Uppgifter: Atalantas intresse för Haksabanovic tilltar

ITALIEN

L’Eco di Bergamo uppger att MFF:s Anel Ahmedhodzic inte är enda allsvenska spelare Atalanta har på menyn. Bergamoklubben följer också Norrköpings Sead Haksabanovic allt intensivare. Hans relativt unga ålder, mångsidighet och internationella utflykter läggs på pluskontot. En lång rad klubbar har uppgetts intresserade av 22-åringen.

La Gazzetta dello Sport firar att ”Vi återvänder till arenorna”. Regeringen har gett klartecken till EM, ”På Roms Olympiastadion fyra matcher med minst 25 procent åskådare (17 500)”. Nu kommer också krav från Serie A-håll om 1 000 åskådare på matcherna direkt och 25 procents beläggning från och med maj. Tidningen noterar vidare att Zlatan Ibrahimovic slapp undan med en matchs avstängning för domartjafset, men att restaurangbesöket fortsätter att vara en snackis. I Lombardiets fullmäktige höjdes oppositionsröster för att dölja svensken i kampanjen han frontat om att bära munskydd och ta pandemin på allvar. Frågan ligger nu på kommunikationsrådets bord. För närvarande har inga åtgärder vidtagits, påpekar GdS.



ENGLAND

Daily Mail dukar upp frukostbordet med förhoppning, ”Make it a Full English!”. För Chelsea är vidare i Champions League trots förlust (0-1 mot Porto) och i kväll har även Man City (som möter Dortmund) och Liverpool (som möter Real Madrid) chansen. Trots förlusten ger Mail de höga betygen till Chelseaspelare. Antonio Rüdiger, Reece James och N’Golo Kanté får alla 8 av 10.

The Sun spekulerar i ett möjligt efterspel på matchen. De båda tränarna rök ihop. ”Jag blev förolämpad av herrn bredvid”, säger Portotränaren Sérgio Conceição om Thomas Tuchel, ”Jag sa till domaren att fjärdedomaren hört förolämpningarna”.

Daily Mirror nöjer sig inte med de fem möjliga ersättare till José Mourinho som Daily Telegraph slängde fram i går. Mirror har under ”exklusiv”-stämpel även en landsman. Tidningen hävdar att Nuno Espírito Santo i Wolves kan bli Tottenhams nya tränare, om Mourinho misslyckas med att ta en CL-plats.

The Independent har mer Tottenham. Tidningen uppger att PSG hoppas sno åt sig Harry Kane om tillfälle ges, men att anfallaren vid en eventuell flytt själv föredrar Manchester United eller Manchester City. Tottenham påstås kräva minst 150 miljoner pund för Kane.

Daily Telegraph ser den engelska optimismen om en folkfest under EM ta nya former. Inte nog med att England hoppas få in mycket publik på landslagets Wembleymatcherna, det planeras även för en fan-park med plats för 12 500 åskådare vid Trafalgar Square.

SPANIEN

Marca har en faiblesse för taffliga Beatles-referenser så fort Liverpool kommer på tal. Förra året byttes Lucy bort för ”Simeone in the sky with diamonds” när Atlético gästade Anfield. I år är det nästan lika svaga ”Semis Road”, komplett med Real Madrid-spelare som går på övergångsstället likt Beatleskvartetten på det klassiska skivomslaget.

Diario AS se inge anledning att placera Real Madridspelare på ett övergångsställe i nordvästra London. I stället är det bild på matcharenan till budskapet ”Utan fruktan på Anfield”. Tidningen noterar också att Chelsea väntar i semifinal för vinnaren. AS tar på annat håll upp Cristiano Ronaldos framtid. Real Madrid och PSG är två alternativ om portugisen flyttar. PSG uppges beredd att erbjuda Mauro Icardi eller Moise Kean i utbyte.

Mundo Deportivo ritar upp en ”Plan Haaland” för Barcelona. Till skillnad från i Real Madrid skulle norrmannen bli en referenspunkt, påpekar MD, och lägger till att Barça snarare ser Haaland ansluta nästa sommar.

