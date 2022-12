Swedberg var dyrare än förväntat

Headlines Blogg

SPANIEN

El Desmarque uppmärksammar att Celta Vigo bland annat presenterade övergångssiffror vid onsdagens årsmöte. Av dem framgår att klubben betalade 5,5 miljoner euro, 60 miljoner kr, för Williot Swedberg. Det är något högre än vad som tidigare antagits, 5-5,25 milj euro. Den förre Hammarbyspelaren har än så länge bara satt avtryck i Celtas plånbok och inte på planen. Men klubbens sportslige rådgivaren Luis Campos sa sig häromdagen övertygad om att 18-åringens tid kommer.

AS konstaterar att ”Taktiken är att vinna”. Förbundskapten Luis Enrique har gång på gång gjort klart att det är seger mot Japan som gäller i kväll för att säkra förstaplasten.

ANNONS

Sport och Mundo Deportivo upprepar det spanska budskapet om seger, de har båda duellen Lewandowski-Messi på förstasidan. De tar också upp beskedet från Barcelona, som väljer att avstå La Liga-mötet i Dubai. Schismen med La Liga-presidenten Javier Tebas ligger bakom beslutet, skriver Sport. De anser att Tebas motarbetar klubben. Barça bekräftade i går tidigare uppgifter om att klubben sannolikt inte kommer att värva i januari.

ENGLAND

The Sun är full av musikreferenser. På sportettan nämns”Smells like teen spirit”, ”Nevermind” och på bild finns Jude Bellingham i bassängvattnet, som ska föra tankarna till det klassiska skivomslaget. Bellingham och England är han ”På jakt efter Nirvana”, här i form av en VM-titel. Under tiden fortsätter Cristiano Ronaldo jaga ny klubbadress. Enligt uppgifter i går är han nära en övergång till Al Nasrr. Men enligt The Sun är portugisen fortfarande ute efter en Champions League-klubb, och har ännu inte tackat nej till det lukrativa avtalet från Saudiarabien.

ANNONS

Daily Telegraph menar att ”Southgate har ett Sterling-dilemma”. Raheem Sterling har varit en nyckelspelare för förbundskaptenen men Marcus Rashord har imponerat mer. Experten Joe Cole tycker i sin krönika i tidningen att Southgate ska satsa på Rashford mot Senegal.

BBC Sport uppger att Manchester United kan ha nya ägare innan säsongen är slut. Om familjen Glazers säljer, vilket ännu inte är säkert, så väntas en affär göras i vår, menar BBC. Glazers lär kräva minst fem miljarder pund för klubben.

Yorkshire Post uppmärksammar att Viktor Johansson i Rotherham har den högsta räddningsprocenten av alla målvakter i Championship den här säsongen, 77,1 procent.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har för tredje dagen ekobrotssskandalen i Juventus i fokus. I dag med uppgiften att Juves nya president Gianluca Ferrero vill ha klubblegendaren Alessandro Del Piero som vicepresident. Samtidigt väntas upp till elva personer åtalas i härvan, bland dem Andrea Agnelli (ex-president), Pavel Nedved (ex-vicepresident), Maurizio Arrivabene (vd) och Fabio Paratici (ex-sportchef). Sistnämnda är för närvarande sportchef i Tottenham. GdS uppger vidare att Milans plan är att låna Haikm Ziyech från Chelsea, med en obligatorisk utköpsklusul vid slutet av säsongen

ANNONS

Corriere dello Sport har fullt fokus på Messi och hans Argentina, som är vidare i VM. Men här finns också mercato. Real Madrid vill förstärka mittfältet med Sergej Milinkovic-Savic, och hans agent väntas inom kort resa till Spanien för möte. Det uppger både Corriere dello Sport och La Gazzetta dello Sport. Lazios 27-årige mittfältare har också stärkt sina aktier i Serbiens tröja under VM. Milinkovic-Savics kontrakt gäller till 2024.

