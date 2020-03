Arsenal nästa klubb att syna Isak

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

Calciomercato hävdar att Alexander Isak fått ytterligare en beundrare. Arsenal har ögon för den svenske anfallaren. Några mer uppgifter ger inte Calciomercato. Tidigare i år har år har både Barcelona och Manchester United uppgetts intresserade av Isak.

Corriere dello Sport har fortsatta krigsrubriker kring coronaviruset. ”Italien stänger allt” och ”EM i kaos”. Tidningen förklarar att ”Barer, affärer och restauranger stänger” i två veckor, samt att ”Serie A och de andra fyra toppligorna är beredda att be Uefa om mer tid att avsluta deras säsonger eller ställa in turneringen”. Krönikören Angelo Carotenuto drar sedan en parallell, fotbollen slutade inte helt ens under brinnande världskrig. ”Det har blivit tydligt att ett virus 2020 är mer globalt än ett världskrig 1943”, skriver han.

La Gazzetta dello Sport kommer också med tydliga besked. ”Italien stänger!” är det ena. ”Rugani positiv” är det andra. Juventusspelaren som i går bekräftades smittad av coronaviruset.

MilanNews.it har intervjuat gamla Milantränaren Alberto Zaccheroni. Han hyllar Zlatan Ibrahimovic. ”Jag har alltid hävdat att det är en hädelse att Ibrahimovic inte fått Ballon d’Or. Han har vunnit 11-12 mästerskap i rad och ingen spelare har gjort så stor skillnad som svensken gjort under sin karriär”, menar Zaccheroni, ”Jag förstår inte varför han alltid setts som mindre värd än Cristiano Ronaldo och Messi, för han har alltid ändrat vågskålen lika mycket som dem”.

ENGLAND

Daily Telegraph beskriver Liverpools sorti från Champions League med ”Adriáns vånda” (2-3 e förl mot Atlético). Medan Jordan Henderson och Alex Oxlade-Chamberlain inkasserar matchens högsta betyg, 8 av 10, får målvakten hänga huvud till matchens lägsta, 5/10.

The Sun har mer Adrián. Målvakten uttryckte sin besvikelse och tackade fansen på Twitter. Som svar fick han bland annat ”dödshot och hemska förolämpningar”, påpekar tidningen.

Daily Mirror har annan typ av ilska. Tidningen dedikerar visserligen sportettan till ”Choker”, någon som har svårt att andas, som inte pallar tycket, alltså Adrián. Men tidningen uppmärksammar även Jürgen Klopp, som ilsknade till mot några åskådare som i coronatider sträckte fram sina händer för att hälsa på tränaren. ”Ta bort era händer, jävla idioter!” (”Put your hands away, you fucking idiots!”), ska han ha skrikit i klippet som blivit viralt (se det här). Själva matchen kommenterade han i lugnare ordalag, ”Allt var emot oss i de avgörande stunderna”.

The Times trycker på, ”Avslöjar: Fotbollens krisplan”. Tidningen har en lång rad uppgifter. Alla ligamatcher kommer att spelas inför tomma läktare, men säsongen skjuts inte upp. Biljettinnehavare kommer att kunna streama matcherna. Inga matcher kommer att visas på pubar (för att minska folksamlingar). Det är några av punkterna. Ett besked om förändringarna kan komma redan i dag, skriver Times.

Daily Mail bidrar med lite traditionell silly season i vad som annars blivit verklig silly season. ”Exklusivt: Både Chelsea och Tottenham är ute efter Aaron Ramsdale”. Den 21-årige målvakt har imponerat för Bournemouth. Det kan man inte alla gånger säga om Kepa Arrizabalaga i Chelsea och Hugo Lloris i Tottenham, påpekar tidningen.

SPANIEN

Cadena SER uppger att Uefa nu planerar för att skjuta upp EM till 2021 till följd av coronapandemin. De närmaste dagarna kan bli avgörande. Diario AS-journalisten Javier Matallanas säger samtidigt i en av radiokanalens program att Uefa redan i dag kan meddela att Champions League skjuts upp. Därmed skulle exempelvis Manchester City-Real Madrid nästa vecka inte spelas, påpekar SER.

