Lewandowski: ”Därför ville jag lämna Bayern”

ENGLAND



Daily Star visar att det är ny dag men samma klubb i rubrikerna: Manchester United. På nytt är det också en ex-spelare som beklagar sig. ”United har blivit ett skämt”, menar Paul Ince. Turbulensen, men även spelstilen bidrar till hans åsikt. ”Jag märker att fans vänder sig emot José Mourinho, och jag kan förstå varför. Man City, Liverpool, Chelsea och Tottenham spelar alla den sorts fotboll man förväntar sig från ett Man Unitedlag”, skriver Ince i sin krönika för ett spelbolag, ”Den spelstil han (Mourinho) använder passar inte klubben och kommer aldrig att göra det”.

The Sun-redaktionens rubriksättare lät antagligen champagnekorkarna smälla när agenten Mino Raiola i går använde Winston Churchill för att läxa upp Paul Scholes i några tweets. Den legendariske premiärministern tar över tabloidens sportetta i ord och bild. På bild finns Churchill i klassisk pose, och The Sun har lagt till en Man United-rosett. I text kastas läsarna tillbaka till andra världskrigets vapenskrammel med ”Krig på Old Trafford” och klassiska Churchillcitat i ny tappning. Citat 1: ”Det här inte den stoltaste stunden”, fnissar The Sun, och lägger till citat 2: ”Aldrig förr i Man Uniteds historia av konflikter har så få matcher skapat så mycket upprördhet hos så många”. På annan plats finns lite mjukare Unitednyheter, ”Exklusivt: Anthony Martial i u-sväng – nu vill han stanna och slåss om en plats”.

Daily Mail tror att freden kan komma till Old Trafford trots allt. ”Högt uppsatta personer inom Man United medger att det finns ett problem med José Mourino, men tror att vd Ed Woodward kan lösa det”, skriver tidningen.

The Independent lägger till att ”Mourinho ska ingenstans”. Unitedtränaren har enligt tidningens källor fortsatt klubbledningens fulla stöd.

The Times har ett annat ämne som ofta väcker lika mycket känslor som Man United: VAR. ”Exklusivt: Champions League planerar att använda VAR”, uppger Times, och menar att framgångarna i VM för videodomare fällt avgörande. Inom kort väntas Uefa klubba igenom VAR från kvartsfinalerna och framåt i CL.

Wales Online ger Swanseas Martin Olsson 7/10 för insatsen i gårdagskvällens match (2-2 mot Leeds). ”Hade emellanåt fullt upp med Shackleton, men såg också till att hans motståndare tvingades till defensivt arbete. Hade en chans men hittade inte nätet, fast hans rush och inlägg till McBurnies andra mål var strålande”, lyder omdömet. Inhopparen Joel Asoro får 6/10.

Bristol Post har ännu högre betyg att dela ut till en svensk spelare efter Bristol Citys seger (3-0 mot QPR). Niclas Eliasson (ex-AIK och –Norrköping) får 8/10. ”Ytterligare en assist för den svenska yttern som slog fler inlägg än någon annan spelare på planen. Var ständigt en fara för hemmalaget”, skriver tidningen.

ITALIEN



La Gazzetta dello Sport pryder förstasidan men en välkänd profil, ”Kaka: Detta Milan kommer att vinna”. Fler citat: ”Leo har erfarenheten, Maldini historien, Gattuso viljan och i september kommer jag…” samt ”Scudetton? Man ska aldrig utesluta något, men Europa League duger också”. Till synes utan tematiskt grepp tar Gazzettan upp far-och-son på två ställen. Dels med en bild på Cristiano Ronaldo och hela familjen i Juventuströjor, och ”Jag vill vinna Champions League. Min son är lika bra som jag”. Dels med ”Pappa Kluivert: Spring, Justin. Roma är en perfekta klubben att blomma”. I Milano väntas för övrigt storpublik. Det är till Inters första hemmamatch för säsongen. Trots tung förlust i premiären mot Sassuolo är 60 000 väntade på San Siro mot Torino, uppger GdS.

Corriere dello Sport dammar möjligen av en gammal filmtitel i ny tappning, ”VAR games”. Det är diskussionerna om videodomare som blossat upp igen. ”Det tog, trots framgångarna vid VM i Ryssland, bara en omgång så var en infekterad debatt igång om att plocka bort ett hjälpmedel som inte kan plockas bort”, menar CdS.

Tuttosport har för sjuttioelfte dagen i rad Cristiano Ronaldo på förstasidan. Denna gång med ett reportage kring fansen som fick träffa sin idol på träningsanläggningen. ”Mycket kärlek till Juventus världsstjärna”, skriver tidningen belåtet.

SPANIEN



Marca funderar över ”Det märkliga fallet Rodrigo”. Tidningen summerar att Real Madrid säger att de inte vill köpa honom, att Valencia inte vill sälja honom, att Valencias tränare Marcelino säger att det inte finns en chans att han säljs, att spelaren själv vill stanna och att han har en utköpsklausul på 120 miljoner euro. ”Men han har allas ögon på sig för han är den nummer 9 som skulle passa perfekt för Lopetegui”, menar Marca.

