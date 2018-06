Maradona håller på Mexiko: ”Kan utan problem slå Sverige”

Rubrikämnet i rött, scrolla ned

ENGLAND

Daily Mirror visar att euforin efter storsegern häromdagen inte lagt sig ännu. ”Elva skäl till varför England kan vinna VM” toppar förstasidan. Påminnelse: Det var Panama som besegrades. Sporten har annars mer aktuella ”Ingen tid att förlora”, om att förbundskapten Gareth ”Southgate är fast besluten att besegra grupprivalen Belgien…även om det betyder ett möte med Brasilien”.

Daily Telegraph ser det som att ”Southgate kastar tärningen inför matchen mot Belgien”. Tidningen lägger till att ”Förbundskaptenen kan göra sex förändringar i startelvan men medger att England behöver behålla sitt momentum”. Fast sporten toppas av ”Cristiano Ronaldo hade tur som slapp undan rött kort” i Portugals match (1-1 mot Iran).

The Times kontrar Englands sex eventuella ändringar med att ”Belgien kan vila tio spelare”. Tidningen kompletterar Cristiano Ronaldos tur att slippa rött kort med ilska från Irans förbundskapten Carlos Queiroz. ”Det var en armbåge och om det är en armbåge är det rött kort. Reglerna säger inte att om det är Messi eller Ronaldo så är det bara lite armbåge. Hur kan man ge gult kort för en armbåge? Vad är skillnaden mellan en armbåge från Ronaldo och någon annan? VAR tvår sina händer som Pontius Pilatus”, säger Queiroz.

Daily Star håller med om att ”Ron har tur” som slapp rött kort. Tidningen dramatiserar också Southgates tankar på att vila fixstjärnan Harry Kane. Feta rubriken ”Jag sparkar ut dig” följs av ”Gareth redo att minska Kanes dröm om att vinna Guldskon”.

The Sun har i sin bilaga Cristiano Ronaldo på bild och rubriken ”VARsartat”. Tidningen drar också på två andra ämnen, ”Exklusivt: Man United erbjudet Marco Verratti plus pengar för Paul Pogba” och ”Exklusivt: West Ham-stjärnan Lanzini missar hela nästa säsong på grund av hemska knäskadan” som han ådrog sig under träning med argentinska landslaget innan VM.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport lånar Marvelfiguren Iron Mans dräkt, sätter den på De Vrij, Miranda och Skriniar och kallar dem för ”Iron Inter”. Det är män av järn som Spalletti vill ha längst bak. Den andra Milanoklubben stålsätter sig i stället. ”Ultimatum från Commisso till Li – 48 timmar på sig att svara ’ja’”, beskriver hur Milan kan komma att byta ägare. Samtidigt väntar Milan vidare på straffet från Fifa för överträdelser mot Financial FairPlay-reglerna. Inget besked kom i går, i stället väntas ett i dag eller i morgon. En avstängning från Europa League en säsong eller två befaras.

Corriere dello Sport uppmanar: ”Leo, visa dig”. Till det finns en bild på den argentinska stjärnan med ansiktet bakom en boll. På tal om VM. Så svag var Cristiano Ronaldos insats mot Iran att CdS halverar honom i rubriken, från CR7 till CR3,5.

La Nuovo Sardegna skrev i helgen att Cagliari var intresserad av att värva tillbaka Albin Ekdal. Nu uppger tidningen att den svenska landslagsmittfältaren är överens med Serien A-klubben om de personliga villkoren (rubriken bestämd, texten mer försiktig,”…redan verkar ha sagt ja”). Kvar återstår att komma överens med Hamburg och vinna kampen mot Genoa, som också är ute efter Ekdal. Priset anges till 2,5 miljoner euro. Svenskens lön anges till ungefär en miljon euro per år. Sportchefen Maran, som gett klartecken till afsären, ser Ekdal som ersättare till Luca Cigarini.

Tuttomercatoweb preciserar Napolis intresse för Robin Olsen. Sportchefen Giuntoli ska under förra veckan ha bett om information om den svenska landslagsmålvakten. Roma och Liverpool är andra klubbar som också uppgetts intresserade. Det första Napoliryktet dök upp för en vecka sedan.

