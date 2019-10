Cristiano Ronaldo: ”Nobelpriset som att vinna Ballon d’Or”

Rubrikämne i rött nedan, under France Football

Om svenskar i grönt

FRANKRIKE

L’Equipe ser ”Ett överflöd av valmöjligheter” i PSG:s anfall. Di María-Icardi-Mbappé fungerar utmärkt. Men Cavani vill spela och nu kommer Neymar tillbaka. Tränare Tuchel måste ha fingertoppskänsla.

Le Parisien uppger att PSG:s prioritet i januarifönstret är Mattia De Sciglio. Den 26-årige Juventusspelaren kan användas som back på båda kanterna.

France Football tar på sin återkommande ”avslöjande”-sida upp Zlatan Ibrahimovic och kommer fram till att ”Det är långt till Italien”. En flytt till Serie A är alltså inte trolig. Napolitränaren Ancelotti vill inte ha honom, Milan har siktet inställt på Angel Correa i stället, Bologna har inte råd etc. Tidningens slutsats: ”Det skulle inte förvåna om Zlatan förlänger med Galaxy. En pensionering från fotbollen kan inte heller förbises”. Men France Footballs huvudnummer är en intervju med Cristiano Ronaldo. Några citat: ”Talang utan arbete är bortkastad. Inget kommer gratis”, ”Man måste vara smart för att hålla”, ”Nämn en spelare i min ålder som presterar som jag i ett lag som Juve”. Ett långt citat: ”Vore det upp till mig skulle jag bara spela viktiga matcher. Sådana med landslaget och Champions League. Det är den typen av matcher som motiverar mig, där det står något på spel, tuffa omständigheter, där det finns press. Sedan måste man vara proffs och var dag, alltid göra sitt bästa”. Ett annat längre citat: ”Jag älskar att läsa saker kring Nobelpriset, om det som de uppfunnit, skapat, utvecklat. Nobelpriset för dessa människor är som att vinna Ballon d’Or. Jag älskar att veta varför de utvecklat något och hur de gjort. Det är viktigt, och det är sådant som kan hjälpa mig att bli ännu bättre”.

ENGLAND

Daily Mirror inleder dag två av Xhakagate med ”Ge honom en chans”. Rubriken tar fasta på att ”Arsenal ställer sig bakom sin kapten i problem”. Hector Bellerín agerade fredsmäklare med fansen på Twitter i går och tre spelare var hemma hos den knäckta schweizaren.

The Sun har ett helt annat perspektiv med ”Unai of the Storm”, en omskrivning av ”Eye of the storm” (I stormens öga). Den berättar att Arsenaltränaren ”Emery känner pressen från klubbledningen” och ”Han är rädd för ett myteri om han tar kaptensbindeln från Xhaka”.

Daily Telegraph använder liksom The Sun ”Krisen i Arsenal” som temarubrik. Telegraph uppger att Arsenaltränaren ska prata vidare med oeniga spelare om Xhakas kaptensroll, har pressen att knipa minst en fjärdeplats, riskerar att förlora Lacazette och Aubamenyang om laget inte fixar det, kämpar med Özil-situationen och måste övertyga spelarna om att han är rätt man att ta laget framåt. En göteborgskt ”U nai!” hade suttit som en smäck som GT-rubrik. På Lifestyle-sidorna dyker Gareth Bale upp, i Spanien ständigt anklagad för att bry sig mer om sin golf än Real Madrid. Realfansen kan trösta sig med att han bryr sig ännu mindre om brittisk politik. ”Till 99 procent har jag ingen koll på Brexit. Jag vet inte ens vem som är premiärminister. Inte en aning”, berättar Bale, ”Jag följer golf, det är ungefär allt. Kan jag berätta vem som är nummer ett i världen?”.

Sky Sports tar en pratstund med Pontus Jansson som verkar funka bättre i sin kaptensroll än Granit Xhaka. ”Jag sa alltid tidigare i min karriär att jag inte behöver bindeln på armen för att vara kapten, för att vara ledare, men det är klart att det känns lite speciellt”, säger svensken, som tar ton i Brentford, ”Jag är en högljudd person. Det kommer naturligt för mig, särskilt i ett lag som är tyst. Det här är ett av de tystaste lag jag spelat i. Det känns ibland som jag talar för tio personer på planen”.

The Times vänder på bladet med ”Domare väntas få skärmar för VAR-beslut”. Den senaste tidens kontroverser har gjort att PL-klubbarna nu vill att domaren själv kollar upp situationer vid sidan av planen i stället för bara konsulterar varistas.

The Guardian kastar sig ut i transferdjungeln med ”Inter siktar på Verthongen-värvning i sommar”. Tottenham vill inte sälja den 32-årige backen i vinter, och han väntas i stället gå på en fri transfer efter säsongen.

ESPN glider med sitt internationella fönster in på Englandsdelen. Dagens uppgift rör hur som helst Manchester United. Enligt ESPN:s källor är United ute efter 20-årige Boubacary Soumaré (Lille), som en möjlig arvtagare till Pogba, samt 23-årige Moussa Dembélé (Lyon).

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har via sin mercatojournalisten Nicolò Schira uppgiften att Napoli och Bologna utmanas om Zlatan Ibrahimovic. Det är brasilianska storklubben Flamengo som uppges intresserad. På förstasidan är det också rödsvart som gäller, men ränderna är inte vågräta utan lodräta, det handlar inte om ligaledaren Flamengo utan ligatolvan Milan. Gazzettan ser fyra drag för att lätta på krisen. ”Benacer och Duarte för en vändning”, ”Bonaventura och Caldara för att ta tillbaka”, ”Leta ledare, Rakitic idé för januari” och ”Gazidis svarar: I topp inom tio år”. Tidningen följer även upp TMW:s uppgifter i går om att PSG redan bestämt sig för att köpa loss Mauro Icardi för 70 miljoner euro från Inter. Enligt Gazzettan är kärleken ömsesidig och anfallaren har börjat finna sig tillrätta i Paris även utanför planen.

