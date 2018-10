Gazzettan tror på Zlatan – och Milanfans vill ha honom

Rubrikämne i rött, scrolla ned

ENGLAND

Daily Mirror ser England som ”Spökjägare” när laget i kväll möter Kroatien inför tomma läktare i Rijeka. Det är en bestraffning för tidigare förseelser från kroatiska fans. En konsekvens är att förbundskapten ”Southgate varnar för att han inte kan stoppa sina stjärnor från att svära”, vilket lär kunna höras genom tv-rutan till ack så känsliga engelska öron.

The Sun kombinerar ämnena genom att en välkänd supporterramsa görs om till ”Shhhhh ground, no fans”. Bakom rubriken ”Exit d’Or” döljer sig Eden Hazards svar på frågan om man måste spela i Spanien för att kunna vinna Ballon d’Or. ”Ja, det är därför jag vill spela där, kanske”, svarade Chelseastjärnan (lite med glimten i ögat glömmer The Sun och de flesta andra tidningar att nämna, se klipp). Samtidigt uteslöt Hazard en flytt i januari med ett kort, ”Nej”.

Daily Mail tar upp svordomsproblematiken under ”Vårda ert språk!”. Sedan klämmer Mail också in ”Exklusivt: Everton ute efter utstötte Nasri”. Enligt tidningen är klubben intresserad av att skriva kontrakt med 31-åringen, vars dopningsavstängning går ut om en månad.

The Guardian använder citatrubriken ”Vi vill ställa saker och ting tillrätta”, som följs av ”Stones vill att England startar ny era med att läka gamla sår”. Såren är VM-semifinalen i somras. Störst rubrik går till ett grannland. ”Ögonöppnare för Wales”, som fick storstryk på hemmaplan (1-4 mot Spanien).

Yorkshire Evening Post uppger att Pontus Jansson riskerar bestraffning efter sina kommentarer om domare Jeremy Simpson i Skys tv-sändning efter 1-1-matchen mot Brentford. Jansson var missnöjd, och sa bland annat att ”Det var ett rån av domaren”. Fotbollsförbundet har ännu inte beslutat som om åtgärd, men YEP menar att Jansson bara riskerar böter.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport kör en mercatospecial med ”Jakten på essen”. De presenteras som fyra spelkort: Rabiot (Juve, Barça, PSG), Modric (Juve, Real), Pogba (Juve, Barça, United) och så Zlatan Ibrahimovic. Milans sportchef Leonardo gläntade i går på dörren för svensken. I Gazzettans ögon finns tre aktuella klubbar. Deras chanser bedöms på sedvanligt manér i procent: Milan 50 procent, Al Ittihad 30 procent och Malmö FF 20 procent. Hmm. Och LA Galaxy eller Man United tycks inte vara alternativ. ”En flytt till Malmö eller Al Ittihad (Saudiarabien) gör honom inte lika exalterad som en möjlighet att återvända till Milan”, skriver tidningen, och påpekar om det Milans intresse: ”Dessutom, i La Galaxy tjänar han inte mer än fyra miljoner euro om året, en tredjedel av hans medellön under de gyllene åren. Även av denna anledning vill man på Milans högkvarter inte avvisa tanken. Faktum är att de direkt inblandade ger tummen upp. Ett hinder kan uppstå: sanktioner från Uefa för överträdelser av Financial Fair Play. Ingen vill för närvarande binda sig, men hyser dolda förhoppningar om en lösning kring nyår”. Zlatan är inte ende svensk att uppmärksammas med tummen upp. Under rubriken ”Överraskningen Ekdal – Nu är Torreira glömd” skriver tidningen att ”Svensken i nya rollen som regista övertygar alla och ger unga Sampdoria stort självförtroende”. Tidningen menar att övergången från Torreira, som flyttade till Arsenal, ”nästan varit smärtfri”. Noterbart med blågula ögon är också att Filip Helander är tillbaka i gruppträning med Bologna. Han har på grund av skada varit borta från spel i snart en månad.

MilanNews.it följde häromdagen upp de nya ryktena om en återkomst för Zlatan Ibrahimovic med en fråga. Nu kommer svaret. ”Ibra i Milan i januari? 87 procent av läsarna säger ’ja’”. Nästan 25 000 röstade.

Corriere dello Sport ser ett ”Derby om Barella”. Det är Milan och Inter som påstås slåss om Cagliaris 21-åriga mittfältare. Prislappen anges till 45 miljoner euro, och klubbarna sägs också ute efter Fiorentinas back Cristiano Biraghi. Även CdS gör ett mercatonedslag. Trots att det sker klubbvis så står Zlatans namn inte att finna under Milan. Däremot omnämns Leonardos dörröppning för svensken på annat håll i tidningen. På förstasidan ges ett par rader om att Juventus förlorat sin överklagan om stängningen av Curva Sud. Därmed fördubblas den till två matcher. Men i fokus är ”CR 5 frågor”. Tidningen trycker på att han nu vill bli förhörd. Sedan ser CdS hur Cristiano Ronaldo-striden utvidgas. ”Real och portugisiska medier attackerar varandra med anklagelser och dementier”.

Tuttosport pryder förstasidan med leende Cristiano Ronaldo till orden, ”Nu är det min tur att prata”. Även detta om det förestående videoförhöret med Las Vegas-polisen. Tidningen har tack och lov ingen ”Forza Ronaldo”-vinjett i dag, som i går. Däremot lyfts ett citat från en känd italiensk modell fram, som spelar på en liknande melodi, ”Laura Chiatti: Cristiano behöver inte förgripa sig på någon”. Oh dear.

