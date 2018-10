Uppgifter: Ryska skandalspelarna sjöng ”Gagnam Style” under attack

Rubrikämne i rött, scrolla ned

ENGLAND

Daily Star är säker: ”JT tar över Villa”. Det är John Terry. Bakgrunden är att Aston Villas förstahandsvalet Thierry Henry av någon anledning föredrar livet i Monaco och toppfotboll med motståndare som Neymar, framför att bo i Birmingham och brunkarfotboll i Championship (se även under ”Frankrike” nedan).

Daily Mirror nickar instämmande om Terry, och menar också att ”Aston Villas stjärnor vill att John Terry kommer tillbaka”. 37-åringen var lagkapten i klubben under förra säsongen. Mirror har även, ”Exklusivt: Las Vegas-polisen bekräftar för första gången att den kommer att förhöra Cristiano Ronaldo”. Det gäller förstås Kathryn Mayorgas anklagelser om våldtäkt.

Chronicle uppmärksammar en svensk talang som fick en drömstart: Benjamin Mbunga-Kimpioka. Han gjorde mål direkt för Sunderland i EFL Trophy (3-1 mot Carlisle). ”En perfekt början på hans debut som startspelare i a-laget. Mål efter tre minuter – och det kunde blivit mer”, skriver tidningen och ger honom 7/10 i betyg.

BBC Newcastle intervjuar League One-klubbens tränare Jack Ross. Han menar att Mbunga-Kimpioka har långt kvar, men var nöjd, ”För att vara 18 år så har han en stark tilltro till sin förmåga, han är oförutsägbar och har en känsla för att placera sig rätt för att göra mål. Att näta i sin debut för a-laget och ha flera andra lägen, det går inte att begära mer”, säger Ross.

Daily Telegraph hade kunnat färgas röd och vit. Det är landslagsfotboll som tar över. Men det är det australiska damlandslagets gula tröjor som lyser klarast. ”Hoppsan! Vilken tung kvittering på slutet” (1-1 mot England). ”Det var en match som vi kunde vunnit med 4-0”, grämer sig Englands förbundskapten Phil Neville efter alla missade chanser. Herrlandslaget drabbas av en annan typ av smäll. ”Exklusivt: Englands prestationsguru i mobbningsbråk”, följs av ”Förbundet anklagas för att ha sett mellan fingrarna över uppgifter om att Dave Reddin basat över en ’kultur av rädsla’”.

The Sun ser andra landslagsbekymmer. ”Exklusivt: Englands stjärnor i pengabråk”. Tidningen menar att en del spelare är oroliga över framtida sponsorintäkter, som kommer att prioritera stjärnorna. Lyxproblem tas till en ny nivå.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport speglar i ord och bild en kuliss till Italiens landskamp mot Ukraina. På bild finns landslaget framför en kollapsad bro, den där många människor miste livet för ett par månader sedan. ”Tillsammans för Genua”, är budskapet. På det rent fotbollsmässiga planet noterar Gazzettan att ”förbundskapten Manicni har Verratti tillbaka, och testar 4-3-3 med Chiesa, Bernardeschi, Insigne”. Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps är intervjuad. Han kommer med vad som ska vara uppskattande ord, men som egentligen bara understryker italienska landslagets problem. ”Mancini börjar inte från noll. Visst, för närvarande finns bara några kvalitetsspelare, men han har en ambitiös plan för att nå EM”, säger fransmannen. Som sagt, ”bara några kvalitetsspelare”. Liksom Daily Mirror uppger Gazzettan: ”Las Vegaspolisen om våldtäktsanklagelsen från 2009: ’Ronaldo kommer att höras’”, men lägger också till, ”Cristiano kan svara i skrift eller via video om händelsen”. GdS sätter också ord på en kontrast, ”Under sina lediga dagar har CR7 varit i Lissabon för att prata med sina juridiska representanter om strategi. Vilken skillnad från septemberuppehållet då han åkte till havet med familjen”. Från mercaton erbjuder GdS, ”Se upp, Roma, inte bara Bayern som gillar Ünder”. Även Tottenham och Arsenal uppges ute efter den 21-årige mittfältaren.

Corriere dello Sport lyfter fram landslagsbacken Bonucci men av helt andra skäl en match mot Ukraina. ”Exklusivt: Jag ska träna Juve”. Den 31-årige profilen säger att ”Min dröm är att bil framtidens Allegri”. Mer från förstasidan 1: ”Carlo gifter sig med Napoli”. Klubbpresident De Laurentiis säger att ”Ancelotti vill stanna i sex år till. Framtiden är vår”. Mer från förstasidan 2: ”Ballardini ut, Genoa vänder sig till Juric”. Det betyder att Oscar Hiljemark får ny tränare. Ballardini, som svensken hade nära band till, lämnar inte med några goda vitsord från klubbpresident Preziosi. ”Han är en krishanterare, han kan inte sätta ut spelarna på planen. Det är bara att kolla hans cv, på 14 säsonger har han fått sparken 13 gånger”, säger Preziosi.

SPANIEN

Marca fortsätter där man började i går: med Eden Hazard över hela förstasidan. Under ”Planen med Hazard” skriver Marca att Real Madrid har för avsikt att jobba fram övergången på liknande sätt som med Thibault Courtois. Klubben räknar kallt med att han inte skriver på ett nytt kontrakt med Chelsea, och värvar honom (till bra pris) i sommar när det bara är ett år kvar på hans nuvarande kontrakt med Londonklubben.

