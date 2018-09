”The Best är Messi… punkt slut”

Rubrikämne i rött, scrolla ned

ENGLAND

Daily Mirror vill ge ligacupmötet Manchester United-Derby lite krydda. Den hittar man på tränarstolen. ”Lampard säger till Mourinho: Vi riskerar båda sparken”. Så dramatisk är förstås inte matchen eller uttalandet. Derbytränaren påpekar bara, ”Faktum är att den tränare som överlever mer än tre år på sitt jobb är förmodligen ett undantag från regeln”.

I Sport noterar att ”Modric och Marta vann Fifas Årets spelare”, alltså The Best, och ställer sig i en krönika frågan, ”Tror Pogba att han är större än Man United?”.

The Sun tar upp tråden under ordvitsen ”You made a real Pogs dinner of it” (i betydelsen ”ställa till det för sig”). Enligt tidningen ska Mourinho ha skällt ut Pogba i omklädningsrummet i lördags för att fransmannen tappade bollen i upprinnelsen till Wolves kvitteringsmål. The Sun hittar också en ”Traktorpojke”. Det är Sven-Göran Eriksson. Svensken är aktuell för tränarjobb hos iranska ligasexan Tractor Sazi. Vad The Sun inte nämner är att uppgifterna är från Teheran Times häromdagen. Vad The Sun dessutom missat är att Alexander Nouri, som nämns i båda artiklarna som en rival om positionen i Tractor Sazi, i går blev klar för Ingolstadt i Tyskland. Go, Svennis.

The Times slänger fram ”Cech: Wenger gjorde fel”. Målvakten säger att ”Förut skulle jag vilja säga att ”The Arsenal way” emellanåt var viktigare än att poäng, och på det viset vinner man inte ligan”. Med andra ord, spelsätt blev viktigare resultat för Arsène. En annan puff är ”På tiden att kvinnor tränade män”. Det är Debbie Jevans, tillfällig ordförande för den engelska ligan (EFL), som slår ett slag för ett skifte. ”Varför inte? Det är lika taktiskt anpassade som män, de kan läsa matcher lika bra som män. Kolla bara på damfotbollen och en del av tränarna där”, säger Jevans.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger målgörarna Cristiano Ronaldo och Bernardeschi namnet ”Ronaldeschi”. Tidningen ser en succéduo i vardande, ”Tidigare var det ’Dybaldo’, nu finns det en ny tandem i Juve”. I Inter trampas det inte på i stilla mak. Milanolaget har upprepade gånger kört i diket, och nu får Spalletti en stoppskylt för vårdslöst uppträdande: han firade för vilt och stängs av en match. ”Klubben är rasande: överklagar för att Spalletti ska kunna vara med mot Fiorentina i kväll”, skriver Gazzettan.

Corriere dello Sport menar att ”Spalletti ser lila” (som i Fiorentina) i stället för rött. ”Man sätter ett svårt prejudikat att följa i framtiden”, menar Intertränaren om sin avstängning för att firandet för en tv-kamera. Som rubrik på själva matchen i kväll har CdS ”Trycket från 53 000 ska lyfta dem högt”, och drar parallell till den stora publiken mot Tottenham i CL förra veckan och det lyckade resultatet då. Störst rubrik får trots veckomatcherna ett möte i helgen. ”När, nära” kommer med en kram mellan Ancelotti och Cristiano Ronaldo. Vänner från förr (Real Madrid) men fiender när Juventus tar emot Napoli.

Tuttosport har alltid en lösning på lut för bra spelare: flytta till Juventus. ”Pogboom vill till Juve”, slår tidningen fast. Artikeln upprepar egentligen bara spekulationerna i engelsk press om Pogbas uttalande kring United spelstil, med den enkla tillägget att det gör att dörren till Juve öppnas ytterligare.

Sport Mediaset fångar upp en officiell uppgift: Udinese har förlängt kontraktet med Svante Ingelsson till 2022. ”Jag är väldigt glad för denna förlängning och för klubbens förtroende. Jag gör mitt allra bästa för att följa rehabprogrammet för att bli frisk från knäskadan, men det är i nuläget också viktigt att inte ha för bråttom”, säger den 20-årige mittfältaren. Ingelsson råkade ut för en korsbandsskada i juni. Då beräknades skadefrånvaron till ett halvår. Ingelsson kom till Udinese sommaren 2017, och skrev då på ett fyraårskontrakt.

Tuttomercatoweb har pratat med FCK-tränaren Ståle Solbakken om helgens möte mellan två av hans tidigare spelare, Federico Santander (Sampdoria) och Robin Olsen (Roma). ”Det var en match med två ansikten. Det var fint att se Santander göra mål men också en besvikelse att det var mot vår tidigare målvakt. Jag beklagar förlusten för Olsen och för hans Roma. Vi är fortfarande mycket förtjusta i honom i de här trakterna”, säger Solbakken.

SPANIEN

Marca solar sig i glansen av ”Vitt guld”, Real Madrids framgångar på The Best-galan. Förutom de individuella priserna påpekar Marca att fyra Real-spelare fanns med i Årets lag. Sergio Ramos förväntar sig mer. ”Jag skulle ge Ballon d’Or till Modric”, säger han. Florentino Pérez har också berättat om problem han hade med klubbens mer extrema ultras under sina år som Reals president. ”Jag kan inte nämna alla gånger de sprejat mitt hus med graffitti. Till och med på min frus grav, vilket jag inte nämnt förut”, berättar Pérez.

