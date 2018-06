Gjorde Kroosmål på Sverige - innan VM-matchen

ENGLAND

The Sun känner fotbollseuforin som sveper in över engelsk press utan hänsyn till andra nyheter. Förstasidor går inte längre att skilja från sportettor. Storsegern i går (6-1 mot Panama) får The Suns nyhetsredaktion att sätta stiftet på Hot Chocolate-vinyl och rispa in ny text. ”We believe in miracles…You sixy thing”. Sportredaktionen svänger till Queens ”Don’t stop me now”, och sjunger i refrängen ”Kane’s having such a good time, he’s having the ball”. Någon stackare som inte får vara med på festen tvingas på annat håll knåpa ihop ”Exklusivt: Avtal i fara då West Ham bara erbjuder ettårskontrakt till Jack Wilshere”.

Daily Mirror säger det inte i toner utan med hjärtat. I en slags väckelse. ”Tro på oss”, är budskapet från landets fotbollsmessias Harry Kane. På en fråga från BBC om England kan vinna VM, svarade han ”Vi tar inte ut något i förskott. Vi måste hålla fokus, men ja, man måste tro. Om man ska uppnå något i livet så måste man tro”. Halleluja. Sportettan är tabloid av klassiskt snitt. Klart man då beskriver en storseger mot Panama som ”Pantastic”.

Daily Telegraph väljer ”Våga drömma”, och radar sedan upp krönikor. ”Sam Wallace: Rekordmakarna tänder nationens stubin”, ”Paul Hayward: Ni såg verkligen vad ni tror att ni såg”, ”Matt Law: Makalösa Kane regerar världen”, ”Jason Burt: Det här är ett lag som är utmärkt coachat” och ”Jamie Carragher: Fortsätt nu med att besegra Belgien”. Och så finns hyllningen från förbundskapten Southgate till frälsaren Kane, ”Vi skulle inte byta bort honom mot någon nummer 9 i turneringen”.

The Times är mer polemisk. ”Hmmm…gjorde vi för många mål?”, undrar krönikören Matt Dickinson. ”Grupptvåan får i nuläget troligen möta Mexiko eller Schweiz i kvartsfinal. Det tveksamma priset för att bli etta i gruppen kam mycket väl bli Tyskland eller Brasilien i kvartsfinal”, varnar tidningen. På förstasidan finns dock det rådande budskapet med stor bild på Kane, ”Harrys heroism låter folk drömma den osannolika drömmen”.

Daily Mail låter experten och ex-Liverpoolprofilen Jamie Redknapp gå bananas med spelarbetygen. Ingen spelare i den engelska startelvan får lägre betyg än åtta av tio. Stones, Henderson, Lingard och Kane får nio.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport snurrar med i Milankarusellen under ”Mr Milan vill ha allt”. Det är Rocco Comisso, New York Cosmos ägare, som vill ta över klubben. Det är familjen Ricketts, som äger Chicago Cubs, som annars ”väntar vid fönstret”. Det är nuvarande ägaren Li som ”försöker med en auktion”. Och det är framför allt en domens dag: besked från Uefa om en förmodad avstängning från Europa League-spel på grund av överträdelser av Financial Fair Play-regler. Mer glädjefyllt är det i de svartblå Milanokvarteren. ”Ninja-mani bryter ut i Inter”, sedan Nainggolan anlänt för kontraktsunderskrift. På tal om transfers, Gazzettan uppger som Sardegna Sport i helgen, att Cagliari är intresserad av Albin Ekdal. Svensken, som spelade i klubben innan flytten till Hamburg, uppgavs i förra veckan även i Genoas och Udineses sökljus. Enligt Hamburger Morgenpost i fredags har HSV ännu inga bud att ta ställning till.

Corriere dello Sport tillägnar Cagliaris intresse för Ekdal en hel artikel. Tidningen menar att hans gamla klubb hoppas att fansen och staden ska vara ett sätt att kroka Ekdal, som flera andra klubbar fiskar efter. Men till förstasidan når inte uppgifterna. Här är det Harry Kanes målskörd som tar över, ”Som en orkan”. Här finns också ”Lewa öppnar dörren för Juve”. Allt som egentligen tycks ha hänt är att Bayernstjärnan sagt att han ”inte kommer att spela i Bundesliga hela karriären”.

Tuttosport menar att ”Det är redan Juve mot Inter”, att de båda klubbarna är stora aktörer på transfermarkanden och att den gamla rivaliteten klubbarna emellan kommer att spira. Tuttosport, av alla tidningar, hävdar vidare att ”City och United satsar allt på Mbappé”. Och hur kommer det sig sig? Jo, ”PSG är i problem med Financial Fair Play”.

SPANIEN

Marca listar Spaniens olika vägar till avancemang inför dagens match mot Marocko. De är ganska många. Nästan alla. En kombinerad VM- och Real Madridrubrik är ”Hazard ringde Real Madrid och erbjöd sig”. Rättare sagt, det var Edens pappa och agent, Thierry, som hörde av sig. Det ska ha skett strax före CL-finalen.

Sport ser ett Spanien som ska ”Satsa allt”. Landslaget vill helt enkelt vinna för att säkra förstaplatsen. Tidningen tror på förändringar på innermittfältet från förra matchen.