Sport har nattsvart bakgrund till texten ”Varken cup, liga eller CL”. Det officiella beskedet att ligaspelet skjuts upp väntas efter ett möte i dag, cupfinalen är redan uppskjuten och liknande besked väntas även för Barcelonas möte med Napoli. Sport ställer också sina läsare frågan hur de vill göra med ligan. Alternativen är de som diskuteras i Italien. Två tredjedelar av rösterna (66 procent) får ”Avsluta ligan som den är nu”. Det skulle innebär att Barcelona vinner ligan, vilket också förklarar en del av svarsalternativets popularitet i den katalanska tidningen. De andra alternativen: ”Fortsätt spela med tomma läktare” (22%), ”Annullera säsongen” (7%) och ”Playoff om titel och nedflyttning” (5%).

Diario Vasco följer upp den uppskjutna cupfinalen Real Sociedad-Athletic Club. Den skulle spelats den 18 april. Tidningen tror att nytt datum kommer att vara i sista veckan av maj. DV uppmärksammar även att Real Sociedad kommer att få 21 676 finalbiljetter. Matchen spelas i Sevilla.

Marca byter temporärt ut domedagsrubriker mot ”Heroiskt!!!”. Ja, med tre utropstecken. Det beskriver Atléticos bedrift att kicka ut de regerande Champions League-mästarna på Anfield (3-2 e förl mot Liverpool). Tidningen gör även rubrik på ett par tränarcitat. Diego Simeone (Atlético): ”Oblak är världens bästa målvakt, det är som vad Barcelona har med Messi”. Jürgen Klopp (Liverpool): ”Jag förstår inte varför Atlético spelar som de gör, de kunde spela riktigt fotboll”.

FRANKRIKE

Le Parisien får njuta i dystra tider, ”Paris är befriat”. Inte från coronaviruset men väl från Champions League-förbannelsen. Efter tre år med uttåg i åttondelsfinal är PSG äntligen vidare (2-0 mot Dortmund). Matchen spelades inför tomma läktare men drygt 3 000 fans hade samlats utanför Parc des Princes. Spelarna firade efteråt från arenan med fansen utanför.

L’Equipe noterar att Laywin Kurzawa tog firandet ett steg längre, struntade i coronarestriktioner och joinade fansen (se klipp här). På förstasidan tar L’Equipe vara på ett foto från CL-jublet till rubriken ”Alla tillsammans”. Det är en färgstark bild på Di María vänd mot fansen utanför arenan. Tidningen uppmärksammar också pikarna till Erling Haaland. Först firade Neymar sitt mål med att imitera norrmannens yogafirande under första mötet. Efter matchen poserade hela laget på samma vis. PSG la till och med ut bild på det (se nedan).

RMC Sport uppmärksammar att Neymar under natten gav Haaland ytterligare en passning. Ett Instagram-inlägg med brasilianaren yogaposerande till texten ”Paris, vår stad, inte er”.

On respire un bon coup… 😏 Avant de retrouver nos supporters❗️❤️💙 pic.twitter.com/uNlcjZozA2 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 11, 2020

TYSKLAND

Sky Sport hör Dortmunds frustration efter uttåget i Champions League (0-2 mot PSG). ”Neymar är en bra skådespelare, det visade han i dag”, säger klubbens sportchef Michael Zorc, apropå det röda kort Emre Can fick. Zorc medgav samtidigt, ”Vi var inte tillräckligt bra i dag”. Sky rapporterade på onsdagen också att Ralph Rangnick inte tänker ta tränarjobbet i Milan.

Bild instämmer. Tidningen har pratat med Rangnicks rådgivare Marc Kosicke. ”Ivan Gazidis, Milans vd, och Ralph Rangnick har känt varandra länge, och har regelbunden kontakt. Men något samarbete är för närvarande inte planerat. Det finns viktigare saker just nu”, hälsar Kosicke i coronatider.

RB Live fastnar för uppdaterade siffror på RB Leipzigspelarnas värde. ”Till och med Forsberg har gått plus”, är rubriken. Värdet på truppen har med framgångarna ökat med 6,1 procent, enligt transfermarkt.de. Emil Forsberg är nu värd 28 miljoner euro mot tidigare 25 milj euro. ”Trots mindre speltid och att han knappast glänst i stormatcher, som mot Dortmund”, påpekar RB Live.