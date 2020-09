Sergio Ramos: ”Inte säker på att Messi gör det rätt”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.

SPANIEN

Marca toppar tidningen med citat från Sergio Ramos om Mexit. ”Messi har förtjänat rätten att göra sitt val” följs av ”Men jag är inte säker på att han gör det på rätt sätt”. Real Madrid-profilen vill att Messi blir kvar. ”För spansk fotboll, för Barcelona och för oss, så vill vi att han stannar”. Och så kan det bli – se under ”Övrigt”. Även Gareth Bale finns citerad på förstasidan, om sina försök att lämna klubben, ”Real Madrid gör det svårt för mig”. En krönika på ämnet Bale har varnande rubriken, ”Bale, på Di Stefano finns inga uppvärmda platser”. Det är en läktarsektion. Det är där walesaren kommer att få tillbringa de två nästkommande vintrarna om han blir kvar, menar krönikören Santiago Siguero.

Sport summerar situationen efter gårdagens möte mellan Barças klubbpresident Bartomeu och Lionel Messis pappa Jorge, ”Möte utan överenskommelse”. Som många andra medier skriver Sport om att Messi står fast om beslutet att lämna och att Barça står fast om att de vill ha honom kvar att och att det är utköpsklausulen.

Mundo Deportivo har liksom Sport ”Utan överenskommelse” som summerande rubrik efter mötet. Men liksom Sport uppmärksammade tidningen i natt sort uppgifterna från Argentina om att Messi trots allt överväger att stanna. Fast dagens största rubrik får Ivan Rakitic, som lämnat Barcelona för Sevilla. ”Tack, Barça”, är budskapet från kroaten, som står bland vunna Barça-pokaler.

ENGLAND

Metro kopplar smart ihop två stora snackisar med ”Taxi för Messi?” och ”Van för United”. Den första med Lionels pappa Jorge som kliver ut ur en taxi, den andra med en belåten Van de Beek i sin nya Man United-tröja efter övergången.

Daily Mirror använder ordleken ”United is the Van de Peak”. Sådär. ”The Hend is nigh”, på välkänt uttryck, är fiffigare. Dean Henderson lovar att ge David de Gea en match om startplatsen i Uniteds lag. På frågan om han förstår att han inte kan bli Englands nummer ett om han inte är Uniteds nummer ett, svarar Henderson, ”Till 100 procent. Jag ska göra vad jag kan”. Kanske ska Mirror ha en bonuspoäng för att tidningen kopplar gårdagens iögonfallande bilder på Gareth Bales hårman till hans uttalande om en möjlig flytt tillbaka till England, ”Bale: I would consider the perm…sorry I mean Prem”.

Daily Telegraph vänder tillbaka till Spanien och till att ”Messi hoppas på 100 miljoner euro som ’kompromissavgift’”. Tidningen hänvisa till källor bekanta med diskussionen, som tror på en relativt låg transfersumma för argentinaren.

Yorkshire Post lockar med ”Rotherham United värvar svensk landslagsmålvakt”. Det är inte Robin Olsen. Det är Viktor Johansson, 21, med ungdomslandskamper på meritlistan som är klar. Kontraktet med Leicester har gått ut och den Hammarbyfostrade målvakten har nu skrivit på ett tvåårskontrakt med Championshipklubben.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport sätter ljuset på ”Tridentone Juve”, en ordvits. Utan elegans och lite elakt skulle det kunna översättas med ”tremannaanfall med bett” (dentone – ”stora tänder”). Det handlar oavsett om Suárez, hans tänder och hans troliga flytt till Turin, där han kan bilda ett superanfall med Cristiano Ronaldo och Paolo Dybala. Tidningen ser fortfarande Edin Dzeko som alternativ. Från Spanien väntas ytterligare en oönskad spelare i Barcelona. Arturo Vidal har fått ”fri lejd”. Han väntas blir löst från sitt kontrakt och kan bli klar för Inter redan i veckan. Ett experimentellt Milanlag träningsvann i går (4-2 mot Novara). Gazzetta dello Sport noterar en hungrig Zlatan Ibrahimovic, som spelade från start och bar kaptensbindeln. Något mål blev det inte. För Emil Roback, blev det ett bortdömt mål. Men 17-åringen slog en assist och lagkamraten Rafael Leão skickade vidare ett klipp på en dribblingsaktion som Milan la ut i sociala medier, med tillägget ”Crack” (ung. ”stjärna”) – sen nedan. Och i sociala medier jublar Milanfans över Roback.

