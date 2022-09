Ilskan: ”Nu får det räcka!” – men Allegri inte orolig

Headlines Blogg

ITALIEN

Tuttosport, Turintidningen, biter ifrån: ”Juve-Allegri – Nu får det räcka!”. Onsdagkvällen gav ett nytt bakslag (1-2 mot Benfica). Corriere dello Sport delar ute en pik med rubriken ”Juve, problemet är inte VAR”. Den syftar på VAR-debatten efter Juves bortdömda mål i helgen. Tuttosport påpekar att ”fansen är rasande”. Leonardo Bonucci säger, ”Vi förtjänar visslingarna, jag är orolig”. För första gången någonsin har Juve inlett Champions League-gruppspelet med två raka förluster. I ligan ligger Juve åtta. #Allegriout trendar i sociala medier. Men tränaren själv är inte orolig för sin egen situation. ”Absolut inte. Det här är ögonblick som hör till fotbollen”, svarar Allegri. Gazzetta dello Sport ger de lägsta betygen till Vlahovic, McKennie – och Allegri. De får alla 4 av 10. Matchens högsta betyg får Rafa Silva i Benfica, 7,5.

ANNONS

La Gazzetta dello Sport har också det svartvitrandiga laget på framträdande plats. Men rubriken ”Juve vid noll” används bara som kontrast till största rubriken ”Milan till fullo”. Visserligen har Milan inte full pott men gårdagens seger (3-1 mot Dinamo Zagreb) räcker till ledning i gruppen. Rafael Leão var bäst i Milan (7/10). Samma Leão som Milan nu bekräftat att Chelsea ville köpa i somras. Londonklubbens ägare Todd Boehly har förresten hittat en kompis. England har hatar på amerikanen efter utspelet om att en All star-match, nord mot syd, kunde vara en idé för Premier League-klubbarna att dra in pengar till klubbar i lägre divisioner. Men italienska ligapresidenten Lorenzo Casini är inte främmande för idén. ”Tanken på en All star-match i Serie A förtjänar vår uppmärksamhet. Vi kommer att titta på projektet och klubbarna att utvärdera för- och nackdelar”, säger Casini. GdS skriver på annat håll om ”Det är ett kungligt Napoli”, en anspelning motståndarens band till den brittiska monarkin (3-0 mot Rangers). Onsdagskvällens stora vinnare, Milan och Napoli, möts för övrigt i ligan på söndag. De delar för närvarande på ligaledningen med Atalanta.

ANNONS

ENGLAND

Daily Star tycker Erling Haaland är ”Haamazing” efter sitt spektakulära segermål för Manchester City (2-1 mot Dortmund). Daily Mirror använder ”Erly riser” som rubrik, Daily Express ”Flying Machine” och Daily Mail ”The Karate Kid”. Själv säger norrmannen till Olof Lundh, ”Jag har lärt mig det av din kära landsman Zlatan. Jag får hoppas han är stolt över det”. För Citytränaren Pep Guardiola far de första tankarna till en annan profil. ”Johan Cruyff gjorde ett otroligt mål för Barcelona mot Atlético (1973), och direkt när Erling gjorde sitt kände jag att det var riktigt, riktigt likt”, säger han (se Cruyffs mål här). Men när Haalands förmåga att göra målet kommer på tal i en annan fråga dyker ett välbekant namn upp igen. ”Jag minns min käre vän Ibrahimovic som har den här otroliga förmågan att få upp foten i takhöjd, och Erling är rätt lik på det viset”. CBS räknar ut att om Haaland håller uppe det inledande målsnittet kommer han att landa på 99 mål den här säsongen. Trots Haalands konstnummer var det två Dortmundspelare The Times tycker var bäst i går: Jude Bellingham och Mats Hummels. Båda får 8 av 10. Haaland är en av många som får 7.

