetsettan. Med ”We Kane do it” och en bild på Tottenhamstjärnans sko, uppmanar tidningen sina läsare att ta en selfie när man kysser skon på förstasidan och lägga ut i social medier. Det finns sedan alltid lite utrymme för Silly Season på sporten. ”Exklusivt: Man United sätter prislapp på 100 miljoner pund för Martial” och ”Exklusivt: Leicester vinner rejset om Norwichs U21-landslagsstjärna för 24 miljoner pund”.

Daily Mail sveps med i Kanes måltörst, ”Ge mig en trippel”. Hans citat indikerade också att han är ute efter priset som VM:s bästa målskytt. ”Jag har många målpriser från min karriär. Jag skulle gärna sitta här med ett stor gyllene pris om några veckor”, sa Kane, ”Ronaldo har satt press på mig. Förhoppningsvis kan jag också göra ett hattrick så vi är lika. Jag längtar efter att spela och visa vad jag kan”. Mail och Silly Season är aldrig långt ifrån varandra. Dagens publikdragare är ”Man United förbereder bud på 60 miljoner pund för Chelseas Willian”.

The Guardian bidrar med mer nyanserad bild. Här finns Schweiz poäng mot Brasilien. Här finns ”Southgate predikar mod och skönlir mot Tunisien”. Allra störst rubrik får Tysklands förlust, men med vinnarna i fokus, ”Mexican Wave”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport följer VM på avstånd, ”Vi får titta på…”, påpekar Gazzettan och syftar dels på toppnationernas problem och dels på Italiens frustration över att inte få vara med. Tidningen har förresten en intervju med en svensk fotbollsprofil inför Sydkoreamatchen. ”Strömberg: Det är svårt att gör mål på oss, som ni mycket väl vet”. Ouch.

Corriere dello Sport med ”Spallalaika” kan tyckas obegriplig, men är rimligen en sammanslagning av ”Sbaglio”, att begå misstag, och ryska instrumentet balalajka. På det instrumentet ljuder tonerna av oväntade resultat i VM. ”Juve über Bayern” har Turinklubben på jakt i Tyskland, ”Inte bara Lewandowski i stället för Higuaín, utan också Boateng till att förstärka försvaret”.

Tuttosport menar i stället att Juventus närmar sig värvningen av CSKA:s ryska landslagsstjärna Golovin. ”I dag eller i morgon nya samtal med ryssarna: Marotta (som redan har ett avtal med spelaren) kan övertyga dem med ett erbjudande om procent på framtida försäljning”, menar Tuttosport.

SPANIEN

Marca menar att Real Madrid är ”Tio miljoner euro från Alisson”. Roma vill ha 70 milj euro för målvakten, Real vill betala 50, så en deal på 60 är i pipeline om man får tro Marca. Tidningen beklagar sig också över behandling av Neymar. ”Schweizarna sparkade ner den brasilianska stjärnan tio gånger”. Marca påpekar att ingen enskild spelare har fått fler frisparkar sedan Alan Shearer 1998.

Sport jublar men med reservation, ”Coutinhos läckerhet utan belöning”. Det var ju en Barcelonaspelare som gjorde mål men hans brasilianska lagkamrater lyckades inte säkra segern.

Mundo Deportivo har också Coutinhos mål i fokus, samtidigt som tidningen också ger Barcelonas spelarjakt sin uppmärksamhet. ”Barça utan Griezmann” ger upphov till flera spekulationer; Pjaca (Juventus), De Jong (Ajax) och Lenglet (Sevilla). En annan rubrik är Mexikos ”Chicarito: Vårt mål är att nå VM-final”, som i nästa andetag följs av att han understryka att laget tar match för match.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att det är ”Problem för det stora”, efter Tysklands förlust och Brasiliens tappade poäng. Tidningen noterar också att möjligheten/risken för en åttondelsfinal mellan VM:s två huvudfavoriter öppnar sig. I en intervju med Eden Hazard upprepar belgaren att han trivs i Chelsea och har klubben att tacka för mycket, men håller på nytt dörren öppen för CL-mästarna. ”Om jag stannar så är det för att laget blir bättre än det var senaste säsongen. Jag har ingen lust att stanna om vi (Chelsea) blir sämre. Real Madrid kan intressera mig, det vet alla. Om de inte vill veta av mig så pratar vi inte mer om det. Om de vill köpa mig så vet de vad de behöver göra”, säger Hazard. Vidare uppger L’Equipe att Tottenham förra veckan inledde diskussioner med Lyon om mittfältaren Tanguy Ndombele, och är beredd att erbjuda 40 miljoner euro. Lyon vill ha 60 milj euro för 21-åringen.

Le Parisien har en intervju med Blaise Matuidi om det unga landslaget, ”Erfarenhet räcker inte, det gör inte heller bara talang”. Tidningen skriver vidare att det är troligt att Olivier Giroud tar en anfallsplats mot Peru på Ousmane Dembélés bekostnad.