SPANIEN

Marca jublar först, ”Heja VAR!”. Sedan kommer efter eftertänksamheten, (”Men så här vinner vi inte VM”). Tidningen påpekar efter den räddade poängen (2-2 mot Marocko) att ”Under en galen minut fick Spanien en straff tack vare teknologin och Portugal en straff emot sig”. Det gav förstaplatsen i gruppen till Spanien, men även förbundskapten Hierro var kritisk till lagets insats, ”Det här är inte en vägen att vandra”. Nu väntar hemmanationen Ryssland i åttondelsfinal. En artikel tillägnas målvakten De Geas darriga framträdanden. Rubrik: ”En räddning och tusen frågetecken”.

AS har identisk huvudrubrik som Marca om”Heja VAR!”, och kallar sedan det dramatiska avgörandet för ”en minut värdig Hitchcock”, efter den vita dukens spänningsmästare. Krönikören Alfredo Relaño skriver att ”Spanien gick vidare via rysk roulette”.

Sport summer med att Spanien är ”Först! – efter en galen minut”. Krönikören Ernest Folch konstaterar att ”Med VAR är en ny sport född och den gamla fotbollen begravd”. Men han ser det som något positivt. ”Plötsligt har något så okänt som sanningen trängt sig in i fotbollen, sanningen om vad som verkligen hänt. Den hotar att rasera den gamla ordningen av osjysta resultat, moviolas och anklagelser om orättvisa i oändlighet”, skriver Folch. Spelarbetygen till spanjorerna är svala. Isco får högst, sju av tio. De Gea och Sergio Ramos får lägst, fyra.

Mundo Deportivo ritar upp en ram, som vore den en tv, runt dagens budskap: ”Tack, VAR”. Andra fotbollsrubriker på förstasidan: ”På liv och död för Messi och Argentina” samt ”Mina vill stanna, Barça vill sälja”.

FRANKRIKE

L’Equipe hänger upp ord från Danmarks förbundskapten Åge Hareide som ett rött skynke för det franska landslaget. ”Jag tror inte på detta Frankrike. Deras spelare vill framför allt briljera på ett individuellt plan”. Därav den stora rubriken ”Som ett lag”, med tillägget att få Hareide att äta upp sina ord. Som tidningen uppgav i går väntas sex nya startspelare i den franska elvan.

RMC Sport samlar marockanska kommentarer sedan varistas godkänt en sen spansk kvittering. Vreden är stor. ”Det är frustrerande för nu vet vi att VAR är till för de stora lagen”, säger mittfältaren Younes Belhanda. Hans lagkamrat Nardin Amrabat markerade i en tv-sändning tydligt sin åsikt när han mot tv-kameran ritade upp en tv och mimade ”VAR är bullshit”.

France Football slänger fram ett mercatonummer mitt i VM. Men blickarna finns också på Ryssland. Och när France Football tar fram veckans lag (omgång 2) finns ett svensk namn med: Robin Olsen. Den svenske landslagsmålvakten ligger också i betygstoppen bland målvakter tillsammans med Courtois (Belgien), Jo Hyun-woo (Sydkorea), Navas (Costa Rica), Schmeichel (Danmark), Beiranvand (Iran) och Sommer (Schweiz). Samtliga har 6,5 av tio.

ÖVRIGT

Bild tycks just ha kommit till insikt om den alla möjliga sluttabeller. ”VM-galenskapen: I morgon kan vi åka ut VM via lott – även om vi slår Sydkorea”. Lottning är det sista alternativet som återstår om i tur och ordning poäng, målskillnad, mål, poäng i inbördes möten, målskillnad i inbördes möten, gjorda mål i inbördes möten och fair play-poäng är identiska mellan lagen. Skulle det bli lottning sker den på Spartakstadion i Moskva en kvart efter matcherna är färdigspelade och kan ses via livestream. ”Snälla, Jogi, låt inte detta hända! En seger med två mål tar oss med trygghet till åttondelsfinal”, avslutar Bild. Enligt tidningen väntas Mats Hummels och Niklas Süle starta som mittbackar mot Sydkorea. Jerome Boateng är avstängd och Antonio Rüdiger var darrig mot Sverige.

El Universal (Mexiko) uppmärksammar inför mötet med Sverige en världsberömd Mexikosupporter. ”Jag är redan ett Mexikofan för de satte färg på första omgången. De har visat att de utan problem kan slå Sverige, även om Sverige också kan vinna”, säger han i venezuelanska Telesur, och slår sedan på nytt bestämt fast, ”Mexiko har i dagsläget förutsättningarna att slå Sverige”.