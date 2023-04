Kräver ursäkt efter rasism mot Lukaku

Headlines Blogg

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport skriver om en ”Cupring” sedan den första semifinalen mellan Juventus och Inter urartat efter gästernas sena straffkvittering (1-1). Tre röda kort delades ut. La Repubblica återanvänder Ettore Scolas filmklassiker ”Fula, skitiga och elaka”. Fulast, skitigast och elakast var ändå de supportrar som hörs göra apläten mot Romelu Lukaku (se klipp här). Belgaren fick sitt andra gula kort när han firade med en honnör och hysch-gest mot Juventusfansen. Intretränaren Simone Inzaghi menar att gesten ”missförstods” och att belgaren ”alltid firar så”. Lukakus representanter, Jay-Z:s Roc Nation Sports, reagerar skarpt på aplätena och skriver i ett uttalande att ”Romelu förtjänar en ursäkt från Juventus” och att ”italienska myndigheter måste ta tillvara på tillfället att agera mot rasism snarare än att straffa dess offer”. Samir Handanovic och Juan Cuadrado fick efter handgemäng också rött kort. I den andra semifinalen i kväll möts Cremonese och Fiorentina.

Sky Sport Italia uppmärksammar besked från Feyenoord. Inga Romafans kommer att tillåtas i Europa League-mötet i Rotterdam den 13 april. Det har Uefa beordrat. Det är ett svar på att Roma portat Feyenoordfans till returmötet i Rom en vecka senare.

ENGLAND

Daily Mirror ger Chelsea svaret ”You BLUE it” – misslyckades än en gång att göra mål (0-0 mot Liverpool). ”El Shitico”, som en del fans kallat mötet före avspark, levde upp till sitt namn. ”Det var inte den mest spektakulära matchen jag någonsin sett”, säger Liveprooltränaren Jürgen Klopp, som annars var nöjd med sitt lag. Det var också Chelseas interimtränare Bruno Saltor, ”Grabbarna gjorde allt”. Utom mål. Igen. Yasin Ayari fick PL-debutera med ett inhopp för Brighton (2-0 mot Bournemouth).

Daily Telegraph uppger att Chelsea nu varit i kontakt med både Julian Nagelsmann och Luis Enrique om jobbet som tränare. Enligt tyska Sky Sport är Nagelsmann öppen att hoppa på tjänsten direkt. Fler kandidater ska intervjuas, påpekar Telegraph.

The Sun lanserar ett nygammalt namn: Frank Lampard. Klubblegendaren fanns på Stamford Bridge under matchen i går, och The Sun påstår att han är aktuell som interimtränare. Lampard var tränare i Chelsea 2019-2021.

Daily Mail gör störst rubrik på att fotbollsförbundet, FA, inte nöjer sig med åtta matchers avstängning för Aleksandar Mitrovic. Förbundet vill att straffet skärps och har överklagat. Mitrovic puttade till domaren i Fulhams match mot Manchester United för drygt två veckor sedan. Daily Mail hävdar att det är tre Premier League-klubbar som är ute efter Napolis back Kim Min-jae: Manchester United, Liverpool och Tottenham.

Chronicle låter läsarna rösta fram Månadens spelare i Newcastle. Svaret är Alexander Isak. Svensken fick hela 68 procent av rösterna.

Sky Sports har utsett Månadens lag i Championship för mars. Viktor Gyökeres finns med. Den svenske Coventryanfallaren har i FourFourTwo också röstats fram till bästa spelare i Football League, alltså ligorna under Premier League.

SPANIEN

El Correo förmedlar ”En stor besvikelse” för lokallaget Athletic Club (1-1 mot Osasuna e förl). Men för Osasuna är det en stor framgång. Andra cupfinal någonsin. Och sättet Pamplonaklubben gjort det på är fascinerande. Fyra gånger förlängning, varav en gång även straffar – mot Gimnàstic, Real Betis, Sevilla och nu Athletic. Målskytten Pablo Ibáñez: ”Jag saknar ord. Det är en uppsjö av känslor. Vi har slitit som hundar. Det går inte ens att beskriva hur det känns att göra mål i slutminuterna. Det är det viktigaste målet jag någonsin gjort. Jag tvivlar på att det kan överträffas”.

Marca och AS tar sikte på kvällens cupretur mot Barcelona. En ”(Semi) final”, som Marca uttrycker det. AS använder förutsättningarna, ”Stå emot eller comeback”. Det första står för Barcelona, som redan har 1-0, det andra för Real Madrid. ”Det är vår tur att vinna”, är Carlo Ancelotti-citat AS lägger på förstasidan. Marca har också en sammanställning som visar att domarna i La Liga tjänar mest i en jämförelse med de andra stora ligorna. De handlar om 12 500 euro i månaden. I Premier League är den siffran bara 3 700 euro.

Sport och Mundo Deportivo har förstås samma fokus. Sport: ”Mycket mer än en cup”. MD: ”ClasiKO”. Sport ser det som att en seger skulle understryka ”skiftet i spansk fotboll”, och MD poängterar att Real Madrid måste vinna för att kunna hindra Barça från att vinna en dubbel. Här är de förmodade startelvorna, enligt Sport.

