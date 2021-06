CIES: Kulusevski värd mer än 700 miljoner

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.





ENGLAND

BBC Sport uppmärksammar CIES Football Observatorys senaste sammanställning över de mest värdefulla spelarna i de fem stora ligorna. CIES algoritm tycks få priserna att skena, de ligger alltid högt över Transfermarkts. Men i topp är oavsett Phil Foden med 190,2 miljoner euro. Två svenskar finns med på Topp 100-listan. Dejan Kulusevski är 50:e med 72,7 milj euro, motsvarande 730 milj kr. Han är den sjätte mest värdefulla Serie A-spelaren. Alexander Isak är 75:a med 58,8 milj euro, nästan 600 milj kr.

ANNONS

Daily Mail pryder sportettan med Norges mest kända ansikte. ”Chelsea i samtal om Haaland med pislappen 170 miljoner pund”. Det har inget att göra med egna uppgifter och allt att göra med tv-experten Jan Åge Fjørtoft och Daily Telegaph-journalisten Matt Law. Båda uppger att Londonklubben undersöker möjligheterna att värva Dortmundstjärnan. Enligt Law kan Tammy Abraham användas som morot i ett avtal. En egen uppgift säger sig Daily Mail ha i att Brighton hängt en prislapp om halsen på Ben White, som just kallats in till EM-truppen. 50 miljoner pund vill sydkustklubben ha för backen, som Man United, Liverpool och Arsenal påstås intresserade av.

The Sun uppger att Tottenhams ordförande Daniel Levy inte har några som helst planer på att ta emot spelare som del i en affär för Harry Kane. Bara pengar gäller. Minst 150 miljoner pund.

ANNONS

The Times påpekar att Manchester United fått en boost i jakten på Jadon Sancho, då Dortmunds prislapp skrivits ner till 80 miljoner pund. Times uppger vidare att Atlético de Madrid erbjudit Manchester City Saúl Ñíguez som del i en deal för att värva Bernardo Silva. Båda spelarna sägs sugna på att byta arbetsgivare.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport känner ”En doft av London” över Milan. Inte nog med att klubben försöker värva Fikayo Tomori och Olivier Giroud från Chelsea, nu finns även Hakim Ziyech på bordet i samtalet mellan klubbarna. Även Napoli har varit i kontakt med Chelsea om Ziyech, men marockanen föredrar Milan.

Corriere dello Sport menar att ”Max är ute efter Dzeko”. Juventus sägs erbjuda den 35-årige anfallaren ett tvåårskontrakt. Dzeko väntas kunna lämna Roma i stort sett utan kostnad. Om Inter skriver CdS att Lautaro Martínez må uppvaktas av Atlético de Madrid och Real Madrid, men han lämnar bara utbyte mot 90 miljoner euro. Tidningen tar vidare upp att det schweiziska justitiedepartementet går emot Fifa och Uefa. De kan inte straffa Real Madrid, Barcelona och Juventus för utbrytningsförsöket med Super League. Bland annat har det förekommit hot om stänga av dem från Champions League. I ett brev till Fifa och Uefa menar den schweiziske domaren att organisationerna begränsar innovationer, förhindrar andra format, stoppar den fria konkurrensen och begränsar konsumenternas fria val, genom att sätta stopp för alternativ till sina egna turneringar. Beskedet lär också garantera de tre klubbarnas medverkan i CL i höst. Om de skulle portas skulle de överklaga och ett beslut dra ut på tiden.

ANNONS

Sky Sport Italia radar upp transferuppgifter. José Mourinho vill värva målvakten Rui Patricio – Wolverhampton vill ha tolv milj euro, Roma vill betala sju-åtta milj euro. Maurizio Sarri, som i dag väntas presenteras som Lazios tränare, vänder sig också till England. Han vill ha Ruben Loftus-Cheek från Chelsea, som den senaste säsongen var utlånad till Fulham.



SPANIEN

Marca fäster blicken på de fem nya spelare i landslaget som är ”Kallade (utifall)”. Soler, Fornals, Rodrigo Moreno, Brais Méndez och Albiol. Men i den nuvarande truppen har i alla fall alla – utom Sergio Busquets – nudd testat negativt för corona. Från klubblagsfronten rapporterar Marca att Raphaël Varane har ett nytt kontraktsförslag från Real Madrid men ännu inte svarat. Både Manchester United och PSG kan erbjuda mer, noterar Marca. Varane, som har kontrakt till 2022, är sugen på ett nytt äventyr.

