Gary Neville: ”Uniteds vd undergräver Mourinho”

ENGLAND

The Guardian förmedlar kontraster. Det är ”Så perfekt det bara går” som gäller för Liverpool (2-0 mot Crystal Palace). Det är ”Mourinhos försvunna magi” som gäller för ärkerivalen i Manchester, med tillägget ”Unitedtränaren står inför sin största utmaning – kan han få fart på det håglösa, röriga laget?”.

Daily Telegraph lyfter liknande problem på Old Trafford. ”Tappar förtroendet – Spelarnas moral dippar och Mourinho kämpar med att behålla omklädningsrummets stöd”. Till skillnad från Guardian så ser Telegraph skönhetsfläckar i Liverpools seger. ”Bråk kring filmning av Salah”, är matchrubriken. ”Om det är straff så går fotbollen inte längre att känna igen”, är matchcitatet från Palacetränare Roy Hodgson.

Daily Mail-krönikören Mark Clattenburg håller inte med Hodgson. Ex-domaren ger sin kollega i matchen tummen upp, ”Michael Oliver gjorde rätt som dömde straff för Liverpool – han stod perfekt placerad”.

The Times återvänder till Mourinho. Men det är inte för att dela ut ytterligare en örfil till portugisen, utan för att förmedla en till Uniteds vd. Avsändare är en ex-Unitedspelare, numera tv-expert, ”Neville: José underminerad av Woodward”. Gary Neville påpekar att ”Han (Woodward) försökte rättfärdiga för medier varför han inte backat upp sin tränare (på transfermarknaden). Det är för sent för sånt. Du gav honom ett nytt kontrakt, backa upp honom hela vägen”, sa Neville i Sky Sports studio.

The Sun nöjer sig inte med det. Under ordleken ”Shirt hits the fan”, finns dels Nevilles kommentarer med, dels att Mourinho tills vidare sitter säkert på sin post, men här finns också en stor bild med Alexis Sánchez som indikerar att han är i hetluften igen. Mitt i stormen efter Brightonförlusten, som Sánchez missade, twittrade han ut reklam för sin nya klädkollektion. Tajmingen fick fans att rasa, som det populärt kallas, och chilenaren att plocka bort sin tweet.

Daily Mirror känner i stället oro i luften på Emirates. ”Unai Emerys start blir ännu hårdare: Aaron Ramsey och lagkamrater chockade över att mittfältaren petades”. Han fanns inte med i startelvan i derbyt mot Chelsea. Arsenal jobbar samtidigt med att förlänga hans kontrakt, som går ut till sommaren.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tycker det är på tiden att Inters anfallare Mauri Icardi att hitta nätet igen. ”En torka för Icardi precis som för Inter”, påpekar tidningen, ”Nu måste kaptenen gottgöra det”. Vidare uppger Gazzettan att Pjanic efter flyttrykten nu i stället förlänger med Juventus. Kontraktet är till 2023 och lönen 6,5 miljoner euro netto/år. Bara Cristiano Ronaldo (31 milj euro) och Paulo Dybala (7,3 milj euro) har högre.

Corriere dello Sport uppmärksammar på nytt konsekvenserna av Cristiano Ronaldo-hysterin. De är inte enbart positiva. Biljettpriserna skjuter i höjden. Så var fallet i Verona i helgen, så blir det i Parma dit Juve reser härnäst. Mest uppseendeväckande i nuläget är Udinese den 7 oktober. Där kostar en biljett i curvan hela 60 euro. Sittplatser ökar på vissa sektioner från 30 till 105 euro, på andra från 45 till 140 euro. Den genomsnittliga ökningen är drygt 200 procent, skriver CdS. På förstasidan dyker ett svenskt namn upp. ”Napolis Arek som Jeppson”. Det fortsätter med ”Efter målet mot Lazio är Milik ute efter det perfekta året: stil och effektivitet, Hasses arvtagare”. En magisk liten mening bara det, ”l’erede di Hasse”. Tidningen noterar att en rad förändringar är att vänta i Romas lag till matchen mot Atalanta. Men de rör inte målvaktspositionen. Där står Robin Olsen stadigt.

