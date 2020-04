Bäddat för PL-spel – sex veckor på hotell

Rubrikämne i rött.

ENGLAND

The Sun ropar ut, ”Ge mig fem”. Och fem får de. Fifa är med på idén om fem byten i matcher i kvarvarande ligamatcher, enligt The Sun. Därmed är planerna på extrabyten i PL nära. Fem byten är till för lätta på den fysiska belastningen för spelarna under det tajta spelschemat. De extra bytena får endast göras samtidigt med ordinarie byten. Om 72-årige Roy Hodgson får sitta och dirigera dem för Crystal Palace är oklart. Enligt The Sun är han orolig att han på grund av åldersrestriktioner under coronakrisen ska missa resterande matcher. Silly season: Man United är beredd att sälja Paul Pogba och Jesse Lingard för at få ihop pengar att köpa Jadon Sancho.

Daily Mirror har mer kring en ligaåterstart. Stränga regler väntar. Enligt tidningen är det troligt att spelarna får bo på utvalda hotell i upp till sex veckor. De bor på ena delen av hotellet, motståndarlaget checkar sedan in i den andra delen. PL-arenor är möjliga spelplatser men det kan också bli aktuellt med matcher på träningsanläggningar.

The Times bär på beskedet ”Fotbollen tillsagd att komma tillbaka och höja stämningen”. Så beskriver tidningen sina uppgifter om att regeringen ändrat förhållningssätt de senaste dagarna och nu vill att idrotten ska komma igång så snart som möjligt.

Daily Telegraph ger en detaljerad beskrivning över vilka de ca 300 personer är som kommer att krävas även vid matcher inför tomma läktare – från de 40 spelarna på planen till de två fotograferna.

Daily Mail brännmärker Moise Kean med ”Covidiot Kean får 100 000 pund i böter”. Det är straffet från Everton sedan anfallaren haft party när hela England är nedstängt och isolerat. Mirror tror på 160 000 pund i böter.

The Athletic tycker det får vara nog med väntan och kör sin säsongsgala. Chelseas lagkapten Magdalena Eriksson kommer med i Årets lag för damer. ”Väldigt hedrad och stolt över detta”, skriver Eriksson på Twitter. Även Årets spelare kommer från Chelsea, Bethany England. På herrsidan är det Kevin De Bruyne (Man City). The Athletic har mer Chelsea. Londonklubbens intresse för Philippe Coutinho tycks ganska svalt, men däremot uppges Kai Havertz (Bayer Leverkusen) het på önskelistan. Framför allt Bayern München har annars ringats in som framtida adress för 20-åringen.

ITALIEN

Sky Sport är inte nöjd med beskedet för återstart av Serie A. Medan individuella sporten fick startdatum fick fotbollen besked från premiärminister Conte att den kan börja med lagträning den 18 maj och eventuellt matcher i början av juni. Men idrottsminister Spadafora är mer tveksam och vill inte sätta upp tidsramar. ”Om detta inte är ett personligt straff till fotbollens värld så är det inte långt ifrån”, beklagar sig Alessandro Alciato i en krönika.

La Gazzetta dello Sport skriver om en ”Långsam återstart”. Tidningen citerar sedan Spadafora, ”Det är inte säkert att ligan kan återupptas”. Tidningen har en intervju med ex-tränaren Fabio Capello. Han är övertygad om att Milan och Zlatan Ibrahimovic ska fortsätta hänga ihop. ”Jag känner Ibra väl och vet att hans önskan är att fortsätta vara en huvudperson. Milan kan inte ge upp någon som honom även om han snart är 39 år”, säger Capello. Vidare skriver tidningen att Edinson Cavanis agenter erbjudit anfallaren till Inter. Uruguayanens kontrakt med PSG gå ut i sommar.

Corriere dello Sport är också irriterad på oklarheten kring Serie A:s återstart. ”Förda bakom ljuset”, summerar tidningens tankar kring gårdagens utspel från regeringen.

SPANIEN

Marca gör i dag gemensam sak med de tre andra stora sporttidningarna AS, Sport och Mundo Deportivo. Devisen är #NuestraMejorVictoria (”Vår största seger”). Initiativet sker tillsammans med Röda Korset i kampen mot coronaviruset och en rad gemensamma intervjuer med spanska sportstjärnor presenteras. Marca uppger vidare att många Valenciaspelare är oroade inför en återstart av La Liga. Laget drabbades hårt av coronaeffekterna efter att ha spelat i Milano.

