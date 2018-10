Hazard: "Jag kan avsluta karriären i Chelsea"

Rubrikämne i rött, scrolla ned

ENGLAND

Sky Sports njuter av solen i Los Angeles. Där vill också Zlatan Ibrahimovic stanna. I intervjun med svensken påpekar Sky att Zlatan inte kommer att lämna Galaxy under januarifönstret. Snarare tycks återhämtning stå på programmet. ”Jag är i en situation där jag behöver bra balans mellan arbete och vila, med tanke på skadan jag kom tillbaka ifrån, med tanke på min ålder och kraften jag lägger i träningen. Det är ingenting jag funderat på eftersom vi fortfarande har två matcher kvar. Förhoppningsvis kan vi nå playoff”, säger Zlatan. Han avfärdar också tankar på att följa Thierry Henry, Steven Gerrard och Frank Lampard i spåren och blir tränare. Sky Sports har även en intervju med Eden Hazard. Han ger Chelseafans hopp om en kontraktsförlängning. ”Jag kan avsluta karriären i Chelsea”, säger han, ”Inga problem alls. Jag är väldigt nöjd med klubben, med laget och min familj trivs här”. Hazard har tidigare också sagt att drömmen om Real Madrid finns kvar.

Daily Star viker utrymmet åt Zlatans ersättare på topp i Man United. ”LU är en skam”, är det hårda omdömet från ännu en ex-Man United-spelare på krigsstigen. Det är Gary Pallister som retat upp sig på Romelu Lukaku. På frågan om en flytt till Serie A, där hans bror Jordan spelar, svarade Romelu, ”Varför inte? Det hoppas jag”. Det var tillräckligt för att göra Pallister upprörd. ”Det är respektlöst att prata om andra klubbar när man har ett kontrakt där man är”, menar han.

Daily Mirror väljer ”Ingen respekt” som fet rubrik för samma Pallisterfördömande. Bäst är emellertid Mirror när tidningen illustrerar ett citat från Pochettino med ett fotomontage där Tottenhams tränare sticker ut sitt huvud från en trehjulig bil. ”Det är som om vi deltar i samma tävling men med en annan bil. Men när man tävlar så tävlar man”, sa Pochettino i går om toppstriden med de mer penningstinna klubbarna. Mirror uppger också att Arsenal har intresse för Alberto Moreno, som väntas lämna Liverpool i sommar.

The Sun fyller på ryktesfloran med ”Exklusivt: Sarri vill ha Icardi eller Cutrone som ersättare till Morata”. Chelseatränaren ska ha gett upp hoppet om Morata, och har Icardi längst upp på inköpslistan. Om Interanfallaren inte är möjlig ses Cutrone i grannklubben Milan som alternativ. Tidningen uppger också att Daniel Sturridge kan vara på väg att förlänga kontraktet med Liverpool.

Daily Mail återvänder till Man Uniteds trubbel. ”Alexis ser sig omkring” följs av ”Chilenaren redo att lämna efter nio månader”. Alexis Sánchez agent uppges tråla Europa för att se om någon annan klubb nappar.

BBC Sport uppmärksammar hoten som landslagsspelaren Karen Carney fick i samband med Chelseas match mot Fiorentina i damernas CL-match. Fotbollsförbundet (FA) har i ett uttalande uppmanat polisen att agera mot näthat sedan Carney fått döds- och våldtäktshot på Instagram. Damlandslagets förbundskapten Phil Neville kallar hoten för ”fullständigt skandalösa”. I Chelsea spelar för övrigt också Hedvig Lindahl, Magdalena Eriksson och Jonna Andersson.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport drar på en intervju med ”Buffon, en juventino i Paris”. På frågan om att många spelare säger ”vi ses i final” och hur han ser på en CL-final mellan PSG och Juventus, svarar Buffon, ”Nej, för jag vill inte att min eventuella glädje ska komma på bekostnad av tårar från mina tidigare lagkamrater och fans”. Det är nu ”-2” dagar till Inter-Milan och Gazzettan menar att ”San Siro är redan vinnare”. Det är slutsålt, 78 000, och tidningen börjar räkna på siffrorna för de båda lagen den här säsongen, ”Tio hemmamatcher har lockat 550 000 åskådare”. Inter har ett snitt på 62 000 och Milan 44 000. På förstasidan finns även en av derbyts förgrundsfigurer och hans framtid. ”Icardis trohet: Jag skulle kunna ge mig av men Inter är mitt hem”. Anfallaren är på väg att förlänga kontraktet med Inter.