SPANIEN

Marca vänder sig för dagen inte till transfermarknaden utan till de egna leden för att hitta en lösning på Real Madrids problem. ”Han har inte debuterat ännu”, skriver tidningen till rubriken ”I väntan på Vinícius”. Marca menar att det är ”Oro i Real över bristen på speltid för brasilianaren, samtidigt som debatten rasar om värvning av en anfallare. Lopetegui vill skydda honom”. En annan rubrik är ”Oavgjort i första stormatchen i La Liga” (Valencia-Atlético 1-1). I matchen blev Vitolo knäskadad. Undersökning väntar i dag, meddelar Atlético.

AS menar att Valencias anfallare ”Rodrigo är den nummer 9 Lopetegui behöver”, men ägnar annars förstasidan åt helt annan fotboll: Damernas U20-landslag. ”Finalister!”, skriker AS ut efter 1-0 mot Frankrike i VM.

Cadena Ser uppger att Real Madrid kanske inte nöjer sig med anmälan mot Inter för olovlig kontakt med Luka Modric. Radiokanalen uppger att den spanska klubben är rasande på kroatens agenter, som erbjöd honom till Inter och en annan europeisk toppklubb, och överväger att ta till rättsliga åtgärder.

Sport varnar: ”Fara för Rakitic”. Enligt tidningens uppgifter är PSG beredd att lägga ett bud på 100 miljoner euro för mittfältaren, och kan erbjuda fördubblad lön. Ett besked väntas inom de närmaste dagarna. Tidningen lägger till att ”Rabiot ingår för närvarande inte i affären”.

Mundo Deportivo däremot lyfter just en affär kring fransmannen innan transferfönstret stänger. ”Rabiot 50 miljoner euro”, syftar på vad Barça anser att klubben max vill betala för PSG-mittfältaren. På annan plats nickar tidningen instämmande till radiokanalen RAC1:s uppgifter i går kväll om att Real Betis är ute efter Rafinha. Diskussioner pågår med Barcelona. Problemet, enligt MD:s uppgifter, är att Betis vill låna mittfältaren, medan Barça bara vill sälja.

FRANKRIKE

Nice-Matin toppar tidningen med mercato. Men så var det också en skräll sent i går kväll: ”Balotelli stannar i Nice” ytterligare en säsong. Det bekräftade OGC Nice. Italienaren placerades länge hos rivalen Marseille. Detta uppmärksammar också Nice något hånfullt på sin hemsida, ”Efter att situationen varit något komplicerad i början av sommaren på grund av en annan klubb från södra Frankrike, så är situationen nu den normala igen. Enkel och klar. Som en av Super-Marios träffar”, skriver klubben triumferande.

L’Equipe har förstås med Balotellisituationen, med ”Förhandlingar brutna” mellan Nice och OM, och väger upp den notisen med ”Kontakter etablerade” mellan Bordeaux och Thierry Henry. Ligue 1-klubben är intresserade av Henry, för närvarande assisterande förbundskapten i Belgien, som ersättare till Gustavo Poyet. ”Den forna landslagsanfallaren stänger inte dörren”, lägger tidningen till. Och så Dortmund. Ny dag, nytt namn – men aldrig är det Alexander Isaks. Enligt L’Equipe är det nu Barcelonas Paco Alcácer som har högst prioritet i klubbens anfallsjakt.

Corse Matin har svar till den som undrar var Arsène Wenger tagit vägen. Han är på Korsika för närvarande, och han har inte bråttom med framtidsplanerna. ”Jag har beslutat mig för att inte besluta mig. Jag var så beroende att jag bestämt mig för att inte ta några beslut förrän i september”, säger den förre Arsenaltränaren, som för övrigt tror på Henry som tränare i Bordeaux. ”Han vill göra det, han är intelligent och har kvaliteterna. Den existentiella frågan man alltid ställer sig är om man är beredd att offra allt för livet som tränare”, säger Wenger.