Sport uppger samtidigt att Barcelona inte kommer att tvinga sina spelare att vara med. Spelarna kommer själva ha valet att bestämma om de vill vara med eller ej.

Cadena Cope ringar passande nog in datum för La Ligas comeback. Den 4 maj: individuell träning kan inledas. Den 18 maj: gruppträning. Den 1 juni: kollektiv träning. Mitten av juni: matcher.

Mundo Deportivo tar upp ryktet med Brescias stortalang Sandro Tonali och Barcelona. Italiensk press skriver om summor på 60 miljoner euro. Men enligt MD är det inte aktuellt med så mycket pengar från Barça, e affär kan bara bli aktuell bara om någon/-ra spelare kan användas i utbyte. Tidningen noterar också att Alexander Isak på nytt vunnit i Fifa20. Den här gången vann han en La Liga-turnering tillsammans med Allie Long. För en knapp månad sedan vann Isak Real Sociedads interntävling efter finalseger mot Adnan Januzaj.

FRANKRIKE

L’Equipe ser ”Affärer att göra” i Ligue 1. I nedslaget bland attraktiva spelarnamn märks Wissam Ben Yedder. Tidningen påpekar att många storklubbar letar en nummer 9 (Man United, Real Madrid, Man City m fl) samt att priset är 40-45 miljoner euro.

Le Parisien uppger att PSG kontaktat Neymar och bett honom vara redo att återvända från Brasilien så snart som möjligt. Detsamma gäller Edinson Cavani (i Uruguay), Keylor Navas (Costa Rica) samt Thilo Kehrer and Eric Maxim Choupo-Moting (Tyskland) Enligt tidningen finns planer bland Ligue 1-klubbar på att dra igång träning igen den 11 maj. De inväntar nu grönt ljus från regeringshåll.

Foot Mercato drar på stort med ”Exklusivt: Newcastles tre drömmar”. Enligt sajten har den (mycket snart) nyrika klubben redan varit i kontakt med Napoli om backen Kalidou Koulibaly. Dessutom är Newcastle ute efter Edinson Cavani (PSG) och Nabil Fekir (Real Betis).

TYSKLAND

Sky Sport pratar med Dortmunds vd Hans-Joachim Watzke, som målar upp en dyster bild. ”Om vi inte kommer igång och spelar inom de närmaste månaderna, så kommer Bundesliga att gå under och det kommer inte att finnas en liga så som vi lärt känna den”, säger Watzke.

Bild fångar upp Dortmunds Q&A med Erling Haaland med rubriken, ”Du kan aldrig gissa Haalands favoritmat”. Svaret? ”Kebabpizza”. Mer väntat är kanske svaret på idoler: ”Cristiano Ronaldo och Zlatan Ibrahimovic”. Lika väntat är svaret på namnen på de där utländska stjärnorna Bayern Münchens sportchefen Hasan Salihamidzic i går sa sig vilja värva. Enlig Bild handlar det om Leroy Sané (Man City) och Sergiño Dest (Ajax)

Kicker har artikel med rubriken ”Mycket talar för Wendt”. Det är Oscar Wendt och mycket talar för kontrakt ytterligare en säsong med Borussia Mönchengladbach, i så fall den tionde. Tränaren vill ha honom, svensken vill stanna och även om han är 32 år är han fysiskt i toppskick. Som Kicker påtalar, ”Varför ändra något som fungerar?”. Wendt har med 214 matcher redan spelat fler matcher än någon annan utländsk spelare i klubbens historia.

ÖVRIGT

SDNA (Grekland) skriver att Daniel Sundgren skickat en ursäkt till Aris efter intervjun med FotbollDirekt, där ex-AIK:aren beklagade sig över tillvaron i klubben. Den 29-årige backen har också fått böter. Det är oklart i vilken storleksordning.

Korea Herald (Sydkorea) ger utrymme för ligans säsongsstart den 8 maj. Tomma läktare gäller. Noterbart bland de många lagreglerna: spelarna är inte tillåtna att tala med varandra, motståndare eller domare på planen. Inte heller är det tillåtet att spotta på planen. Om en spelare eller en lagledare testar positivt för corona väntar minst två veckors karantän för laget.

Het Nieuwsblad (Belgien) följer upp munskyddsförsäljning i klubbfärger. Tidigare har tyska Bild rapporterat om stor åtgång bland Bundesligaklubbar. Nu skriver Het Nieuwsblad att Club Brügge sålt 20 000 – på bara en dag. De säljs om fyra stycken för 20 euro.