ANNONS

The Guardian hör vemodiga toner på Stamford Bridge igen. Den här gången är det en ”Potter Blues”. Chelsea fick inget omedelbart lyft med sin nya tränare (1-1 mot RB Salzburg). ”Jag är besviken med resultatet”, säger Potter, som ändå applåderade sitt lags insats. Chelsea är sist i gruppen med bara en poäng på två matcher.

Daily Telegraph väljer att göra störst sportrubrik på ”Antirojalistiska banderoller skapar ilska”. Det var (föga oväntat) Celticfans som stod för dem. Motsatsen var (föga oväntat) Rangers, som trotsade Uefabeslut och spelade nationalsången på arenan. Chelseafans trotsade (föga oväntat) också riktlinjer och sjöng nationalsången. På tal om Chelsea, Telegraph uppger att Londonklubbens ägare Todd Boehly söker en portugisisk samarbetsklubb. Kontakter är tagna med superagenten Jorge Mendes.

ANNONS

Coventry Telegraph ger lite goda nyheter till förbundskapten Janne Andersson. Viktor Gyökeres gjorde mål (se målet här) och fick tillsammans med en medspelare högst betyg, 7,5 av 10. ”Stark och kraftfull, ett hot hela kvällen”, skriver tidningen Matchen slutade oavgjort (2-2 mot Luton).

SPANIEN

Marca-rubriken kan tyckas märklig, ”Den lilla fågeln ger dig vingar”. Men Federico Valverde kallas ”El pajarito” (den lilla fågeln) och låg bakom Real Madrids seger mot en motståndare med välbekant sponsorslogan (2-0 mot RB Leipzig). Tillsammans med målvakten Thibault Courtois får Valverde högsta betyg, tre stjärnor av tre. ”Jag har sagt till Valverde att om han inte kan göra minst tio mål under säsongen då ska jag riva min tränarlicens och pensionera mig”, säger Carlo Ancelotti – som också lät Marco Asensio spela en halvtimme. Tidigare har anfallaren bara fått sammanlagt 17 minuter på sju matcher och vädrat missnöje. Och Asensio var bra. Och han gjorde mål. ”Från Bernabéus visslingar till förlåtelse”, är en rubrik om Asensio i Marca. Cadena Cope kallar ändå Real Madrids totala insats för ”den sämsta för säsongen”.

ANNONS

Estadio Deportivo tyckte det var ”Carmona och tio till”. Sevillabacken glänste till skillnad från laget (0-0 mot FC Köpenhamn). Men de tillresta spanska fansen kunde i alla fall trösta sig med mer än 20-åringens insats, nämligen dansk gästfrihet. FCK delade ut gratis öl till dem (se klipp här).

Sport kommer med chockbesked. ”Barça spelar i vitt” – Real Madrids färg. De hatade ”Los Blancos”. Barças klubbledningen har gett klartecken till vita bortatröjor kommande säsong. Men det har hänt förut, påpekar Sport, och visar en bild på klubbikonen Johan Cruyff i vit Barçatröja säsongen 1977/1978. Sport har också bild på den förväntade hemmatröjan kommande säsong. Gårdagens kontraktsförlängning, ”Gavi 2026”, täcker förstasidan på Mundo Deportivo. Sport påpekar att ”alla pärlor nu har förläng till 2026”, och listar en drös med spelare med Ansu Fati och Gavi i täten.

ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att det var PSG:s ”Tre magiker” som fixade segern (3-1 mot Maccabi Haifa). Messi, Neymar och Mabppé stod för varsitt mål. De får alla 7 av 10 i betyg. Det får också Haifa-backen Daniel Sundgren, som fick utgå efter en knapp timme med bröstsmärtor. Han gav senare lugnande besked till Fotbollskanalen. Matchens ändå bästa ögonblick ser ni ovan. L’Equipe döper om Erling Haaland till ”Airling” Haaland efter gårdagens spektakulära mål som tidningen kallar ”zlataneskt”. Andra nyheter: Olympique de Marseille riskerar tomma läktare efter oroligheterna mot Eintracht Frankfurt. På samma arena, Stade Vélodrome, väntas för övrigt Sverige herrlandslag spela i november. Både L’Equipe-journalisten Nabil Djellit och Shoot Africa uppger att en landskamp Algeriet-Sverige planeras. Marseille har många invånare med algeriska rötter. L’Equipe uppmärksammar vidare stort att Mathias Pogba anhållits i utpressningshärvan mot Paul Pogba.

