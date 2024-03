Piqué om Zlatans nya uppdrag: "Fanns bara en kandidat"

Headlines Blogg

SPANIEN

Marca och AS sätter liksom övrig spansk och latinamerikansk press stora rubriker om Zlatan Ibrahimovic. Gerard Piqués succékoncept Kings League ska bli Kings World Cup. Deltagare blir lag från Spanien och den amerikanska kontinenten men även inbjudna lag från andra länder. Och kungarnas kung, turneringens president, det blir Ibrahimovic (se klipp här). ”Det fanns bara en kandidat, och han accepterade med entusiasm, för ingen kan som Ibra kombinera sport och underhållning, tävling och show”, säger Piqué till Gazzetta dello Sport. Ibrahimovics jobb i Milan då? ”Det är inget problem. Ibra pratade med klubben och de gav grönt ljus för turneringen är efter säsongen. Han berättade också för mig om vad han gjorde och det kändes som han är full av entusiasm kring sin nya roll, men det utesluter inte att han är i vårt VM. Han kommer till Mexiko (där slutspelet hålls 26 maj-9 juni, min anm*) och hans medverkan blir speciell. Det blir ett kungligt bemötande, som det anstår King of Kings”. Men på Madridtidningarnas förstasidor handlar det om annat. Det handlar om vad som står på spel för Barcelona mot Napoli i kväll. ”Kvartsfinal eller ruin”, skriver Marca. ”Seger eller katastrof”, skriver AS. All press är på Barça. Inte Madridtidningarna emot. AS påpekar att ”en eliminering kan betyda avsked för Xavi samt farväl till klubblags-VM och 50 miljoner euro”. Även Marca understryker på första uppslaget värdet både sportsligt och ekonomiskt för Barça, under rubriken, ”Det är förbjudet att misslyckas”.

Sport och Mundo Deportivo har förstås positivare ingång på Barças match i kväll. ”Alla för en”, skriver Sport. Men båda betonar också vikten av en seger. ”Livsviktig”, har till och med MD som huvudrubrik, och konstaterar att ”projektets trovärdighet står på spel”. Annars är det middagar som är snackisar. Tränarspekulationer får ny fart sedan Barças president haft ett restaurangmöte med Hansi Flicks agent Pini Zahavi. Och spelarspekulationer uppstår sedan sportchefen Deco haft ett annat restaurangmöte med Manchester United-topparna John Murtaugh och Matt Hargreaves. Mundo Deportivo menar att Frenkie De Jong och Mason Greenwood är två namn som kan ha varit på agendan. Manchester Evening News spelare ner mötet som ett ”rutinbesök” för att snacka marknad i stort, snarare än enskilda spelare.

Cadena Cope uppger att säsongen är över för Getafes anfallsstjärna Borja Mayoral. Inför knäoperationen förra veckan var det tal om en till två månader, men Cope uppger sig ha bekräftelse på att prognosen nu är att Mayoral inte kan spela mer den här säsongen.

ENGLAND

Daily Mirror skriver om ”Ice-cold Cole”. Inte ”Ice-Cole Palmer”? 21-åringen hjälpte hur som helst Chelsea till en tung seger (3-2 mot Newcastle) inför ögonen på förbundskapten Gareth Southgate. En EM-plats hägrar. Palmer var matchens lirare. Det kunde ha varit Alexander Isak, som elegant kvitterade till 1-1. ”Jag älskar Isak”, säger Jamie Carragher i Sky Sports. Opta uppmärksammar svenskens betydelsefulla mål. Isaks åtta senaste mål har antingen varit kvitteringar eller ledningsmål. Brasilianska uppgifter bekräftades under kvällen i England: Manchester City-målvakten Ederson blir borta i upp till en månad.

Daily Star-rubriken ”Flash your badge” kommer med tolkningen att John Stones pikar titelrivalerna. På matchtröjors ärmar finns PL-emblemet i lila och vitt men inte på Manchester Citys. Det påminner Stones om. ”Vi har det guldfärgade PL-emblemet på våra tröjor av en anledning, och vi vill försvara det. Vi är stolta över att vara mästare, och vill blir det igen och igen”, säger han. Enligt Daily Star har Man United satt Evertonbacken Jarrad Branthwaite, 21, överst på shoppinglistan i sommar. Jim Ratcliffe vill investera i unga talanger. Branthwaite värderas till 75 miljoner pund.

Daily Mirror gör störst rubrik på ”Gunns on Gaard”. Det syftar på att Martin Ødegaard anser att Brentfordmatchen förberett Arsenal på Portos ”svartkonster”, som tidningen beskriver det. ”Det (Brentford) var bra träning inför vad som väntar (Porto). Vi var tvungna att handskas med många svåra situationer, mycket maskande. Vi var tvungna att hålla igen våra känslor och det gjorde vi strålande”, säger norrmannen. Mikel Arteta sa efter förlustmatchen i Portugal att Porto ”inte hade någon avsikt att spela fotboll”.