AS är sin vana trogen stel i presentation. ”Modric är ’The Best’” och en dålig bild på vinnaren, är den allt annat än festliga förstasidan. Inne i tidningen får ex-Real-tränaren Fabio Capello dundra. ”Ronaldos och Messi frånvaro är en brist på respekt mot spelarna, mot Fifa och mot fotbollsvärlden”, sade Capello i spansk tv. AS har även en artikel kring röstningen och fastnar framför allt vid att ”Messi röstade för första gången på Cristiano Ronaldo”. Visserligen som tredjeval, efter Modric och Mbappé. Cristiano själv valde Modric, Varanne respektive Griezmann.

Sport tycks ha sin egen gala. ”The Best’ är MESSI…punkt slut”, är besked från tidningen. Sport ser det sedan som ”Åsikten hos folk på galan, där Modric kröntes, att Messi är bäst i världen”. Sedan radar den katalanska tidningen upp citat från Dani Alves (”orättvist att Messi inte får det”), Emery (”alla vet att Messi är bäst”), Pochettino (”För mig är han nummer ett”) och Eto’o (”Messi är störst av dem alla”).

Mundo Deportivo väljer ett annat sätt att handskas med situationen. The Best-galan skyfflas undan till en mindre plats. I stället hissar tidningen upp ”DesVARío”, som i ”galenskap” med videodomarincidenten i Barças senaste match som referenspunkt. Egentligen är det domare Gil Manzano tidningen attackerar för utvisningen på Lenglet. MD har rotat i statistiken och slänger fram att Manzano ”visat ut fem Barçaspelare på 19 matcher och inte någon från Real Madrid på 21 matcher”.

FRANKRIKE

L’Equipe har som enda fotbollsnotis på förstasidan ”Cardoso alltmer isolerad”. Nantes tränare sitter löst. Tidningen uppmärksammar också att ”Financial Fair Play lämnar inte PSG i fred”. Uefa beslutade i går om en förnyad granskning av klubbens ekonomiska förehavanden.

France Football pryder förstasidan ansiktet som väl alla älskar, N’Golo Kanté. ”Trollkarlen”, beskriver FF honom som. ”Han har vunnit allas hjärtan med sina insatser på planen och med sin personlighet, som är motsatsen till bilden av den moderna fotbollens spelare”, skriver FF. Eller som ex-lagkamraten Alaeddine Yahia i Caen säger, ”I hans sinne handlar det inte om att vara en bra fotbollsspelare utan om att vara en bra människa”. Amen. Ett annat ämne är fotbollsstjärnor och uteställen. En krogägare säger, ”Fotbollsspelare läser inte menyer, det är upp till oss att veta vad de gillar”. En annan källa ger anledning att tro att uppgiften inte är alltför komplicerad. ”Det är viktigt att stället är moderiktigt, chict men heller inte för mycket, då spelare ofta har mycket enkel smak när det gäller mat”.

TV Rennes 35 har med ett litet inslag från Rennes senaste reservlagsmatch (1-1 mot TA Rennes). Jakob Johansson var med i startelvan och tog därmed ytterligare ett steg på vägen till sin comeback efter knäskadan förra året.

TYSKLAND

Bild låter Jogi Löw för andra dagen i rad dominera förstasidan. I går var det fotot på den tyska förbundskaptenen med cigg i handen på en romantisk träff. I dag röjs hennes identitet. ”Hon är en kriminalfilmsstjärna”. Hennes namn är Jeanette Hain.

Sport1 uppmärksammar att Löw, landslagskapten Manuel Neur och medierepresentanten Berries Bossman (SportBild) hade olika åsikter om vem som skulle ha The Best. Löw valde vinnaren Modric, Neuer hade Hazard som etta medan Bossman placerade Mbappé högst upp.

Revier Sport noterar att någon journalist bollade upp Alexander Isaks namn under gårdagens presskonferens med Dortmunds tränare Lucien Favre. Det är tunt i anfallet och fortfarande oklart om Paco Alcácer kan spela onsdagens match mot Nürnberg efter sin lårskada. Kanske svensken kunde vara ett alternativ. Favre: ”Jag kan inte säga någonting om Isak. Han tränar”, var det korta svaret från Lucien Favre, som inte sade så mycket men kanske ändå en hel del.

ÖVRIGT

Marca (Argentina) har i sin argentinska upplaga några färgstarka citat från bohemen Dani Osvaldo, som hoppade av sin proffskarriär för att bli rockmusiker för två år sedan. ”Cristiano Ronaldo gillar att gå hem och göra 150 armhävningar, jag gillar att gå hem och tända grillen i stället” är ett. På frågan om han skulle vilja vara Lionel Messi svarar Osvaldo, ”Nej, jag skulle vilja kunna spela som honom. Men han har ju inget liv. Han bor i ett gyllene fängelse”. Dani Osvaldo spelade i bland annat Fiorentina, Bologna, Roma och Southampton.

King Fut (Egypten) har knappt hämtat sig från chocken att den tidigare förbundskaptenen Hector Cuper inte hade med Mohamed Salah på sin The Best-lista, förrän nästa chock kommer: Turki Al-Sheikh har meddelat att han slutar investera i jättesatsande klubben Pyramids FC. Klubbens spelare är nu till försäljning. Pyrmaids FC var för övrigt den klubb som nyligen (och troligen felaktigt) uppgavs intresserad av Zlatan Ibrahimovic.