Ilska efter Rysslands EM-bud - kan straffas ytterligare

ENGLAND

The Sun skriver att Newcastle och Aston Villa är de två engelska klubbar som jagar Paul Pogba. Tidigare har Sky Sport uppget att sex klubbar är intresserade av fransmannen, varav fyra icke-engelska Real Madrid, Barcelona, Juventus och Paris Saint-Germain. The Sun ger annars hela nyhetsettan åt det oväntade beskedet att Ryssland försöker utmana Storbritannien/Irland om EM 2028. Ett ”skandalöst” försök från ”Mad Vlad”, skriver tidningen, under rubriken ”Putin the boot in”.

The Guardian menar att Uefa lär tolka Rysslands försök att få EM som en ”provokation”, som Guardian skriver, ett ”politisk agerande”, som Daily Mail uttrycker det. Det förstärker intrycket av att ytterligare sanktioner krävs mot den krigförande nationen. Rysslands landslag och klubblag är portade, men inte förbundet som fortfarande är en aktiv medlem i Uefa och Fifa. ”I ett uttalande indikerar Uefa att den situationen kan förändras om Ryssland går vidare från sin intresseanmälan till ett formellt bud” om mästerskapen, skriver Guardian.

Daily Telegraph uppger att Newcastle inte kommer ha en bottenlös kista att ösa ur på sommarens transfermarknad. Antagligen kommer det att finnas mindre än de 90 miljoner pund som klubben spenderade i januari, uppger tidningen. Från Chelseafronten noterar Telegraph att fans får köpa biljetter igen samt att Todd Boehly-gruppen lär vara ett av finalbuden på Chelsea.

The Times skriver att Erik Ten Hag imponerade i intervjun med Manchester United. Han ses tillsammans med Mauricio Pochettino som favorit till att ta över tränarposten i klubben. Ten Hag väntas kosta cirka fyra miljoner pund att lösa från Ajax. Tidningen uppmärksammar även att Premier League, Serie A och Bundesliga stängt dörren för spelare från ryska och ukrainska ligan, trots att Fifa och Uefa gett dispens för övergångar för spelare från dessa ligor. La Liga har däremot gett grönt ljus till sina klubbar. Uefa uppges upprörd över ligorna som inte öppnar dörren.

Daily Mirror och Daily Star ger exempel på att nyhetskvarnarna i England kan mala långsamt. Båda gör dramatiska sportettor på Pogbas uttalande i Le Figaro för flera dagar sedan om ”död” tid med Manchester United.

Football Insider hävdar, med hänvisning till sina källor, att Porto planerar att försök att locka hem Cristiano Ronaldo till Portugal i sommar.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har ”Låt oss vara Italien”. Corriere dello Sport använder ”Var Italien”. Tuttosport kör på ”Det är så här vi vill se er”, med bild på EM-firande spelare. Och det är det Italien även de andra sporttidningarna syftar på. I kväll väntar VM-kvalplayoff mot Nordmakedonien i Palermo. Gazzetta dello Sport ägnar också en helsida åt Zlatan Ibrahimovic och hans framtid. Tidningen påpekar att det råder fullständig harmoni mellan svensken och Milan, som han ser som sitt hem. Kontraktsförslaget synas igen. Grundlönen är på ”bara” två miljoner euro. Det är ännu lägre än vad som tidigare angetts, och drygt femtio procent lägre än det nuvarande kontraktets grundlön. Och till skillnad från det nuvarande kontraktet så knyts i det nya bonusar inte bara till prestationer av laget och honom själv utan också till hur mycket han medverkar. VM-kvalet ses som en ”skiljeväg” för hans fortsatta spelarkarriär. ”Sedan kan han planera den gradvisa övergången till en plats vid ett styrelsebord eller ett förvaringsskåp nära Stefano Pioli”, skriver GdS. Transferspecialisten Nicolò Schira uppger att Ibrahimovic och klubbledningen kommer att sätta sig ner och diskutera kontraktsförlängningen först i slutet av april. Under onsdagen sa Jorginhos agent att Chelseamittfältaren gärna flyttar tillbaka till Italien. GdS uppger att Juventus står beredd och viftar med ett fyraårskontrakt. Samtal har pågått i flera veckor. 29-åringen väntas inte kosta mer än tio miljoner euro. För närvarande är dock Chelsea blockerade från affärer på grund av sanktioner.

Sky Sport Italia har fullt fokus på den italienska startelvan mot Nordmakedonien. Det blir ett 4-3-3 med en backlinje som aldrig testats förut. Den förväntade laguppställningen: Donnarumma – Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson – Barella, Jorginho, Verratti – Berardi, Immobile, Insigne. Gazzetta dello Sport och La Repubblica har exakt samma elva.

SPANIEN

Marca drar på en intervju med den nya landslagsmålvakten David Raya men ger förstås utrymme åt Gareth Bale också – walesaren som retar gallfeber på Madridpressen (se under Marca i Hedalines-bloggen i går). Marca tror att Bale nu får lämna klubben ”genom bakdörren”. Tidningen tror inte Carlo Ancelotti kommer att ta ut honom till någon match innan kontraktet går ut i sommar efter den senaste ”incidenten”, som tidningen kallar det. Bale rapporterade ryggont på matchdagsmorgonen mot Barcelona, kollade inte ens matche på plats, men tränar nu med Wales, lär vara spelklar och säger själv, ”Det är normalt att ha små känningar men jag är i fin form”. Marca lägger bittert till, ”Inte en enda person inom Real Madrid, alla minst Ancelotti, är överraskad av bilderna på Bale som tränar med landslaget – leende, motiverad och tydligen i fysisk form”. En artikel kallar Bale för ”den walesiska parasiten”. Marca uppger på annat håll att Atlético de Madrid tror sig vara på väg att värva Boubacar Kamara, trots konkurrens från Barcelona och Premier League-klubbar. Atlético lockar med en startplats för den 22-årige Marseillebacken, vars kontrakt går ut i sommar.