ANNONS

Le Parisien hävdar att PSG värvar Sarah Bouhaddi från Lyon. Målvakten väntas till Paris i dag. Därmed är Emma Holmberg given som andremålvakt i Lyon bakom Christiane Endler. PSG är också på väg att värva mittfältaren Jackie Groenen från Man United.

So Foot skriver om franska legendaren Eric Cantona. Han kommer att bojkotta VM. ”Till att börja med är Qatar ingen fotbollsnation. Varken glöd eller stöd. En ekologisk anomali med alla dessa luftkonditionerade arenor, vilken galenskap, vilken idioti! Men framför allt, framför allt, en humanitär katastrof. Hur många tusen har fått sätta livet till för att bygga dessa arenor, för ett spel för gallerierna i två månader”, skriver Cantona i ett långt uttalande, ”Må Frankrike vinna, spela oavgjort eller förlora, jag bryr mig inte. Det finns mycket viktigare saker i livet än fotboll. I stället ska jag se om alla avsnitt av Columbo (gammal tv-deckare, min anm)”.

ANNONS

TYSKLAND

Kicker tycker Dortmund hade ”Otur i derbyt” (1-2 mot Manchester City). Ex-stjärnan Erling Haaland förstörde ett annars ”modigt framträdande” av tyskarna, som ändå ”måste ha undanröjt en del tvivel på sig själva”. Mats Hummels var planens bästa spelare och får strålande 1,5 av 6 i betyg (1 är bäst). ”Vi hade City”, grämer sig mittbacken, sedan Dortmund tappat ledningen. Kicker tycker också att ”RB Leipzig är på rätt väg” trots förlust (0-2 mot Real Madrid). Emil Forsberg håller med. ”Det känns inte bra att vi förlorade med 0-2 men vi kan ta mycket med oss från den här matchen”, säger han. Svensken, som startade för andra matchen i rad, får genomsnittsbetyget 3,5 Kicker tycker Federico Valverde var bäst (3).

Liga Insider noterar att Mattias Svanberg har en skadekänning kvar från mötet med Frankfurt. ”Han hade ett hamstringproblem, vi vill inte ta några risker”, säger Wolfsburgs tränare Niko Kovac, som låtit svensken vila från lagträningen. Det är oklart om han kan spela på söndag (Union Berlin). Svanberg är uttagen i landslagstruppen som har matcher i slutet av månaden.

ANNONS

Bild uppmärksammar att Thomas Müller är den senaste i raden av spelare i att drabbas av inbrott när han spelar match. Det ska ha skett i tisdags när Bayern München mötte Barcelona. Föremål (bland annat dyra klockor) till ett värde av 500 000 euro ska ha stulits. Inbrottet skedde på Müllers 33-årsdag. Bild uppger vidare att Eintracht Frankfurt troligen kommer att straffas med spel inför tomma läktare, efter stökigheterna i Marseille. Klubben har en villkorlig dom sedan tidigare.

ÖVRIGT

BT (Danmark) tyckte Viktor Claesson gjorde ett blekt intryck i anfallet för FC Köpenhamn (0-0 mot Sevilla). ”Nästan osynlig i stora delar av matchen”, skriver tidningen och ger honom bara två stjärnor av sex möjliga.

A Bola (Portugal) menar att det finns ”En David och många Goliat”. David är David Neres, segerskytt när Benfica skrällde i Turin (2-1 mot Juventus).