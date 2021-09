Dansk kritik: ”Sverige tränar på de dödas gravar”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



BLANDAT

Ekstra Bladet (Danmark) tar sikte på Sverige. Krönikören Jan Jensen har en helsida under rubriken ”Svenskt hyckleri – ska träna på de dödas gravar”. Bakgrunden är Sveriges beslut att resa på januariturné till Qatar. Jensen påpekar att Sverige tillsammans med sina nordiska grannländer efter den senaste Amnestyrapporten om missförhållandena i Qatar, skrev till Fifa med uppmaning om att återigen sätta press på VM:s värdland. ”Men det är inget svenskarna menar på allvar. Döda migrantarbetare eller inte – svenskarna vill åka till Doha och träna”, skriver Jensen. Han avslutar artikeln med, ”Den nordiska alliansen är bruten. Sverige kommer att vara en del av Qatars pr-strategi. Det är så jävla ledsamt och dåligt”.

ANNONS

Le Soir (Belgien) suckar över beskedet om att flytten spruckit för Isaac Kiese Thelin, från Anderlecht till Konyaspor. Den turkiska klubben skyller på en prisökning från Kiese Thelins agent. Le Soir summerar: ”Svensken har väldigt lite tid på sig att finna en utväg om han inte vill värma bänken fram till januari. Och hoppas på att hans agent kräver lite mindre nästa gång…”.



ENGLAND

The Guardian viker utrymme åt fotboll med rubriken ”Spurs gav inte tillåtelse till VM-resor”. Tottenhamledningen uppges förbannad på Giovani Lo Celso och Cristian Romero som mot klubbens önskemål stack iväg till Argentinas VM-kvalmatcher. Även Davinson Sanchez är i liknande problem efter sin utflykt med Colombia. Enligt Daily Telegraph väntar troligen rejäla böter. På annat håll skriver Guardian om skeptiska reaktioner på Fifa-profilen Arséne Wengers fortsatta planer på ett VM vartannat år. Uefas president Aleksander Ceferin: ”Vi tycker att VM är en juvel har sitt värde just i att den är så sällsynt”. Englands förbundskapten Gareth Southgate har liknande invändningar, men avfärdar inte idén rakt av.

ANNONS

The Sun väver ihop ämnena till dramatiska ”Kriget om världsmästerskapen”. Rubriken står både för att PL-klubbar planerar att stoppa spelare från att resa till rödlistade länder i nästa landslagsuppehåll, och för att de europeiska klubbarna motsätter sig planerna på ett VM vartannat år. Vidare uppger The Sun att Cristiano Ronaldos debut kan dröja till tisdagens Europa League-match mot Young Boys. Han hinner efter karantänen bara med ett träningspass innan Man Uniteds möte med Newcastle på lördag. Här lär i alla fall inte starta i den matchen.

ESPN uppger, med hänvisning till sina källor, att Man United har kvar Declan Rice på shoppinglistan. Ett köp av mittfältaren kan bli aktuellt nästa sommar, men United är ovillig att betala de 80 miljoner pund West Ham vill ha.

The Times uppmärksammar PSG-presidenten Nasser Al-Khelaïfis attack på Juventus, Barcelona och Real Madrid. I rollen som ny boss för European Club Association (ECA) gick Al-Khelaïfis på offensiven mot de tre klubbarna som klamrar sig fast vid Super League. ”Medan de tre rebellklubbarna kastar bort tid, skruvar på narrativen och fortsätter att skrika mot himlen, går vi andra vidare med att bygga en bättre framtid för europeisk fotboll”, sa Al-Khelaïfi i sitt öppningsanförande vid årsmötet, ”Jag ska inte lägga mycket tid på att tala om den 18 april (då Super League föll ihop, min anm) och inte-så-mycket-Super League, för jag gillar inte att fokusera på sagoberättare och förlorare”.

ANNONS



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport pratar Serie A med Ronaldo. Inte Cristiano Ronaldo. Bara Ronaldo. Han håller Inter som favorit till scudetton, Sedan får Zlatan Ibrahimovic njuta av lovord från sin barndomsidol. ”Ibra är jättestark. Åren räknas inte för honom. Han är en klippa. Han har fysik som en trettioåring, inte fyrtio, och han kommer att garantera sedvanligt resultat för han vet hur han tar hand om sig själv som ett superproffs”, säger Ronaldo. Och snart är Ibra tillbaka. Han är till och med aktuell för en startplats mot Lazio på söndag. Gazzetta dello Sport mena att han har ”kanske 45 minuter i benen”. Sedan ska han leda laget mot Liverpool på onsdag. Och svenskens namn dyker upp även i samband med Franck Ribérys presentation för Salernitanafansen i går. ”Jag ska sköta om mig, jag vill göra som Ibrahimovic i Milan”, sa den 36-årige fransmannen.

ANNONS

La Repubblica trycker på att allt inte är frid och fröjd med landslaget, trots rekordsviten (36 matcher utan förlust). Under ”Azurblått larm” tar tidningen upp måltorkan. Formsvage Ciro Immobile kan som en följd petas mot Litauen på onsdag, något även Gazzetta dello Sport är inne på. Förbundskapten Roberto Mancini har en uppsjö alternativ, att ersätta Immoblie rakt av eller köra med en falsk 9:a. La Repubblica bollar med Zaniolo-Raspadori-Kean, men tester under träningen i dag väntas avgöra.