Sport fokuserar på ett mer närliggande och billigare anfallsalternativ. ”Kun low cost” förmedlar att Barça är intresserad av att värva Sergio Agüero på en fri transfer men bara om argentinarens lönekrav kan hållas nere. Juventus är också med i matchen, påpekar tidningen.



FRANKRIKE

L’Equipe illustrerar ”Ropet från hjärtat” med en bild på en lyckovrålande Neymar. PSG är i CL-semifinal (0-1 mot Bayern München). Trots förlust delar tidningen ut 8 av 10 till tre PSG-spelare: Neymar, Gueye och Danilo. I Bayern når bara Hernandez dit.

RMC Sport följer upp de ständiga ryktena om framtiden för Neymar och Kylian Mbappé. ”Vi har investerat mycket i klubben för att vinna Champions League och alla andra bucklor som står på spel. Neymar och Kylian har ingen ursäkt att lämna”, menar PSG:s klubbpresident Nasser Al-Khelaïfi. Neymar bekräftar också att han tänker stanna. Det nya kontraktet ”är inte längre en diskussionsfråga”, försäkrar han i brasiliansk tv, och lägger till, ”Helt klart trivs jag, jag känner mig som hemma i PSG. Jag känner mig lyckligare än förut”. Han delade även ut en passning till tyskar som var alltför kaxiga inför mötet med en målande beskrivning. ”Kimmich trodde att de redan var i semifinal, men du kan ha hur mycket boll som helst. Du kan sjunga för en kvinna en hel kväll, men så kommer en annan kille, och fem minuter senare är det han som går iväg med henne”, säger Neymar och brister ut i skratt. Liknelsen har i fotbollssammanhang gjorts känd av Gremiotränaren Renato Gaúcho.

TYSKLAND

Kicker är bara en av många tidningar som spekulerar i Hansi Flicks framtid. Inte bara för att Bayern München åkte ur Champions League (1-0 mot PSG) utan för tränarens egna ord. Efter att tidigare ha svarat kort på frågor om situationen pratade han nu nästan fem minuter men utan att slå fast framtidsplanerna. ”Jag har inte tänkt på det tillräckligt ännu” och ”Jag måste snacka med familjen först”. Uppgifter har sedan länge gjort gällande att Flick och sportchefen Hasan Salihamidzic inte fungerar ihop, samt att förbundet önskar Flick som ny förbundskapten.

Bild hör tyska fotbollens största stjärnexpert Lothar Matthäus spä på rykten om ett uppbrott. ”Jag är säker på att Hansi Flick inte kommer att vara Bayerns tränare efter den här säsongen”, säger han, och levererar en del uppseendeväckande detaljer. ”Bayern München har redan haft ett litet snack med Julian Nagelsmann, även om ekonomiska frågor, så mycket vet vi”, säger Matthäus, och är säker på förbundet är i kontakt med Flick. ”Förbundets erbjudande ligger på bordet. Ingen kan intala mig att de inte redan pratat. Hansi Flick toppar deras lista och sedan är det långt ner till resten”.

Sky Sport uppger att Eintracht Frankfurt är ute efter Ralf Rangnick. Han är tänkt både som tränare och sportchef. Rollerna innehas för närvarande av Adi Hütter respektive Fredi Bobic men båda är på väg bort.

Sport Bild menar att Roger Schmidt, Sandro Schwarz och Oliver Glasner står överst på Eintracht Frankfurts tränarlista. Men även SportBild nämner Rangnick och klubben vill ha ett möte med honom redan i veckan.

Weser-Kurir hör Werder Bremen bekräfta att Ludwig Augustinsson bli borta ytterligare minst en match. Svensken har en lårskada och kan inte spela mot Dortmund på söndag. Även mötet med Mainz på onsdag om en vecka är ett frågetecken. ”Vi får vänta och se”, säger Clemens Fritz i lagledningen.