ANNONS

Diario AS skriver om en ”Dubbelvaccinering” för landslaget. Dels genom de extrainkallade spelarna, men också genom faktiskt vaccin. Hälsoministeriet har gett grönt ljus till en begäran från förbundet, och landslaget väntas nu bli vaccinerat under tisdagen.

Sport går in hårt på att skuldsatta Barcelona ”Vill köpa en stjärna”, en anfallsstjärna. Klubben hoppas dra in tillräckligt med stålar på försäljningar, ”inte minst Dembélé”, för att kunna köpa en tung nummer 9. Lautaro Martínez är ett drömnamn. Erling Haaland är ett annat. Men där lär det med all sannolikhet stanna.

Mundo Deportivo spänner inte bågen lika hårt. Här talas det fortsatt om Memphis Depay. Enligt MD, liksom enligt Fabrizio Romano, erbjuder Barça ett extra år, till 2024. Barça vill undvika ett nytt Wijnaldumfall, där spelaren slinker ur greppet i sista stund. MD poängterar dock att Barça inte plussat på löneerbjudandet till nederländaren.

ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe sätter strålkastarljusen på Frankrikes ”Faktor K” – Kanté. Han ses som ”omistlig” på mittfältet och är tillbaka i startelvan mot Bulgarien i kväll, efter att ha vilat senast. Den förmodade startelvan i kväll: Lloris – Pavard, Varane, Kimpembe, L Hernández – Pogba, Kanté, Tolisso – Griezmann – Benzema, Mbappé.

RMC Sport försöker hänga med i PSG:s blixtrande affärer. Georginio Wijnaldum kommer att läkarundersökas av PSG under tisdagen. Den 30-årige mittfältaren skriver på ett kontrakt till 2024. Även De Telegraaf i Nederländerna försäkrar att Wijnaldum är klar för PSG (lön enligt De Telegraaf: drygt tio milj euro/år). RMC Sport påpekar att även Gianluigi Donnarumma lär ansluta på en fri transfer. Milanmålvakten är överens om ett kontrakt till 2026. Personliga villkor i kontraktet återstår att fastställa (lön enligt Gazzettta dello Sport: 12 milj euro/år). Transferexperten Fabrizio Romano skriver att PSG kommer att göra klart värvningen av Donnarumma ”inom de närmaste timmarna”, och lägger till att Keylor Navas stannar. De får konkurrera om platsen mellan stolparna. PSG förhandlar också med Everton om att behålla anfallaren Moise Kean, som varit på lån under säsongen. PSG vill helst låna med köpoption, Everton föredrar att sälja. Sedan tidigare uppges PSG även ute efter Achraf Hakimi från Inter.

ANNONS



TYSKLAND

Sport1 har inte svårt att hitta ljuspunkter efter Tysklands storseger (7-1 mot Lettland). Högst betyg får Kai Havertz och Robin Gosens, båda 1,5 av 6 (1 är högst). Bild ger betyget 1 till Havertz, Gosens och Thomas Müller. ”Jag vet inte om vi startar med samma lag mot Frankrike (i EM-premiären, min anm), men majoriteten av dem kommer definitivt att vara med”, säger förbundskapten Joachim Löw.

Bild går ett steg längre. Tidningen påstår att detta är laget som kommer att starta mot Frankrike. Det enda kvarvarande frågetecknet är om Havertz eller Sané spela från start.

Sky Sport bidrar med några transferuppgifter. RB Leipzig, Bayer Leverkusen och Tottenham är alla intresserade av Matthias Ginter, vars kontrakt med Mönchengladbach går ut nästa sommar. Men enligt Sky talar i dagsläget det mesta för att 27-åringen förlänger. Memphis Depay kommer enligt Skys källor att vara klar för Barcelona ”inom 48 timmar”. RB Leipzig får konkurrens av Liverpool och Chelsea om Patson Daka. Den 22-årige anfallaren gjorde 34 mål på 42 matcher för RB Salzburg den gångna säsongen.

ANNONS

ÖVRIGT

Voetbal International (Nederländerna) uppmärksammar att Sebastian Holmén, 29, lämnar Willem II och är på jakt efter en ny klubb. ”Vi ville verkligen förlänga hans kontrakt men det gick inte”, säger sportchefen Joris Mathijsen till klubbens tv-kanal. Holmén kom till Willem II 2019 från Dynamo Moskva.

Sport-Express (Ryssland) får besked om att Spartak Moskva inte tänker släppa Jordan Larsson eller andra stora spelare. ”Spartak tänker behålla alla sina ledande spelare. Klubben har inte för avsikt att sälja”, säger Anton Fetisov i Spartaks klubbledning.