Zlatans lagkamrat pistolrånad

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport beskriver Dybala som en ”Guldjuvel”. Juventus är beredd att erbjuda argentinaren en lön på 12 miljoner euro om året, själv siktar han på 15 milj euro. Tidningen tar också fasta på att Dybala i en intervju med CNN nämner att Juventus inte ville ha honom för ett år sedan. Nu vill Juve göra honom till en flaggbärare för klubben. Gazzettan ger en halvsida och en illustration åt Milans Samu Castillejo som på Instagram Stories berättade att han blivit pistolhotad och rånad på sin klocka. Han ska ha stannat vid ett trafikljus i Milano när två rånare slog till. Castillejo skriver att han mår bra.

Sky Sport ger ordet till Silvio Berlusconi, vars Monza nu flyttats upp till Serie B. Ambitioner finns fortfarande på mercaton, där klubben tidigare flörtat med bland annat Zlatan Ibrahimovic. ”Ibra och Kaká? Det var verkliga mål för oss men av skäl mer än bara fotboll var vi tvungna att ge upp. Men man ska aldrig säga aldrig…”, menar Berlusconi.

Corriere dello Sport har mer Ibrahimovic. På förstasidan finns ”Stoppa oss inte nu”, en hälsning från Juventus back Giorgio Chiellini inför den emotsedda återstarten av Serie A. Men inne i tidningen har intervjun rubriken, ”Jag har Ibra i hjärtat”. De båda har haft sina duster på träningsplanen och när svensken spelade för Inter. CdS: ”Vilken spelare har bäst utnyttjat dina svagheter?”. Chiellini: ”Cristiano har gjort massor med mål, men den som fastnat i mitt hjärta är Ibra. Vi var lagkamrater till en början. Jag var mycket ung, försökte alltid mäta mig med honom, följde honom överallt, också för att få mina medspelares och min tränares acceptans. Att våga ta sig an Ibra en-mot-en betydde respekt. Jag drog mig aldrig undan och för varje duell med honom kände jag mig starkare och mer övertygad. Han fick det bästa ur mig. Jag beundrar honom verkligen”. CdS: ”Det blir inget möte på fredag…” (cupsemifinal Juve-Milan, min anm). Chiellini: ”Jag väntar på den 7 juli. När han återvände till Italien, och det verkade omöjligt, tänkte jag att det kanske är ödet”.

ENGLAND

Daily Telegraph har besked från förbundskaptenen, ”Southgate: Öppna dörren för svarta tränare”. Han understryker därmed vad Raheem Sterling uttryckte i måndags om avsaknaden av minoriteter på tränarposter och i styrelserummet. ”Vi saknar den representationen. Det största brott vi som vuxna kan göra mot unga, vad det än gäller, är om de känner att den vägen här i livet är stängd”, säger Southgate. Telegraph var först ut med att rapportera att Chelseas N’Golo Kanté är tillbaka i lagträning efter det att hans oro i coronatider gjort att han tidigare tränat på egen hand.

Daily Mirror vaskar också bland Southgates rasismcitat men höjer upp ett annat till rubrik, ”Om mina spelare utsätts för rasism igen kommer vi att lämna planen”. Tidningen skapar sedan till förvirring kring Manchester United hastigt inställda Stokematch i går kväll. Bredvid en ”exklusiv”-stämpel skriver tidningen att en Stokespelare testat positivt för corona. Ett tidigt antagande? Alla andra uppgifter gör gällande att det var tränaren Michael O’Neill.

The Sun hävdar att Paul Pogba kan få en ny roll. Tränare Ole Gunnar Solskjaer vill ha honom i en nummer 10-roll, som offensiv mittfältare bakom anfallarna. Det var där han spelade i en internmatch i helgen.

ESPN skriver, med hänvisning till sina källor, att Chelsea gett upp Jadon Sancho i tron att han kommer att skriva på för Manchester United. Därav att klubben i stället satsar på Bayer Leverkusens stjärna Kai Havertz.

Evening Standard uppger att Southampton är beredd att sälja Pierre-Emile Höjbjerg men vill ha 35 miljoner pund. Tottenham och Everton har uppgetts intresserade av den danske mittfältaren.