FRANKRIKE

L’Equipe sätter Frankrike på dansgolvet. ”Felsteget och polkan”. Felsteget är gårdagens bakslag (0-1 mot Tunisien) och polkan är kommande motståndare, Polen. Grzegorz Krychowiak bjuder gärna upp världsmästarna till dans, ”Vi är inte rädda”. Mer från onsdagens match: Frankrike har lämnat in en protest mot att målet av Antoine Griezmann blev bortdömt. Tilläggas kan att TF1, Frankrikes största tv-kanal, hann gå till reklam innan målet dömdes bort efter slutsignal. Det betyder att tittare trodde matchen slutade 1-1. Spelarbetygen i L’Equipe är hur som helst låga. Fofana och Guendouzi får bara 2 av 10. Benjamin Pavard fick oväntat inte ens chansen i matchen. ”Jag vill inte gå in på detaljer. Jag gjorde valet att inte använda honom. Jag hade ett flertal samtal med honom och anser att han inte är i bästa skick”, säger förbundskapten Didier Deschamps. Därmed lär det också bli Jules Koundé som dansar polka på söndag.

ANNONS

Le Parisien uppger inte bara att Nuno Mendes VM med Portugal är i fara: Le Parisien uppger att det är över, och hänvisar till sina källor. Både portugisiska medier och transferspecialisten Fabrizio Romano skrev i natt om två månaders frånvaro. PSG-backen fick en muskelskada i låret mot Uruguay.

TYSKLAND

Kicker synar Hansi Flicks startelva inför matchen mot Costa Rica i kväll, och tror på: Neuer – Klostermann, Süle, Rüdiger, Raum – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Gündogan, Musiala – Müller. Bild håller med, sånär som på Sané i stället för Gnabry. Matchhjälten mot Spanien, Niclas Füllkrug, får börja på bänken igen. I en omröstning i Bild ville 81 procent ha anfallaren i startelvan.

Sport1 följer upp Füllkrug. Han må ha satt avtryck, men han är ingen spelare Bayern München funderar på, menar tv-kanalen. Liksom Kicker i dag understryker Sport1 att Bayern jagar en nummer nio samt att Harry Kane fortsätter vara drömmen. Marcus Thuram kan vara ett alternativ.

ANNONS

ÖVRIGT

Dernière Heure(Belgien) har ett tydligt budskap: ”Slutsnackat – vinn”. Efter alla rykten om schismer, efter alla försvarstal, efter allt dåligt spel, står landslagets chans till seger mot Kroatien i eftermiddag. Romelu Lukaku spelar från start.

Récord (Mexiko) hör swish-ljudet av första dartpilen som kastas från laget mot förbundskapten Tata Martino, som avgick efter gårdagens VM-sorti. Målskytten Luis Chávez klämmer i en summering in, ”I den andra matchen (Argentina) förstod vi inte vad han föreslog”. Martino får tung kritik i mexikanska medier trots seger i den avslutande matchen (2-1 mot Saudiarabien).

BT (Danmark) skriver om en dansk ”VM-katastrof” (0-1 mot Australien). ”Det landslag vi beundrat och hyllat i två år har kollapsat. Dansk landslagsfotboll är tillbaka på ruta ett. Festen är över”, summerar tidningen. BT använder betygsskalan 1-6. Förbundskapten Kasper Hjulmand får 0. DBU:s fotbollsdirektör Peter Møller påpekar dock att Hjulmand fortsatt har förbundets stöd.

ANNONS

Sydney Morning Herald (Australien) lyssnar till förbundskapten Graham Arnold efter VM-avancemanget (1-0 mot Danmark). Framgångsreceptet? ”Inget firande, inga känslor. Sömn. Inga sociala medier”. Folket gick motsatt väg: Känslor, firande och ingen sömn. Fed Square i Melbourne klockan 04 lokal tid var sannerligen något att beskåda (se klipp nedan).

TV2 (Norge) får ett eget litet avslöjande från Argentina-Polen: Wojciech Szczesny ord till Lionel Messi inför den omdiskuterade straffen. ”Jag sa, ’jag slår vad om 100 euro att domaren inte dömer straff’. Så jag förlorade vadet. Jag vet inte om sånt är tillåtet i VM och jag kommer säkert bli bestraffad för det, men jag bryr mig inte”, säger Szczesny. Han lägger med ett leende till, ”Och jag ska inte betala heller! Han bryr sig inte om det, 100 euro, kom igen”.