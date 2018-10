Nya uppgifter om Neymar: Prislappen bestämd

ENGLAND

Daily Telegraph låter Wembley vara kuliss till orden ”Khan drar sig ur affär på 600 miljoner pund”. Tidningens åsikt om förbundets agerande kring försäljningen av nationalarenan framgår tydligt. ”Fulhams ägare överger bud på stadion efter FA:s kaotiska kampanj att sälja fotbollens hemvist”.

The Guardian fyller sportettan med Wembleys väldiga läktare och samma budskap som Telegraph. I en mindre notis finns också ett matchresultat, ”Carney ger Chelsea litet övertag mot Fiorentina”, via en 1-0-seger i damernas Champions League. Ett svenskt rubrikalternativ hade varit ”Hedvig Lindahl tillbaka – höll nollan”. Även Magdalena Eriksson spelade från start, medan Jonna Andersson var bänkad (se även Corriere dello Sport under ”Italien” nedan).

Daily Mirror framför på sitt lågmälda vis ett budskap till ex-Man-United-stjärnor-som-blivit-tv-experter: ”Håll truten”. Till de orden har Mirror photoshoppat Paul Scholes, Rio Ferdinand och Gary Neville med plåster över munnarna. Enligt tidningen är spelare i dagens Unitedtrupp förbannade på de gamla lirarnas verbala attacker och har även internt skickat runt klipp på misstag tv-expertna själva gjorde under sin fotbollskarriären, påstår Mirror.

The Sun har däremot en nöjd Unitedspelare. Enligt tidningen har José Mourinho gett grönt ljus till Luke Shaws nya femårskontrakt värt 50 miljoner pund, som väntas presenteras i dag. Störst rubrik får annars ”Hans off!” (vågar man sig på ett ”Horst med händerna!”?), tidningens oro för att tyska klubbar snor åt sig landets talanger. Samtliga Bundesligalag var representerade med scouter på Englands senaste U17-match, skriver The Sun.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport summerar Cristiano Ronaldos 100 första dagar i Juventus med ”Mål, smärta, tårar och fallet i USA”. Inne i tidningen radar Gazzettan upp hundra punkter från hans tid i klubben. Den sista är från Correiro da Manhã. Enligt den portugisiska tidningen förbereder sig Cristiano Ronaldos advokater för en lång process om det blir åtal för den påstådda våldtäkten. En källa talar om två år. På Gazzettans kontor råder annars sedan i tisdags derbyfeber. Nedräkningen till Inter-Milan fortsätter. I dag är vinjetten ”-3” och huvudnummer på förstasidan en intervju med de rödsvartas anfallsstjärna Gonzalo Higuaín.

Corriere dello Sport hävdar att ”Real kallar på Conte”. Det fortsätter med ”Lopetegui har tappat omklädningsrummet och Florentino kontaktar Antonio”. Den tidigare Chelseatränaren ska ha fått ett samtal från Madridklubbens ledning i måndags. Inne bland sportsidorna finns en liten, liten notis med rubrik om att ”Öhrström begränsade skadorna”. Fiorentinas 31-åriga svenska målvakt ”blockerade vägen för engelskorna” (0-1 mot Chelsea – se trippelräddning nedan). Tidningen påpekar att det är tack vare Öhrström som returen i Italien den 31 oktober är en öppen historia. ”De är inga monster. Det är lätt att bli överväldigad av ett känt namn som haft stora framgångar även i Europa, men sedan upptäcker man att det är vanliga spelare man möter, och att vi är starkare än vi trodde”, säger Öhrström till Viola.tv. Regionaltidningen La Nazione skriver om ”mirakulösa räddningar”, Vavel om att hon ”utan tvekan svarade för den starkaste individuella insatsen på planen”.

Tuttosport gör en jämförelse mellan José Mourinho och Max Allegri. Svaret blir ”Max är bättre”. Bakom det ligger en sammanställning av åsikter från 23 olika tränare världen över. Mourinhos Manchester United ställs mot Allegris Juventus på tisdag i nästa vecka.

Ma che partita ha giocato @steohr ?! 💜⚜️

Una serie di parate incredibili 👏🏻

W h a t a k e e p e r 🙌🏻🙌🏻🙌🏻@ACF_Womens pic.twitter.com/osdGItr2HF — Rose 🌹🇮🇹 (norwaywnt 🇳🇴) (@rosetheweirdo) October 17, 2018

SPANIEN

Marca har ”Asensio: Ett steg framåt” som bärande rubrik, och använder ”BBA” som begrepp för nya anfallskonstellationen efter Cristiano Ronaldo. Marca tillägger att ”Bale hoppas kunna spela, Benzema vill få slut på sin måltorka”.

AS använder också Real Madrid som lockbete men med en helt annan vinkel. Till en sedvanligt stentrist bild, två gubbar i grå kostymer, finns ”Tebas-Florentino: Krig om Miami”. Ligapresidenten vill se en match i USA, Real Madrids president är kraftigt motståndare till det. Här finns också ”Ramos visar med video att han inte trampade på Sterling”, något han anklagats för efter landskampen häromdagen. Ramos svarade på twitter (se tweet och klipp här)

Sport har en uppmaning till Barças största backprofil, ”Pique, nu gäller det”. Tidningen noterar att han under landslagsuppehållet rest kors och tvärs runt världen med fokus på sina affärer vid sidan av fotbollen. Nu vill Sport se fokus inför ”tre avgörande matcher”; Sevilla, Inter och Real Madrid.