Corriere dello Sport menar att Inter är ”Redo för allt”. Dels för kvällens match mot Brescia, dels för krafttag på transfermarkanden. Franck Ribéry bad om ursäkt för domarknuffarna som gav tre matchers avstängning. Men under utan vilar vrede i det lila lägret. ”Men Fiorentina förtjänar respekt”, la Ribéry själv till sin ursäkt. ”Smått skandalöst”, är Fioretinaägaren Commisso kommentar till domarens agerande. Från Bologna rapporterar CdS att Mattias Svanberg tar tillbaka sin startplats på onsdag. Då blir det svenskmöte med Robin Olsens Cagliari.

Tuttosport ropar ut: ”Buffon 2021!”. Enligt tidningen har den 41-årige målvakten inga planer på att lägga handskarna på hyllan efter säsongen. ”Jag vill fortsätta, jag ser inte mig själv som en klubbchef”, säger Buffon. Men Tuttosport lägger till att ”Beslutet kommer inte att tas i en hast, och i samförstånd med Andrea Agnelli”, klubbpresident. Tidningen berättar också att Torinos tränare är en persona non grata bland fansen. ”Mazzarri även avstängd från Curva Maratona” följs av ”Tufft uttalande från ultras: ’Bort från Torino genast’” samt ”Disciplinkommittén har också stängt av tränaren: ej med mot Lazio”.

SPANIEN

Marca stakar ut vägen för Gareth Bale. Den leder långt bort från Santiago Bernabéu. ”Kontakt med Shanghai Shenhua om en övergång i januari”, är budskapet i feta bokstäver. Tidningen lägger till att ”Bales relation med Zidane är lika med noll. Han söker en väg bort och återupptäcker vägen till Kina”. Bales dras på nytt med skadeproblem, men rastlösheten kan också härledas till förhållandet spelare-tränare. I en krönika skriver Marca att ”Zidane och Bale återknöt en professionell relation i slutet av augusti, men när Bale inte kallades till matchen i Brügge har relationen nått vägens ände”. Bale anser inte att han är uppskattad i Real. Historien från i somras upprepar sig.

AS har samma tema under ”BalExit”. Bale vill bort, Real säger ”varsågod, dörren är där” och en flytt i januari närmar sig med stormsteg. Men AS har andra destinationer. ”Krisen bland de stora lagen i Premier League underlättar hans flytt”.

Cadena Ser låter Real Madrids tidigare sportchef Predrag Mijatovic dela ut en råsop till just Gareth Bale. ”Jag tror hans prioriteringar är landslaget, hans golf och därefter kanske Real Madrid”, säger Mijatovic.

Sport befinner sig geografiskt hyfsat nära Madrid men mentalt så långt bort man kan komma. ”I dag lirar du, Ansu”, påpekar tidningen inför kvällens Barça-Valldolid. 16-åringen får chansen igen när Valverde roterar laget med tre matcher på sju dagar. Aleñá och Carles Pérez är också aktuella för spel.

Mundo Deportivo drar också på Ansu Fatis comeback i laget, och att det är en månad sedan han senast fick chansen. En som fick chansen och tog den var Alexander Isak i söndags. För andra dagen i rad äger han förstasidan i den baskiska upplagan. I måndags som matchvinnare, i dag med uppföljningen ”Isak lyfter”. Tidningen påpekar att han inte nöjer sig med att bara vara inhoppare. ”Jag ska visa att jag kan spela mer”, säger Isak, och MD lägger till att han kan få starta mot Levante på onsdag.

Diario Vasco är inne på samma linje – Isak kan få chansen på onsdag. Det framgår i en krönika under rubriken, ”Isak, din tid är kommen”. Álvaro Vicente skriver i den att anfallaren förtjänat att få starta mot Levante.

TYSKLAND

Bild lockar till läsning med ”Favre inför förbud för handslag”. Enligt tidningen har Dortmundtränaren förbjudit spelarna att hälsa på varandra med handskakningar och kramar för att inte sprida influensa som drabbat tre spelare hittills.

Sky Sport vidhåller att Leroy Sané fortfarande vill till Bayern och att Bayer vill ha Sané. Samtal via en mellanhand pågår. Man City planerar att ersätta Sané med Alexander Isaks lagkamrat Mikel Oyarzabal.

Not your average neighborhood squad. Meet 2019's MLS #BestXI! pic.twitter.com/7Armn0ijQF — Major League Soccer (@MLS) October 28, 2019

ÖVRIGT

MLS (USA) har tagit ut säsongens elva (klipp ovan). Självfallet är en plats vikt åt Zlatan Ibrahimovic. Laget: Mannone (Minnesota) – Zimmerman (LAFC), Robinson (Atlanta), Opara (Minnesota) – Pozuelo (Toronto), Moralez (NYCFC), Gil (New England), Atuesta (LAFC) – Vela (LAFC), Ibrahimovic (LA Galaxy), Martinez (Atlanta)

Tass (Ryssland) skriver att Krasnodar överklagar Marcus Bergs utvisning. Nyhetsbyrån har det bekräftat från fotbollsförbundets disciplinkommitté. Den svenska landslagsanfallaren fick ett direkt rött kort efter en tackling i matchen mot Orenburg i söndags.