Corriere dello Sport har också Icardi på förstasidan, men av andra skäl. En bild med den jublande argentinaren får symbolisera att ”Derbyt är allt”. Det är egentligen en intervju med legendaren Mazzola, som säger: ”Det är en av få saker som inte gått under med den moderna fotbollen, men det kan bara upplevas till fullo av fansen”.

SPANIEN

Marca tar på sig en rosa armbindel i tidningsloggan. Det gör också lagkaptenerna i La Liga i helgen som en markering i kampen mot bröstcancer. I helgen jagar Real Madrid också mål. ”BBA kommer att sättas på prov”. Det är Benzema, Bale och Asensio. Real Madrid har inte gjort mål på 409 minuter. Tanken är att den måltorkan ska brytas å det snaraste mot Levante.

AS förlitar sig som så många gånger förr på andra medier. Tidningen har med ett dygn gamla Corriere dello Sports förstasida om att Real Madrid varit i kontakt med Antonio Conte. Den har med drygt ett dygn gamla uppgifter från Cadena Ser om Neymars överenskomna prislapp med PSG. Men här finns tillägg. Om Conte: Real Madrid har dementerat uppgifterna om kontakt med Conte. Om Neymar: rubriken blir att han ”ruskar om Barça och Real Madrid”. För Real ska in i bilden om brasilianaren lämnar PSG. På annan plats noterar AS att det inte blir någon comeback på gamla hemmaplanen för John Guidetti. Han finns inte med i Alavés trupp som ska möta Celta Vigo borta.

Sport, som hittills legat lågt i spekulationerna kring Barça och Neymar, har andra uppgifter än Cadena Ser om en överenskommen prislapp mellan Neymar och PSG-bossen Nasser al-Kheaïfi. Den enda som finns är på 215 miljoner euro och den gäller först sommaren 2020, hävdar Sport. I går uppgav Ser att 220 milj euro gällde för sommaren 2019 och knappt 200 milj euro för sommaren 2020. Men förstasidans stora utrymme i Sport tar ”Exklusivt: Bud på 50 miljoner euro för Malcom!”. Tidningen lägger till att ”Tottenham är beredd att köpa brasilianaren i januari – även Inter och Arsenal har gjort förfrågningar”. Samtidigt lägger Sport till att Malcom vill stanna och lyckas på Camp Nou.

Mundo Deportivo, som drog igång den senaste Neymarkarusellen i förrgår, ligger lågt i dag. I stället lägger tidningen allt fokus på Lionel Messi som engagerat sig i ett barncancerprojekt i Barcelona.

FRANKRIKE

L’Equipe gör ett nedslag kring ”Det verkliga värdet på Ligue 1-klubbarna”. Tidningens tabell över uppskattat värde toppas av PSG med 990 miljoner euro. Det är drygt dubbelt så mycket som tvåan Lyon, 467 milj euro. Längst ned ligger Nîmes med 16,25 milj euro. Mer PSG. Klubben kom undan med böter på bara 20 000 euro från Uefas disciplinkommitté efter gårdagens möte. Böterna var för stökigheterna i samband med Röda Stjärnan-matchen. Men en utförligare granskning väntar. Därför har L’Equipe i dag rubriken ”Risk för tomma läktare mot Liverpool” den 28 november i stället för, som man skrev i går, mot Napoli i veckans match.