Mundo Deportivo är inne på samma linje med ”Gå vidare som etta”. Liksom Sport får tidningen också med Barcelonaspelaren Yerry Minas mål för Colombia på förstasidan.

Cadena Ser lyssnar till Spaniens motståndare Marocko. Där är missnöjet stort efter två förlustmatcher som många i den nordafrikanska nationen också tillskriver domarinsatsen och Fifa. ”VAR har skadat oss vid ett flertal tillfällen och är en nyckelorsak till varför vi är ute”, menar landslagsmålvakten Munir, till vardags i Numancia.

FRANKRIKE

L’Equipe har ”Omskakande” som rubrik, vilket också bottnar i begrepp för tillrufsat hår. Och vad tusan har det för betydelse för franska landslaget, som temat handlar om? Jo, reserver i landslaget kallas också ”frisörer”. Det blir en fransk startelva med många ”frisörer” sedan avancemanget redan är säkrat. Mandanda, Sidibé, Kimpembe, Nzonzi, Dembélé och Lemar väntas nu alla få chansen i morgon.

Le Parisien har exakt samma startelva, men väljer att se den som 4-4-2 i stället för 4-2-3-1 (Mandanda – Sidibé, Varane, Kimpembe, Hernandez – Dembélé, Kanté, Nzonzi, Lemar – Griezmann, Giroud). Liksom L’Equipe har Le Parisien också en artikel om landslagets svar på rasismpåhoppen mot Durmaz.

Ich will ja nichts sagen @ToniKroos aber das Fan Match gegen Schweden ging 2:1 für uns aus und das Tor habe ich so geschossen…#GERSWE pic.twitter.com/eYNEFxUEUr — Oliver Pocher (@oliverpocher) June 23, 2018

TYSKLAND

Bild ger snabbt svar på frågan om Tyskland suger vidare på segerkaramellen från i lördags. Ja, det gör man. Dagens största rubrik är ”Målet! Bråket! Titeln?”. Bild skvalpar med i efterdyningar av matchen. ”Ingen vill möta oss nu”, är rubriken på en krönika av Matthias Brügelmann, där han påpekar värdet av sättet Tyskland slog Sverige på. ”Myten om att Tyskland aldrig ger upp lever igen. Det har större värde än 5-0-uppvisningar i gruppspelet”, skriver han. Mest fascinerande är annars en nästan märklig parallell. Inte nog med att Tyskland vann supportermatchen innan den riktiga VM-matchen med 2-1 mot Sverige. Segermålet bar en nästan kuslig likhet till Kroos skott. Se klipp ovan.

Sky Sport toppar på morgonen sajten med ”Landslaget vs Tyskland”. Toni Kroos hade trots segermål ändå en aning bitter eftersmak i munnen efter Sverigematchen. ”Man får intrycket av att många i Tyskland varit glada om vi åkt ut”, sa han. ”Jag håller med Toni om att många i Tyskland verkade vilja att vi åkte ut i gruppspelet”, fyllde Reus i. Tv-kanalen landar i att bilden som landslaget skapar om illviljan hemma i Tyskland inte stämmer med verkligheten men var ett sätt att peppa, samt avslutar artikeln med att pressens kritik av landslaget var befogad.

Kicker blickar framåt, mot ”Uppgörelse mot Sydkorea”, som avgör vidare VM-spel. Men det finns mer än VM. Som att både Real Madrid och Barcelona uppges intresserade av Thiago Alcântara. Bayern München är beredd att sälja mittfältaren men vill ha 70 miljoner euro. Mer Bayern. Real Madrid vill enligt Kicker använda Karim Benzema som del i en affär för att få Robert Lewandowski, men Bayerns ordförande Uli Höness är kallsinnig till idéen – liksom att överhuvudtaget sälja Lewa. Tidningen skriver också att Emil Forsberg och hans klubbkompisar kan få en amerikansk tränare nästa säsong. RB Leipzig har ögonen på Jesse Marsch, i systerklubben NY Red Bulls, för tjänsten under kommande säsong. Hannovers Julian Nagelsmann bli tränare från och med sommaren 2019.

ÖVRIGT

Soccer America (USA) uppger att VM-matchen Tyskland-Sverige sågs av 5 397 000 tv-tittare på FOX. Det gör matchen till den mest sedda utan USA:s medverkan på en engelskspråkig tv-kanal sedan gruppspelet 1990. Tillsammans med Telemundo, som också visade matchen i USA, sågs Tyskland-Sverige av sammanlagt i genomsnitt 8 827 000 tittare.

Blick uppmärksammar över hela förstasidan att ”Örnar riskerar att låsas in i åttondelsfinal”. Det handlar om Xherdan Shaqiri och Granit Xhaka men inte bara de två. Det visar sig att Fifa även valt att granska Stephan Lichtsteiner som också ska ha gjort dubbelörngesten i sympati med de två spelarna med kosovoalbanska rötter. Två matchers avstängning riskerar trion.

Przeglad Sportowy (Polen) verkar ha slipat knivarna tidigt. VM-misslyckande kommer i ett genomtänkt utförande, som en affisch för en uppsättning av en ny del ur nationalskalden Mickiewicz klassiska verk ”Dziady” (”Förfädernas afton”). Debaclet ses också som en polsk tradition, med hänvisning till VM 2002 och VM 2006.