SPANIEN

Marca har en förstasida som på morgonen tar rejält med stryk i sociala medier. Anledningen är att den använder en sångtitel från den Jarabe de Palos, som förlorade sin sångare Pau Donés i cancer i går, till bilden på en leende Marco Asensio. Hur som helst, det Marca vill ha sagt är att det är ljus i tunneln för anfallaren, som har en tung skada bakom sig. Marca använder även Zlatan Ibrahimovic som exempel på spelare som haft liknande knäskada och kommit tillbaka.

Diario AS påpekar att det är ”Alla eller ingen” som gäller på La Liga-arenorna. Inget enskilt lag kommer att få släppa in åskådare före någon annan. Det är beskedet från regeringen. Begränsad publik är aktuell från den 1 juli. Sedan synar tidningen Zinedine Zidanes startelvor i Real Madrid under hans andra sejouri klubben: ”38 matcher, 38 elvor”.

Sport bjuder på hurtfriska ”Vi är redo!”. Det är spelarna i Barcelona som levererar budskapet inför återstarten.

Mundo Deportivo vill inte vara sämre. Genom en intervju med Barça-backen Clément Lenglet skapas citatrubriken, ”Vi satsar på dubbeln” – liga och CL. Sedan uppmärksammar tidningen att Lautaro Martínez utköpsklausul på 111 miljoner euro går ut den 7 juli. Därefter måste Barça förhandla med Inter om klubben vill köpa anfallaren.

FRANKRIKE

L’Equipe ser Lyonbossen Jean-Michel Aulas som ”Nedslagen”. Han var förlorare när en domstol på tisdagen godkände förbundets frysning av tabellen. Aulas, vars Lyon bara hamnade på sjunde plats, har kämpat för att spela klart. Vinnare var däremot Amiens (Saman Ghoddos och Jack Lahne) och Toulouse. Domstolen hävde klubbarnas nedflyttning. Ligan och förbundet kommer att se över fallet. Från transferfronten rapporterar L’Equipe att utöver Tottenham är även Everton intresserad av Kurt Zouma. Chelseas franske landslagsback har tidigare varit utlånad till Merseysideklubben.

Le Parisien noterar att Neymar anklagas för homofobi. En HBTQ-aktivist i Brasilien har anmält PSG-stjärnan efter att ha hört ett privat samtal mellan Neymar och hans mammas pojkvän – den blott 22-årige Tiago Ramos – som läckt till pressen. En åklagare ska nu ta ställning till om åtal ska väckas.

TYSKLAND

Sky Sport pratar med Bayer Leverkusens ölälskande finländare Lukas Hradecky som vet hur man firar cupfinalavancemanget (3-0 mot Saarbrücken). ”Öppna en öl och håll tummarna för Frankfurt”, säger han. Hradecky kom till Leverkusen från just Frankfurt, som i kväll möter Bayern München i den andra semifinalen. På tal om FC Bayern. Tränare Hansi Flick fick en fråga om potentiella nyförvärv. ”Vi har tre yttrar i Gnabry, Coman och Perisic. Det kanske inte räcker för vår målsättning över en hel säsong. Jag har pratat med Hasan (Salihamidzic, sportchef) och han kollar på vad han kan göra”, säger Flick. Han kunde nog lika gärna ha svarat ”Leroy Sané”. Sky tar i en annan artikel upp just Sané. En ny förhandlingsrunda har inletts mellan Bayern München och Man City. FC Bayern vill betala 40 milj euro för Sané, City vill ha 70 milj euro.

SportBild har Jadon Sancho som omslagspojke men en annan spelare som protesterade på planen efter George Floyds död levererar starkast i veckan nummer. Schalkes Weston McKennie skräder inte orden om USA:s president Donald Trump. ”Han har inte en aning om sitt ansvar. Han är en ignorant och inte en man som står vid sitt ord. Han kan beskrivas som en rasist”, säger McKennie.

Bild ringar in Wolfsburg, Mainz, Werder Bremen och Stuttgart som intresserade av Arsenals back Konstantinos Mavropanos. 22-åringen kan också bli kvar i Nürnberg, som han är utlånad till.

Transfermarkt bidrar med det senaste dygnets mest märkliga rykte: Chelsea vill inte bara ha Kai Havertz, Londonklubben är också intresserad av Julian Nagelsmann som tränare från sommaren 2021.