Le Parisien har inte plats för någon fotboll på förstasidan men en stor artikel om Arsène Wenger på sporten. Ex-Arsenaltränaren bidar sin tid. Inget nytt jobb innan januari, förtydligade 68-åringen häromdagen. Men Le Parisien uppger att han redan är beredd om det skulle krävas. Enligt tidningen har han fått konkreta intresseförfrågningar om förbundskaptensjobb från USA och Kina, men är inte intresserade. Wenger är desto mer intresserad av jobbet i Bayern München, och kanske Real Madrid, om det skulle bli ledigt. Någon kontakt finns inte i dag. Det finns inte heller med PSG, men Wenger trivs med Tuchel och Le Parisien spekulerar också i en framtid som general manager eller sportchef i klubben.

Mediapart drar på ”Karim Benzema misstänkt för inblandning i kidnappning”. Den undersökande e-tidningen uppger att en agent, Léo D’Souza, som arbetat för Real Madridspelaren gjort en anmälan mot Benzemas för att ha försökt kidnappa honom tidigare i oktober efter en dispyt om pengar.

RMC Sport rapporterar att Benzema går till motoffensiv. En representant för spelaren säger att Benzema kommer att anmäla Léo D’Souza för förtal i dag. Benzema själv kommenterar händelserna i en tweet. ”’En närstående till De Souzas arm, det är kidnappning’, ’De Souza säger att Benzema är i vanen, avfärdas av utredarna’. Är den här världen på riktigt? #Givemeabreak” och en kräk-emoji är något av innehållet.

TYSKLAND

Bild ställer sig liksom övrig tysk press frågan, ”Vad ska Bayern lämna för besked i dag?”. Anledningen är att Bayern vid 18-tiden i går la ut en tweet om att klubbpresident Uli Hoeness, ordförande Karl-Heinz Rummenigge och sportchef Hasan Salihamidzic alla kommer att delta på en presskonferens kl 12, efter den ordinarie med tränare Niko Kovac kl 11. Det är ett ovanligt arrangemang. Senast de tre tungviktarna deltog vid en presskonferens tillsammans var för ett år sedan, när Jupp Heynckes presenterades.

Sky Sport är överens med Bild om att ”det måste röra sig om något viktigt”, och är i övrigt lika frågande. Det är läsarna/tittarna också. Tv-kanalen har ställt frågan vad det kan röra sig om, och rösterna är ganska jämt fördelade mellan ”Aktuell personal”, ”Ny sponsor”, ”Ingen aning”, ”Den sportsliga situationen” och ”Klubbens framtid” – andelen röster i just den ordningen.

Wiesbadener Tagblatt har ”Branimir Hrgota kan överraskande komma med i truppen till kvällens match mot Fortuna Düsseldorf”. I alla fall utesluter inte Eintracht Frankfurts tränare Adi Hütter det. Den 25-årige svensken har varit placerad absolut längst in i den absolut djupaste frysen, men uppmärksammades när han gjorde åtta mål i en träningsmatch under landslagsuppehållet.

Frankfurter Rundschau tillägnar anfallaren en lång artikel, men tror inte han kommer in från kylan. ”Han kommer nästan helst säkert att fortsätta på läktaren”, skriver tidningen. Hrgota blev överraskande kvar i klubben när sommarfönstret stängde. Han har kontrakt till 2019. ”En förlängning är nästan omöjlig. Det väldigt försenade klubbytet är det enda alternativet – kanske redan i vinterfönstret”, menar Frankfurter Rundschau.

ÖVRIGT

Bold.dk (Danmark) har pratat med Viktor Tranberg, som öppnar dörren för att stanna i Örebro SK även efter det att låneavtalet löpt ut i december. ”Det kan jag tänka mig, om allt faller på plats och det känns bra för mig”, säger 21-åringen. Tranberg har varit ordinarie i klubben sedan han anlände i augusti. ÖSK har en köpoption i avtalet med FC Nordsjälland. Enligt FotbollDirekt ligger den på 1,6 miljoner kronor.