SPANIEN

Marca döper om en hel nation. ”País de Gales” (Wales) blir ”País de Goles”, efter Spaniens målkalas (4-1 mot Wales). Mittfältaren Rodri och tvåmålsskytten Alcácer får högsta betyg 3/3, liksom förbundskapten Luis Enrique.

AS summerar belåtet att ”I detta Spanien finns mål”. Tidningen tillägger, ”Med Luis Enrique är det fyra mål i snitt” efter tre matcher. På förstasidan kan man också läsa att ”Atlético håller ögonen på Cavanis situation i PSG”. AS fortsätter: ”Hans dåliga relation med Neymar kan göra att han lämnar klubben”.

Sport höjer trycket ytterligare med ”De Ligt brådskar i januari”. De katalanska tidningarna har närmast tävlat i att placera den unga Ajaxbacken i Barcelona. Enligt Sport påskyndas Barças intresse dels av De Ligts imponerande insatser och dels av ”Umtitis skada, Piqués överbelastning och Vermaelens bräcklighet”. Från landskampen är rubriken Barçavinklade, ”Två mål av Alcácer…som nu gjort nio mål på fem matcher!”.

Mundo Deportivo behandlar samma ämnen. Det är ”De Ligt i stället för Umtiti” och ”Paco El Kaiser” som tar upp förstasidan. I Umtitis fall tilläggs att han riskerar operation och kan då bli borta fyra månader. En ännu dystrare prognos än Sport, som skriver att fransmannen kan bli borta året ut. Oavsett väntas Umtiti enligt gårdagens rapporter inte spela de nästkommande tre matcherna, mot Sevilla, Inter och Real Madrid.

FRANKRIKE

L’Equipe beskriver Frankrikes insats som ”Mbappesk”. Den unga stjärnan räddade världsmästarna undan en pinsam förlust på hemmaplan (2-2 mot Island). Efter 0-2-underläge med bara minuter kvar provocerade 19-åringen först fram ett självmål och satte sedan själv kvitteringen i slutminuten. Mbappé hade en mindre skadekänning under uppvärmningen och startade matchen på bänken. Bara Lloris och Pogba i hemmalaget når upp till betyget 6/10. Tre gäster får 7/10: målvakten Runarsson, mittfältaren Bjarnason och…förbundskapten Erik Hamrén. ”Jag måste erkänna att det är en märklig känsla efter matchen. Att spela mot världsmästaren, på deras hemmaplan, nå 2-2 och ändå känna en viss besvikelse. Ja, det är en lite bisarr känsla”, säger Hamrén, som också svarade på ett annat tema, ”Man frågade mig i går vem jag skulle ge Ballon d’Or till om jag skulle rösta. Frankrike vann VM som ett lag. Ni har Griezmann, Pogba, Mbappé…Och skulle jag välja skulle jag välja laget”.

RMC Sport lyfter också Ballon d’Or frågan, men med Mbappé vid TF1:s mikrofon. ”Jag har redan sagt det, jag tänker inte på Ballon d’Or, för då blir jag alltför individualistisk. Jag gör allt jag kan till rösterna läggs och så får vi se”, säger anfallaren.

TYSKLAND

Sport1 ger svar på tal från Toni Kroos till Michael Ballack. Den tidigare landslagsstjärnan sa till Deutsche Welle, ”Som många andra var jag förvånad att Jogi Löw fick behålla sitt förbundskaptensjobb. Ibland fungerar det bara inte när någon är så länge med sitt lag som han”. Kroos tog Löw i försvar med en sarkastisk avslutning, ”Löw förtjänar definitivt att fortsätta med oss. Han har visat att han kan förändra. Kanske ville Ballack bara ha hans jobb…”.

Bild har mer ”Ballack ger sig på Löw” på förstasidan. Det fanns andra tränare som fick höra missnöje röster. Enligt Bild buade många i publiken när speakern på Bayern Münchens basketmatch uppmärksammade att fotbollslagets tränare Niko Kovac var där, på andra raden. Vidare uppger Bild att Dortmund är helt överens med Paco Alcácer och succéanfallaren stannar till 2023. Dortmund triggar köpoptionen på 23 miljoner euro som finns med Barcelona efter säsongen. Alcácers lön fördubblas enligt det nya avtalet, från fyra miljoner euro till åtta miljoner euro.

Hessenschau uttrycker det som att Branimir ”Hrgota fick utlopp för sin frustration” och bland annat gjorde ett ”turbohattrick”. Vad svensken gjorde? Ett hattrick på bara tio minuter och sammanlagt hela åtta mål när Eintracht Frankfurt vann med 13-0 i en träningsmatch mot Hanau. Enligt Hessenschau ville Hrgota trots målsuccén inte uttala sig efter matchen. Anfallaren fick spela nu ”men är tillbaka på läktaren när landslagsuppehållet är över”, påpekar Hessenschau.

ÖVRIGT

Daily Sabah (Turkiet) rapporter nya trubbel för turkisk fotbolls bad boy Arda Turan. Kanske såg han rapporterna om Kokorins och Mamajevs bärsärkagång i Ryssland och tänkte ”håll min öl”. Hur som helst ska Barçaspelaren, på lån till Istanbul Basaksehir, ha brutit näsan på populära sångaren Berkay under ett bråk sedan Turan först hade stött på Berkay fru. Det slutar inte där. Enligt uppgifter ska Arda Turan ha följ efter paret till sjukhuset och vevat med en pistol samtidigt som han bad om förlåtelse.