Sport tapetserar förstasidan med citatet ”Jag är i världens bästa klubb”. Det är från en intervju med Barcelonas back Eric Garcia. Här finns också uppgiften att Barças första bud på Raphinha är på 35 miljoner euro. Transferspecialisten Fabrizio Romano uppgav på onsdagen att Leeds-brassen var öppen för en flytt till Barça. Sport vidhåller sedan att Barça fortfarande ser Erling Haaland som topptransfer i sommar, att klubben är beredd att betala utköpsklausulen på 75 miljoner euro. Mundo Deportivo bygger hela förstasidan på ”Budskap till Haaland”, och det är att Barça gärna välkomnar norrmanen men inte ger sig in i något budkrig. Det sportsliga projektet under Xavi ska locka.

ABC uppger att Barcelona stött på svårigheter att förlänga kontraktet med Ronald Araujo. Mittbacken stannar gärna men vill ha ett betydligt bättre kontrakt. Barça erbjuder en förlängning värd fyra miljoner euro netto om året. Men Manchester United och Arsenal erbjuder det dubbla, uppger ABC. Tidigare har även PSG uppgetts intresserad. Araujos nuvarande kontrakt går ut 2023. Sport understryker att Barças budget inte ger utrymme för några utsvävningar varken för Araujo eller några andra spelare, bara smärre modifieringar. Marca konstaterar också i dag att Barça på grund av de ekonomiska begränsningarna har bekymmer med att förlänga med både Araujo och Gavi.

FRANKRIKE

L’Equipe följer upp Kylian Mbappés vägran att ställa upp på en sponsorträff med franska landslaget. I ett uttalande säger anfallsstjärnans representanter att det ”på intet vis var en revolt”, däremot en markering. Mbappé protesterar mot de kollektiva bildrättigheter som gäller och som inte förhandlas om. För franska landslaget gäller ett avtal spelare skriver på vid första landskampen och som ger varje spelare 25 000 euro per match. Mbappé skrev på sitt avtal 2017. Enligt RMC Sport är Mbappés representanter i samtal med PSG angående bildrättigheterna. L’Equipe har Lina Hurtig som en av fyra floppar när Juventus vann i CL-kvartsfinal (2-1 mot Lyon). Hon är den enda från Juve. ”Svenskan missade ett otroligt en-mot-en-läge med Sarah Bouhaddi. Hon märktes i övrigt knappt. Förlorade bollen farligt”, skriver tidningen, och ger Hurtig 4 av 10 i betyg. L’Equipe tar också upp fallet med Kheira Hamraoui, som under fortfarande mystiska omständigheter blev misshandlad i november förra året. PSG-stjärnans advokat har nu i ett brev vänt sig till klubbledningen och anklagar den för en ”besvärande passivitet” och ”klandervärd tystnad”. I brevet anklagas även lagkamraterna Aminata Diallo, Marie-Antoinette Katoto och Kadidiatou Diani för att ha ”provocerat, hotat, förolämpat och skrämt” Hamraoui.

RMC Sport fortsätter att gå hårt herrstjärnor i PSG. Häromdagen svingade Daniel Riolo mot Neymar. Nu vill experten och tidigare PSG-spelaren Jérôme Rothen att Lionel Messi och PSG bryter upp snarast. ”Det har aldrig uppstått någon kärlekshistoria med PSG. För allas bästa, låt det här ta slut i juni”, säger Rothen.

TYSKLAND

Bild, liksom transferspecialisten Fabrizio Romano, menar att Ryan Gravenberch närmar sig en övergång till Bayern München. Både mittfältaren och Bayern vill ha till en övergång och parterna är i stort sett överens om ett kontrakt. Det återstår att komma överens med Ajax. Bayern har enligt Bild erbjudit 16 milj euro plus bonusar på upp till tio milj euro. Ajax vill vara garanterad 25 milj euro. Bild skriver vidare att Manuel Akanji nobbat ett andra kontraktsförslag från Dortmund. Den 26-årige backen vill flytta till Premier League. Manchester United är intresserad. Bild tror på en Englandsflytt värd cirka 30 miljoner euro i sommar. Akanji har kontrakt till 2023.

Sky Sport lyssnar till Thomas Müller. Han är inställd på att fortsätta i Bayern. ”Jag har sagt till mig själv att jag vill spela toppfotboll till 2025”, säger 32-åringen. Müllers nuvarande kontrakt gäller till 2023, och han antydde vissa samtal med klubben om en förlängning. Mathias Ginter, som är på landslagsuppdrag med Müller, fick också fråga om sin framtid. ”Jag tror det tar två, tre, fyra veckor innan jag är hundra procent säker”, säger mittbacken, vars kontrakt med Mönchengladbach går ut i sommar. Bayern har i omgångar ryktats intresserad. Tyskland möter Israel på lördag. Kicker tror på denna startelva.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) bygger upp förväntningar. En bild på läktarstolar med portugisiska flaggor. Rubriken är ”Förbjudet att misslyckas”. I kväll möter Portugal Turkiet i VM-playoff.

Deník Sport (Tjeckien) skriver att förbundskapten Jaroslav Silhavy, enligt tidningens källor, planerar en överraskning, modell större, i laget mot Sverige i kväll. Men som Deník Sport också skriver, ”Förbundskaptenen är inte i någon avundsvärd position. Han har inga starka kort i sin hand, inga ess”. Tjeckien är hårt skadedrabbat.