Mundo Deportivo fortsätter på sin kampanj från i går om att Neymar vill tillbaka till Barcelona. Den här gången med vinkeln att han är välkommen tillbaka. Till ”Okej Ney” skriver tidningen att både Barças omklädningsrum och fans tar emot honom med öppna armar, trots en bitter skilsmässa för ett drygt år sedan. Vidare skriver tidningen, med hänvisning till katalanska radiokanalen Rac1, att Barças president Bartomeu i somras rådfrågade tungviktarna i omklädningsrummet hur de skulle se på en återkomst.

Cadena Ser uppger att Neymar har en överenskommelse med PSG:s president Nasser al- Khelaïfi. Enligt radiokanalen kan brasilianaren enligt denna lämna klubben för 220 miljoner euro sommaren 2019 och för under 200 milj euro sommaren efter. Vidare påstår Ser att Neymar var när tårar när han talade med en ledare för Barça i somras och bad klubben om att köpa honom tillbaka.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att Thierry ”Henry har jobb att utföra” i krisklubben Monaco efter gårdagens presentation som ny tränare. Tidningen skriver på annat håll att PSG riskerar ett hårt straff från Uefa för bråken utanför Parc des Princes i samband med CL-matchen mot Röda Stjärnan. Ett besked från Uefas disciplinkommitté väntas i dag. I värsta fall kan matchen mot Napoli den 24 oktober spelas inför tomma läktare.

Le Parisien nämner också tomma läktare som en möjlighet, men som ”svår att föreställa sig”. Troligast är tunga böter samt eventuellt vissa läktarsektioner utan publik, menar Le Parisien. PSG:s damer vann i Champions League i går kväll (2-0 mot Linköping). Det får ett par rader i ett notisblock långt bak på sportsidorna och noll rader på lokala sportsidorna. Backen Hanna Glas spelade från start för PSG (Emma Berglund satt på bänken). ”Att göra två mål på bortaplan och inte släppa in något är starkt. Det visar att vi arbetade bra i försvaret”, säger tränaren Olivier Echouafni i en kommentar som inte återfinns i Le Parisien. Flera sidor ägnas däremot åt Kylian Mbappé, som besökte hemkommunen Bondy i går, och som öppnade för OS-spel. ”Jag har mycket kvar att uppnå. Med landslaget vill jag också vinna EM. Men varför inte också spela i OS. Och med PSG vet alla vad vi har kvar att vinna…”.

TYSKLAND

Kicker toppar med Arjen Robben till orden ”Vi har inte mycket tid på oss”. Hans Bayern München ligger på sjätte plats, Dortmund är etta. ”Dortmund är en stark motståndare. De andra får vi se hur länge de orkar”, menar han, och svarar vidare på frågan om den oväntade titelstriden, ”Jag tycker det är bra. Det är vad alla ville ha. Man har ju i åratal sagt att Bayern gör det tråkigt”. Kicker fångar också upp besked från Dortmund om att backen Manuel Akanji blir borta tre veckor på grund av en höftskada. Däremot är Marco Reus tillbaka och aktuell för spel mot Stuttgart på lördag. Vidare skriver tidningen att European Professional Football Leagues (EFPL) vill ta bort den fjärde direktplatsen till CL-gruppspelet för de stora fotbollsnationerna. I stället ska den bli en kvalplats. Premier League, Serie A och Bundesliga opponerar sig, La Liga har ännu inte uttalat sig.

Bild har en artikel om Werder Bremens nyförvärv. Rubrik: ”Classes topp, Beijmo flopp”. På betygsskalan 1-6 får Beijmo det lägsta, en sexa. ”Den unga svensken kom från Djurgården för tre miljoner euro (!) som backup till Theo Gebre Selassie. Så här långt har inte funnit med i truppen. Verkar ibland överväldigad på träning och behöver få matchträning med U23”, skriver Bild. Tidningen uppmärksammar också att ex-Bayernspelaren Arturo Vidal dömts till dagsböter på sammanlagt 800 000 euro för ett bråk på en nattklubb i München för ett år sedan. Även hans bror fick dagsböter för sin del i bråket.

ÖVRIGT

Het Laatste Nieuws (Belgien) tar upp tråden från Bein Sport och Gazzetta dello Sport i går. Chelseas ordförande Bruce Buck sa då till den franska tv-kanalen att man vill göra allt för att Eden Hazard stannar, den italienska tidningen uppgav att Londonklubbens stjärna har ett erbjudande på 18 miljoner euro om året. HLN fortsätter med att Chelsea nu tagit de första kontakterna i ett försök att få Hazard att förlänga kontraktet, som går ut 2020. Klubben vill nu sitta ner för fortsatta diskussioner.

El Sol de Tijuana (Mexiko) har hemska nyheter. Marbella “Mar” Ibarra, en pionjär inom mexikansk damfotboll har hittats mördad. Hon hade varit försvunnen sedan en månad tillbaka och hittades död inlindad i lakan och med händer och fötter bundna. Hon antas ha blivit ihjälslagen. Ibarra turnerade bland annat med Tijuana Xolos i USA och var med om att starta den mexikanska damligan. Hon blev 44 år. Mer läsning på engelska här.

ESPN (USA) missade inte Wayne Rooneys senaste fullträff – se nedan. Den gav DC United segern (1-0 mot Toronto)