TYSKLAND

Bild är inte nådig. ”Jogi, det där var en VM-bojkott” täcker förstasidan efter premiärdebaclet (0-1 mot Mexiko). Nedanför skriver tidningen att det var ”Den värsta defensiva insatsen på åratal”. Tidningen skjuter vilt. Åtta spelare tilldelas betyget fem. Tidningen använder skalan ett till sex, där sex är sämst. Målvakten Neuer och inhopparen Reus kommer undan lindrigast, med treor. I en separat rubrik kritiseras Julian Brandt för ”Pinsam selfie direkt efter Mexikofiaskot – Brandt skrattade i supporters kamera”. Förklaringen att det var för en ung supporter duger inte för Bild. Ex-landslagsprofilen Lothar Matthäus understryker att ”Pressen är enorm (på Tyskland) inför matchen mot Sverige”, och vill se Marco Reus från start.

Die Welt väljer ut en kär gammal hackkyckling. ”Löws kan inte berättiga förtroendet för Özil”, är rubriken på en krönika. Tidningen understryker att det inte bara är Erdoganfotot, kritiken har sportsligt befogad.

Abendzeitung är en av flera tidningar som vidareförmedlar Mats Hummels känga till lagkompisarna från ZDF. ”Om sju-åtta spelare attackerar så är det självklart att den offensiva kraften är starkare än den defensiva stabiliteten. Vi täckte inte bra, för ofta var det bara jag och Jerome (Boateng) där bak”, säger Hummels.

ÖVRIGT

Yonhap (Sydkorea) sätter rubriken ”Landslagets kapten hävdar att Sydkorea har övertag i erfarenhet mot Sverige”. Ki Sung-yeung sa, ”Jag vet inte hur det är med Sverige, men vi har många spelare med VM-erfarenhet. Vad det gäller erfarenhet har vi inga problem. Nu ska vi bara visa det på planen”. Han viftade bort frågan om liten svensk fördel av att ha fler fans på plats. ”Jag tycker det är positivt med stor publik för man får känna av VM-stämning. Det betyder inget om Sverige ha mer fans eller inte”, säger Ki Sung-yeung

RT (Ryssland) har en säker José Mourinho i studion. Tyskland går vidare trots förlusten mot Mexiko, och går långt. Unitedtränaren tycks inte Sverige någon större chans. ”Jag tycker gruppen är enkel. Jag tror Tyskland går vidare…jag tror vi kommer att ha Tyskland i kvartsfinal, troligen i semifinal och troligen i final”, innan han snabbt kompletterade, ”Men i dag var de riktigt dåliga”. Tidigare har han tippat Tyskland och Mexiko vidare, och Portugal-Argentina i final.

El Universal (Mexiko) noterar i all segerglädje också att Fifa inlett en undersökning mot Mexiko för en homofobisk ramsa från fansen. Förbundet har tidigare bötfällts för fansens ramsa, och förbundet hade uppmanat fansen att avhålla sig från ramsan. Men den hördes efter 24 minuter mot Tyskland när Manuel Neuer skulle sparka ut bollen. El Financiero försöker samtidigt ta död på populära uppgiften i går kväll om att firande i orsakade ett skalv i Mexiko City. ”Det skulle vara oerhört svårt för fans att orsaka ett skalv”, menar Delia Bello, analytiker på Servicio Sismológico Nacional i Mexiko.

Telesur (Venezuela) gästades av argentinska legendaren Diego Maradona. Han är inte nådig mot förbundskaptenen. ”Om Argentina spelar så här tror jag inte Sampaoli kan resa hem igen. Det är en skam. Att inte ha förberett sig bättre när man vet att islänningarna är 190 cm…jag tror det finns en utbredd ilska inom laget”, menar Maradona, som tidigare slaktat Sampaoli. Messi däremot försvarar han. ”Jag lägger ingen skuld på spelarna, och verkligen inte Messi, som gjorde sitt bästa”.

Blick (Schweiz) firar gårdagens poäng (1-1 mot Brasilien) med ”Das war Ramba Samba”. Det blir ungefär…tja, ”Det var hallabaloo”.

O Globo (Brasilien) menar att ”Jaktsäsongen har börjat: Neymar är den som sparkats ner mest i VM”. Tidningen påpekar att stjärnan tio gånger blev nersparkad och fick frispark, ”tre gånger mer än Messi och dubbelt så ofta som Cristiano Ronaldo”.

A Bola (Portugal) konstaterar att ”Mihajlovic är här”. Det är i Lissabon, och för att skriva på för Sporting. Sinisa Mihajlovic var senast tränare i Torino, men väntas nu sätta sin namnteckning på ett treårskontrakt med krisklubben Sporting och presenteras senare under måndagen.