AS toppar också med Real Madrids intresse för Hazard men med annat perspektiv. Liksom Cadena Ser i går uppger AS att belgaren är aktuell redan i januarifönstret, särskilt om Reals fortsatta kräftgång fortsätter. I tidningens läsaromröstning vill 84,9 procent ha till ett januariköp av Hazard. AS har i alla fall lite goda nyheter för bekymrade Chelseafans. ”Jag skriver på nytt kontrakt innan månadens slut”, säger Londonklubbens back Marcos Alonso till tidningen.

Sport använder också landslagsuppehållet för att kram ur några transferrykten, men med katalanska funderingar. ”De Ligt – Framtidens Piqué”, skvallrar om att Barça ser den 19-årige Ajaxbacken som arvtagare till sin klubblegendar.

Mundo Deportivo är inne på en liknande linje, men breddar ämnet. ”Prioritet: De Ligt och Rabiot”. Angående PSG-mittfältaren påpekar MD att Barça ”vill säkra honom i januari för att slippa konkurrerande bud i juni”.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att ”Lyckan vände” för Leonard Jardim och hans Monaco. ”Efter fyra säsonger, som utmärks av en ligatitel, en semifinal i Champions League och rekordförsäljningar, så kommer Leonard Jardim inte längre att träna AS Monaco. Thierry Henry är favorit att efterträda honom”. Klubbens nya tränare väntas enligt L’Equipe presenteras på söndag eller måndag.

RMC Sport har också uppgifter på att Thierry Henry är förstahandskandidat till jobbet i Monaco. Enligt radiokanalen arbetar Monaco med en lista på tre kandidater, varav en icke-namngiven italienare, där Henry är i topp.

Le Parisien uppger också att Henry nu har tackat nej till Aston Villa. Annars är det en en intervju med förbundsordförande Noël Le Graët som tar störs utrymme. På frågan om vem som förtjänar Ballon d’Or väljer han inte någon av de franska huvudkandidaterna Mbappé eller Griezmann. ”Namnet Raphaël Varane nämns inte tillräckligt ofta. Han vann ändå både Champions League och VM. Han förtjänar att vinna Ballon d’Or eller i alla fall vara bland huvudfavoriterna, även om jag vet att backar sällan får några utmärkelser”, säger Le Graët. Han säger också att dörren inte är stängd för Adrien Rabiot. PSG-mittfältaren vägrade vara reserv på hemmaplan i samband med VM. ”Livstids avstängning existerar inte. Det är en spelare på 23 år som gjorde något riktigt dumt. Han vägrade trots allt nästan en möjlig plats i VM. Vad skulle hända om en mittfältare blev skadad i förberedelserna till VM? Men vi kommer inte att stänga dörren till han är 35 år heller. Jag kommer att kontakta honom inom kort, efter landslagsuppehållet. Jag ska först och främst se om han överhuvudtaget har lust att återvända”, säger Le Graët.

TYSKLAND

Bild drar en parallell, ”Därför är Bayern lika dåliga som Tyskland”. Tidningen lägger till att det är ”Samma stomme, samma arrogans”, samt att även de defensiva problemen och torftiga målskyttet påminner om varandra. Här finns också ett citat från landslagets team manager Oliver Bierhoff, ”När jag ser Bayer för närvarande, så påminner det lite om oss under VM; Mycket bollinnehav men väldigt lite kommer ut av det”.

Sport1 låter Jogi Löw försvara sin Bayernstomme. ”Boateng, Müller, Hummels och Neuer har mycket erfarenhet, och kan på en vecka göra en helt annan insats än i lördags (Bayern-Mönchengladbach 0-3)”, säger Löw.

ÖVRIGT

Ekstra Bladet (Danmark) uppger att ”Tiden i Bröndby går mot sitt slut för Johan Larsson”. Enligt den svenska lagkaptenen har inga kontraktssamtal, som tidigare varit planerade, hållits och allt pekar därför mot att Bröndby inte förlänger med den 28-årige lagkaptenen. ”Svensken har inte varit sig själv denna säsong”, lägger Ekstra Bladet till.

Globo Esporte (Brasilien) uppger på morgonen att Milan slutit ett avtal med Flamengo om att värva stortalangen Lucas Paquetá. Övergångssumman väntas landa på under utköpsklausulen på 50 miljoner euro. En läkarundersökning väntar också. Barcelona, Liverpool och Man United är några av klubbarna som tidigare uppgetts intresserade av den 21-årige mittfältare, som a-landslagsdebuterat.

Sovetski Sport (Ryssland) kommer med detaljer från ryska landslagsstjärnorna Aleksandr Kokorins och Pavel Mamajevs våldsamma kväll. Bland annat ska de ha sjungit ”Gagnam Style” under den uppmärksammade attacken mot Dennis Pak, på grund av hans etniska ursprung. Det finns också uppgifter om att de skrek, ”Res hem till ditt land”. Championat skriver om ytterligare en våldsam attack från Kokorin och Mamajev, före den på kaféet. Även här finns videobilder. En man slogs ner och fick föras till sjukhus med huvudskador.

Tribun Dergi (Turkiet) kollade in Besiktas president Fikret Orman på klubbens tv-kanal. Han är rasande. ”VAR är ett bra system, men som det används i Turkiet är skamligt”, menar han, och var djup missnöjd med varistas. Orman anser att Besiktas är ”den enda klubb som inte fått några fördelar av VAR”.