France Football är fransk fotboll, och fransk fotboll är för närvarande Kylian Mbappé. ”Hans nya utmaningar” har inte med stjärnans egna mål att göra, utan specialisternas åsikt om vad han kan utveckla. Ex-spelaren Bernard Lacombe ser skytteligatiteln, Jean-Pierre Papin ser Ballon d’Or. Här finns också friidrottstränaren Renaud Longuèvre, som ser möjligheter för Mbappé att bli ännu mer kraftfull – trots att Longuèvre själv mätt upp vad han tror är ett världsrekord för Mbappé. ”Jag mätte i detalj hans hastighet i den omtalade rushen mot Argentina. Det talade om 37 km/h, vilket bara det är anmärkningsvärt. Men studerar man sekvensen meter för meter så är han just innan andra accelerationen, då han sedan blir fälld, uppe i 39,13 km/h. Enligt mig är det världsrekord på en fotbollsplan!”, säger Longuèvre. På ett litet hörn, fjärran från Mbappés värld får Emil Krafth några rader om sin flytt från Bologna. ”Jag fick inte spela mycket där förra året och hade behov av att känna mig betydelsefull igen”, säger Amiens-svensken. Om kommunikationen med tränaren Pelissier: ”Det är lite svårt med tanke på språkbarriären. Han pratar inte engelska. Jag pratar italienska, han pratar franska och spanska. Vi mixar det hela och lyckas förstå varandra hyfsat (skratt)”, säger Krafth.

TYSKLAND

Bild ger den tyska förbundskaptenen ett högerhörn på förstasidan. ”Jogi träffar i dag tio ligabossar” för en ”Analys av VM-fiaskot”. En punkt är landslagets smeknamn, ”Die Mannschaft”. Förbundspresidenten Reinhard Grindel vill att namnet ska avskaffas som slogan, som en del i en ändrad marknadsföringspolicy för att komma folket närmare igen. Lägre biljettpriset och fler öppna träningar är också förslag från Grindels i samma ämne.

Ruhr Nachrichten konstaterar att ”Reus och Witzel räddade skakat Dortmund mot Fürth”. Cupsegern (2-1) kom efter mål i 90:e minuten och sedan i 120:e minuten. Alexander Isak fanns inte med i truppen.

ÖVRIGT

SDNA (Grekland) kunde liksom andra grekiska medier i går konstatera att Pontus Wernbloom inte finns med i truppen mot Benfica i EL-kvalet i dag. Men det svenska nyförvärvet finns inte heller med i returen. Eller i ligaupptakten. ”Wernbloom kommer att vara redo efter landslagsuppehållet”, säger Paoks tränare Razvan Lucescu. Det innebär i så fall att han inte räknar med Wernbloom förrän till ligamatchen borta mot OFI Kreta den 15 september.

LA Times (USA)-journalisten Kevin Baxter är med i LA Galaxypodden Corner of the Galaxy, och diskuterar klubbens senaste bakslag. I förlustmatchen mot Seattle medverkade inte Zlatan Ibrahimovic, och Baxter ser ett mönster. ”Zlatan har blivit en krycka för Galaxy, de förlitar sig lite för mycket på honom”, säger han, ”Det är helt tydligt att de sätter sitt hopp till honom, ’Herregud, vi förlorar, Zlatan snälla, kan du hjälpa oss?’, och så gör han det”.

AOL (Australien) uppmärksammar att friidrottslegendaren Usain Bolt i natt, svensk tid, inledde sitt provspel med Central Coast Mariners. ”Jag vill inte bli behandlad som världens snabbaste man, jag vill bli behandlad som en fotbollsspelare, för det är vad jag vill bli. Folk kommer att snacka, men jag ska visa att det har fel”, sa Bolt.