Corriere dello Sport fastnar liksom GdS vid Paqueta, som gjorde två mål i matchen, men skriver sedan att ”Roback glänste också”, med tillägget ”hämtad till Italien av Ibra, direkt från Hammarby”. Detta står en bra bit in i tidningen. På förstasidan dramatiserar Corriere dello Sport med ”Dzeko och Milik fångar”. Det förklaras med ”Juve väntar på klartecken för Suárez och blockerar anfallskarusellen” och ”Roma och Napoli få vänta – byte som inkluderar Under frusen”.

FRANKRIKE

L’Equipe toppar med ord på engelska, ”Very Bad Trip”. Det står för Neymar, Leandro Paredes och Angel Di Maria som alla var på Ibiza och som nu alla testat positivt för corona. ”Ett fjärde fall ställer sannolikt in PSG-Lens den 10 september”, lägger tidningen till, och syftar på coronaprotokollet för ligafotbollen. Enligt protokollet lär de coronapositiva spelarna inte kunna spela matchen mot Lens eller rivalmötet med Marseille tre dagar senare – om matcherna nu spelas.

Le Parisien har det redan på nyhetsettan, ”Neymar och PSG i karantän?”. Förutom den alarmerande situationen i huvudstadsklubben, har tidningen också uppgifter om Lyon. Klubbpresidenten Jean-Michel Aulas krävt ligan på 117,7 miljoner euro i kompensation för de skador han anser den avbrutna säsongen 2019/2020 orsakat. Aulas drev en stenhård linje om att ligaspelet skulle återupptas. Hans Lyon slutade bara sjua och missade CL-spel kommande säsong.

Téléfoot var först ut med att Watford accepterat ett bud på 22 miljoner euro från Everton för Abdoulaye Doucouré. Mittfältaren har accepterat ett fyraårskontrakt.

TYSKLAND

Kicker sällar sig till lägret som säger ”nej”. Kai Havertz har inte genomfört en läkarundersökning hos Chelsea. Bild med transferexperten Christian Falk i spetsen var först ut med uppgiften om avklarad läkarundersökning i London. Sport1, Transfermarkt och nu Kicker, menar att det inte stämmer. Men alla är ändå i slutändan överens om att Havertz flytt från Bayer Leverkusen till Chelsea är på bana och nära. Kicker presenterar vidare Tysklands förväntade startelva mot Spanien i Nations League i kväll: Trapp – Ginter, Süle, Rüdiger – Kehrer, Gündogan, Kroos, Gosens – Havertz, Werner, Sané.

Bild konstaterar att Manchester United varit i kontakt med Thiagos agent. Sedan väger tidningen argument för en flytt till Liverpool respektive Manchester United. Bild menar att Bayern München-mittfältaren fortsatt föredrar en flytt till Klopps gäng.

Sky Sport skriver att RB Leipzig har lagt ett bud på 13 miljoner euro för Ricardo Horta i Braga. 25-åringen ses som ett billigare alternativ till Milot Rashica i Bremen.

ÖVRIGT

TyC Sport (Argentina) är kontrastrik. På tv-kanalens sajt är den största rubriken ”Min son stannar inte”. Det är vad Lionel Messis pappa Jorge ska ha påtalat för Barcelona vid mötet i går. Men profilerade TyC-journalisten Martin Arevalo ska i radio under natten, svensk tid, ha sagt, ”Det är 90 procents chans att Messi fortsätter i Barça. Under morgondagen (läs: i dag) kommer ett definitivt besked”. På Twitter är Arevalo en stund senare lite försiktigare i tonen, men skriver att ”det finns konkreta möjligheter att världens bästa fortsätter till juni 2021 och fullföljer sitt kontrakt. För närvarande överväger han det”. Fox Sport-journalisten Marcelo Sottile är inne på samma linje. I Fox Radio säger han att chanserna att Lionel Messi stannar ökat efter mötet.

Ajax Showtime (Nederländerna) pratar med Donny van de Beeks agent Sjaak Swart. Han berättar om intresset för mittfältaren. Sex klubbar var intresserade, bland dem Real Madrid, Barcelona, Juventus och Arsenal. Pandemin förändrade allt. ”Det var bäddat för att han skulle till Real Madrid i mars men med coronaviruset ställdes allt in”, säger Swart. Han berättar också om Arsenals intresse. ”De ville verkligen ha honom men kunde inte få ihop pengarna. Även de största klubbarna har det tufft”.