FRANKRIKE

Le Parisien talar på förstasidan om att ”De stora manövrarna har inletts” i PSG inför kommande säsong. Det är Kylian Mbappé som lagets ska byggas runt. ”PSG vill bara en kung”, som rubriken är på första uppslaget. Och fler fransmän. RMC Sport, Foot Mercato till och med nyhetsbyrån AFP – alla instämmer, med hänvisning till sina källor, i L’Equipes och Le Parisiens uppgifter i tisdags morse om att Messi lär lämna PSG i sommar, troligen med destination Barcelona. Trots att personer i Messis entourage för Le Parisien talar om att det är ”fake news” att Messi inte skulle vilja stanna eller att han bara får göra det med sänkt lön. Och Neymar? PSG anses sedan förra sommaren ha velat bli av med brasilianaren. Det har inte förändrats. Men det finns en oro i klubbledningen att Neymar med tanke på fötternas skadehistorik inte kommer att klara läkarundersökningen hos en annan klubb.

RMC Sport uppger att PSG redan börjat se sig om efter en ny tränare. Christophe Galtier ses av franska medier som en dead man walking. Zinedine Zidane är fortsatt drömnamnet, men anses svår att lösa. Julian Nagelsmann har ploppat upp som en kandidat, men PSG avvaktar utvecklingen med Chelsea. RMC Sport menar att Antonio Conte, José Mourinho och Luis Enrique uppfyller kravet på erfarenhet. Ingen av dem är dock aktuell redan nu, om Galtier skulle få sparken inom de närmaste veckorna.

L’Equipe tycker det att Nantes och Lyon har ”En säsong att rädda” genom att via kvällens match nå en cupfinal. Annars uppmärksammar tidningen bland annat att damlandslagsspelaren Amel Majri har med sig sin nio månader gamla dotter på landslagssamlingen. Det är första gången det händer. ”Det är viktigt att ge struktur åt spelare som har små barn”, påpekar nye förbundskaptenen Hervé Renard, ”Frankrike är lite efter”.

Le 10 Sport hävdar att Real Madrid har Jürgen Klopp som toppalternativ om Carlo Ancelotti lämnar i sommar. Le 10 Sport menar att Klopp skulle vara öppen för att lämna Liverpool.

TYSKLAND

Kicker ger röst till Bayern Münchens senaste bakslag i tyska cupen (1-2 mot Freiburg). ”Det gör mig så förbannad att vi missade chansen att vinna titeln. Vi är utslagna även om det enligt min mening inte var möjligt att bli utslagna. Freiburg hade inget, bortsett från ett långskott och en straff”, säger Joshua Kimmich besviket, ”Vi förlorar för många matcher efter att ha tagit ledningen. Vårt tydliga mål var cupfinalen i Berlin. Man får känslan av att det saknades lite passion”. Nya tränare Thomas Tuchel var av annan uppfattning: ”Det saknades ingen passion”. Bilds ger hälften av Bayerns spelare lägsta möjliga betyg, 5, medan tre Freiburgspelare får allra hösta, 1.

Bild följer upp den något oväntade comebacken för Sebastian Andersson. Enligt tidningen kan den 31-årige anfallaren vara aktuell för Kölns trupp mot Mainz den 15 april. ”Det har gått snabbare än väntat”, medger tränaren Steffen Baumgart som räknar med att ha Andersson i träning nästa vecka. Det är ett år sedan han senast spelade en match. Samtidigt har Express en smått bisarr uppgift. Sebastian Andersson håller på att bli framröstad till månadens spelare i Köln för mars. Han har nästa 50 procent av rösterna. Det ses som ett bitter svar från fans på lagets usla insatser på den senaste tiden.

ÖVRIGT

Saudi Gazette (Saudiarabien) var först ut med uppgifterna om ett jättebud från Al Hilal till Lionel Messi. Transferspecialisten Fabrizio Romano bekräftade det senare, och hävdar att löneerbjudandet är hisnande 400 miljoner euro om året, men tillägger att Messi vill stanna i Europa. Samtidigt smällde Cristiano Ronaldo in två mål till för Al Nasr (5-0 mot Al Adalah). Han har nu redan elva mål på nio matcher för klubben.

Record (Portugal) bär på budskap till Chelsea: ”Jag vill stanna och fullfölja mitt kontrakt”. Det är vad Rúben Amorim säger. Sportingtränaren har pekat ut som en av dem som Chelsea är intresserad av. Record skriver att Amorim säger nej till Londonklubben men har också citatet, ”Den som vill ha mig måste betala utköpsklausulen”.

La Prensa (Mexiko) noterar att domaren Fernando Hernández som knäade en spelare i skrevet i samband med en match nu fått sitt straff. Han stängs av i tolv matcher. Händelsen inträffade under matchen Club América-León på Aztecastadion i helgen (se klipp här).

Przeglad Sportowy (Polen) skriver om att en Lech Poznan-spelare, Bartosz Salamon, testat positivt i ett dopningstest efter matchen mot Djurgården. Tills vidare stängs han dock inte av. På tal om Lech Poznan, Jesper Karlström är med i ligans officiella Omgångens lag.