SPANIEN

Radio Marca pratar med Spaniens förbundsbas Luis Rubiales. Han ger Luis Enrique sitt stöd efter långfingret mot en åskådare på Friends Arena. ”Han (Luis Enrique) förklarade sig bra. Man måste ge mer uppmärksamhet åt en verbal kränkning än åt svaret”, säger Rubiales. Spanska medier rapporterade i lördags att Luis Enrique förolämpats grovt av en åskådare i svensk landslagströja. Ärendet utreds nu av Svenska Fotbollförbundet.

ANNONS

Diario AS meddelar att Santiago Bernabéu i går la in nytt gräs och stå redo för Real Madrids besök av Celta Vigo på söndag. AS meddelar också att Kosovare Asllani är tillbaka i träning efter sitt positiva covidtest. Hon är nu aktuell för CL-returen mot Manchester City på onsdag.

Cadena SER hävdar att Barcelona i somras försökte sälja Ansu Fati för 100 miljoner euro. På grund av klubbens ekonomiska situation var ingen spelare tabu i försäljningssammanhang. Men någon försäljning blev det aldrig av Ansu Fati, som nu ärvt Lionel Messis nummer 10. Händelsen i sig stärker ändå bara radiokanalens Manu Carreño i hans syn på Barcelona. ”Jag ser Joan Laportas Barça i ett tillstånd som oroar mig av många skäl, men framför allt ekonomiskt; i ett stadie av sönderfall”, säger han.

Sport klär förstasidan i citat från Barcelonas president Joan Laporta. ”Koeman har mitt fulla förtroende” är det största. De är hämtade från en intervju med TV3. En rad andra ämnen dök upp. Om Messi: ”Jag har inte pratat med honom (sedan han lämnade). Det var underligt att han se hans debut. Jag gillade inte att se honom i en rivals tröja”. Om att värva Neymar i somras: ”Vi försökte värva Neymar. I samtal vi hade verkade det som ett intressant alternativ och han var galen i tanken på att återvända. Men då tolkade vi financial fair play annorlunda. Om vi vid den tidpunkten visste vad Tebas (ligaförbundets president) fair play var hade vi inte gett något erbjudande”. Om Antoine Griezmann: ”Han passade inte in i vårt system, men har alltid haft en bra inställning”.

ANNONS



FRANKRIKE

L’Equipe korsbefruktar fotbollens värld med sorgen efter Jean-Paul Belmondo. ”Peur sur la ville” (”Stad i skräck”) är en av skådespelarens filmtitlar, som här får stå för den franska oron inför matchen mot Finland. Den oavgjorda sviten måste brytas, bara seger räknas. Frankrike väntas ställa upp i 4-4-2, med Antoine Griezmann och Karim Benzema på topp. Stor uppmärksamhet ges också att matchen spelas i Benzemas gamla hemstad Lyon. Varje rubrik om franska landslaget är hämtad från en filmtitel som Belmondo var med i. Han var mycket idrottsintresserad. På förstasidan och med flera sidor uppmärksammas också fotbollsspelaren Jean-Pierre Adams bortgång efter 39 år i koma.

RMC Sport, liksom L’Equipe, tvivlar på att Kylian Mbappé kommer till spel för PSG mot Clermont på lördag. Han lämnade landslaget med en vadkänning och är ännu inte i träning med PSG. Därmed är det sannolikt att PSG får klara sig utan stjärntrion på topp, då Neymar och Lionel Messi, spelar VM-kval i Sydamerika nära inpå (torsdag kväll).

ANNONS

Foot Mercato går ett steg längre än Gazzetta dello Sport häromdagen. PSG håller inte bara ögonen på Franck Kessie. Klubben haft kontakt med Milan samt inlett diskussioner med hans agent. PSG kan erbjuda nio miljoner euro per år. Milan, som vill förlänga, erbjuder 6,8 milj euro per år. Mittfältarens kontrakt går ut till sommaren.



TYSKLAND

Bild uppger att Bayern München, Liverpool och Barcelona alla har nya tyska stjärnskottet Karim Adeyemi. 19-åringen debuterade för landslaget med ett inhopp och ett mål i söndags. Adeyemi spelar för RB Salzburg och Bild skriver att marknadsvärdet är 20 miljoner euro.

Kicker noterar att RB Leipzig fått grönt ljus att släppa in 34 000 åskådare i tungviktsmötet med Bayern München på lördag.

Sky Sport-profilen Lothar Matthäus tycker att RB Leipzig saknar något: ledarskap. ”Kevin Kampl och Emil Forsberg sitter för mycket på bänken för min smak. Och med Dayot Upamecano och Marcel Sabitzer förlorade de just sådant ledarskap. Tillsammans med tränare Julian Nagelsmann är det tunga förluster”, påpekar Matthäus. Han tror mötet med Bayern München kan bli avgörande. ”Om RB Leipzig förlorar den matchen kan de glömma ligatiteln redan efter fyra matcher. Igen tar igen sju poäng på FC Bayern”, säger han.