AS blåser upp ”Cristianos nummer 7 – ännu finns ingen ny ägare”. Tidningen ser tre potentiella arvtagare till tröjnumret. ”Klubben tvekar mellan Vinicius, Asensio och en möjlig värvning”, skriver AS. Tidningen har på annan plats rubriken ”Manchester City siktar in sig på Keylor Navas som ersättare för skadade Claudio Bravo”. Redan förra sommaren uppgavs Guardiola intresserad av Navas, som nu dessutom fått tung konkurrens i Real av Thibault Courtois.

Sport ser ett ”Avgörande för Rakitic”. Tidningen följer upp rubriken med nyckelinformation i tre punkter: ”Barça ha på officiella vägar blivit uppmärksammad på PSG:s intresse för den kroatiske mittfältaren”, ”Spelaren vill inte lämna Camp Nou men är medveten om att hans kontrakt inte kommer att förbättras” samt ”PSG har honom överst på sin inköpslista och är beredd att lägga ett stort bud”.

Cadena Cope uppger, med hänvisning till källor inom Barcelona, att det inte finns något bud på Rakitic, men att den katalanska klubben tror att PSG varit i kontakt med spelaren. Barcelona utesluter inte ett bud inom de närmaste dagarna, men kommer att hänvisa till utköpsklausulen på 125 miljoner euro, menar Cope.

Mundo Deportivo hänger upp tidningen på ryktena om Pogba. ”Budskapet från Raiola till United: Sälj Pogba”. Kopplingen till Barcelona kommer i avslagna ”Barça ser det som svårt att han lämnar nu, men som möjligt längre fram”.

FRANKRIKE

L’Equipe låter inte affären Balotelli vila. ”Den stora illusionen” synar spelet bakom Marseilles misslyckade försök att under lång tid värva italienaren från Nice. Enligt tidningen går OM-ledningen inte heller vidare i jakten på en annan anfallare. Nice påstod att det bara skiljde 1,5 miljoner euro i värderingen av Balotelli för att en affär skulle gå i lås. ”Det stämmer inte”, slår Marseilles president Jacques-Henri Eyraud fast. Silly season: Reims är ute efter Chelseas Lucas Piazon, som förra säsongen var utlånad till Fulham.

Le Parisien har en fet rubrik på ”Verratti, målet är 2019”. Förklaringen kommer i ”Efter två operationer med två års mellanrum, så är målet att ha den PSG-mittfältaren tillbaka på toppnivå i början av nästa år. Tills vidare spelar inte italienaren”. Han medverkade i upptaktsmatchen Trophée des Champions mot Monaco den 4 augusti, men inte därefter och kommer att matchas försiktigt. På tre år har Verratti missat 53 matcher på grund av skada.

Yahoo France sätter upp ännu ett namn på Dortmunds långa shoppinglista för anfallare: Nicolas Pépé. Enligt Yahoo väntas Bundesligaklubben lägga ett bud på 30 miljoner euro till Lille för 23-åringen, som inte skulle ha något emot flytten.

TYSKLAND

Bild påpekar att Bayern har ett avtal med Stuttgart om att värva Benjamin Pavard för 35 miljoner euro nästa sommar. Men det gäller bara om Stuttgart missar en Champions League-plats. Om Stuttgart kvalificerar sig för CL finns en klausul om att Bayern måste förhandla med Stuttgart om övergångssumman för den franska världsmästarbacken.

SportBild ståtar med en intervju med Robert Lewandowski, ”Därför ville jag lämna”. I intervjun säger Bayerns Münchenstjärnan, ”I april-maj kritiserade alla mig och jag kände inte att klubben skyddade mig, jag kände mig ensam. Jag lyckades inte göra mål i två-tre matcher och plötsligt var det fritt fram att ge sig på Lewandowski. Ingen stod bakom mig”. Med hjälp av agenten Pini Zahavi letade han ny klubb. ”Jag kände mig inte bekväm i München längre. Allt blev tydligt. Det kändes som jag spelat en säsong för Bayern och fått noll kredd från klubben. Det var därför jag funderade på en flytt. Men nu har jag hjärtat tillbaka i Bayern. Jag märker att fansen står bakom mig och har insett att de fortfarande vill ha mig”. Han har tre år kvar på kontraktet. ”Jag skulle aldrig strejka eller sätta mig upp emot klubben, och jag slösar inte längre tid på att tänka på en flytt utomlands”, säger han. Samtal med nye tränaren Niko Kovac har stärkt Lewandowski i uppfattningen att Bayern är platsen för honom. ”Lewa” tillägger, ”Jag är en människa, inte en maskin. Jag vet att jag gör misstag”.

Weser Kurier-sajten Mein Bremen har återger uppgifter från Bild. Felix Beijmo är inte aktuell för truppen mot Hannover. Den 20-årige ex-djurgårdaren behöver mer tid att anpassa sig till Bundesligatempot. Beijmo fanns inte heller med i cuptruppen mot Worms i helgen. ”Det är uppenbart att han behöver tid. Felix är en ung spelare. Han behöver arbeta vidare och hitta sin rytm. Hans tid kommer”, säger Bremens sportchef Frank Baumann. Beijmo, som som blev allsvenskans dyraste backförsäljning i juni, ses som backup till högerbacken Theodor Gebre Selassie.

ÖVRIGT

Politiken (Danmark) ger ordet till den danska förbundskaptenen Åge Hareide. Han har haft svårt att smälta uttåget ur VM. ”Det tog nog en månad innan jag kollade på fotboll igen. En månad med sorgband på”, säger han.