The Times pratar med Joe Ravitch från i The Raine Group, som styrde upp både försäljningen av Chelsea och av Manchester United. Om Chelseaförsäljningen till Todd Boehlys grupp säger han, ”Om vi inte hade fått till avtalet där och då, hade Chelsea antagligen gått i konkurs”. Ravitch hävdar också bestämt att shejk Jassim var en seriös utmanare om Man United. ”Qatarierna var på riktigt, det är smarta, genomtänkta”, säger Ravitch, ”Jag vet inte varför inte värdet (på klubben) tilltalade dem, men vi var inte deras rådgivare. Vi försökte förklara värdet, och de lade vad de ansåg var en rad seriösa bud på bordet”.

Metro följer upp spekulationerna om Amad Diallo sedan han först påstås ha tagit bort sina Man United-bilder och sedan deaktiverat sina konton i sociala medier. Det tolkades av en del som tecken på att han är på väg bort från klubben. Nu svarar 21-åringen. ”Jag deaktiverade mina konton för att fokusera på Ramadan under en månad”, skriver han på Snapchat, ”Sluta hata, det är inget fel med vad jag gjorde”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tar sikte på de italienska inslagen i Champions League. ”Europa, det är vi”, kommer till bild och text om Napoli och Inter. Napoli, som i kväll möter Barcelona, har redan tillbaka Jens Cajuste i truppen efter skada. Han väntas inte starta. En annan svensk tar betydligt större utrymme, Zlatan Ibrahimovic. Redan på förstasidan finns rubriken ”Ibras Milan”. 42-åringen spelar en allt mer aktivt roll i klubben, både officiellt och internt. Han rör sig mellan Milanello och strategimöten. Dessutom är Jovan Kirovski på väg in. GdS skriver vidare att Milan överväger att lansera ett reservlag i Serie C. Tidningen har också en intervju med Gerard Piqué om Ibrahimovics roll i Kings World Cup – se under Spanien. På annat håll kan man läsa att Bologna får klara sig utan Joshua Zirkzee i cirka en månad. Anfallsstjärnan blev skadad mot Inter. Det blir Luca Gotti som från och med i dag tar över Lecce, som i går sparkade Roberto D’Aversa efter skallningsskandalen.

Corriere dello Sport har som dragplåster att Juventus sportchef Christian Giuntoli redan varit i kontakt med Teun Koopmeiners. Det ska ha pratats vid efter matchen i söndags. Atalanta vill ha 60 miljoner euro för den 26-årige mittfältaren. Juve erbjuder hälften plus 20-årige argentinaren Matías Soulé. Dean Huijsen är ett bytesalternativ, och i så fall lite mer pengar. Även Tottenham och Manchester United har upprepade gånger uppgetts intresserade av Koopmeiners. Lazio åkte på fjärde raka förlusten (2-1 till Udinese). Europaspel är nu fjärran. Laget buades ut av hemmapubliken, och för första gången skanderade fansen också emot Maurzio Sarri. Europaspel är fjärran.

FRANKRIKE

L’Equipe undrar, ”Klarar sig OM utan Gassett?”. Den 70-årige tränaren har kallats in som nödlösning till säsongens slut. Trots succén planerar varken Gassett eller Marseille för en fortsättning, skriver L’Equipe. Tidningen uppger att namn som Christophe Galtier (Al-Fuhail) och Paulo Fonseca (Lille) intresserar klubbledningen. Två andra nödlösningar i Ligue 1, Pierre Sage i Lyon och Julien Stéphan i Rennes, är däremot aktuella för fortsättning. På tal om Marseille så rapporterade transferjournalisten Fabrizio Romano under måndagen att klubben redan gjort klart med sommarvärvning: Abner Vinicius, 23, från Real Betis. Som andra franska medier uppmärksammas också stort åldersskandalen i Kamerun, där 62 spelare stängts av efter misstänkt åldersfusk.

Le Parisien skriver att förbundskapten Thierry Henry har prioriteringarna klara för de tre överåriga spelare han vill kalla till U23-landslaget som ska spela OS i Paris. De tre spelarna Henry vill ha med är enligt tidningen Kylian Mbappé, Antoine Griezmann och Olivier Giroud. Tidningen rapporterar vidare att Marquinhos med all sannolikhet missar PSG:s cupkvartsfinal mot Nice på onsdag. Backen besväras av en hälseneskada.

TYSKLAND

Bild konstaterar att det vänt för Thomas Tuchel efter Laziosegern. Men förändringarna har också förlorare. Två av dem är mittbackarna Kim Min-jae och Dayot Upamecano. Tuchel bönade och bad sydkoreanen att ansluta förra sommaren, men på sistone har han bänkats. Upamecano har spelat sig ur laget med ett par röda kort. Bild påpekar att klubben utvärderar om fransmannen är av Bayernmaterial. ”Jag vill stanna här”, sa Upamecano själv till Kicker i går.

Sky Sport levererar en snackis i Tyskland. Förbundskapten Julian Nagelsmann kallar enligt tv-kanalen upp tre debutanter från Stuttgart; Deniz Undav, Maximilian Mittelstädt och Waldemar Anton. Bayern gör ett nytt försök att behålla Alphonso Davies. Samtal väntar med kanadensarens representanter. Klubben erbjuder enligt Sky Sport ett kontrakt till 2029 med årslön på 11-13 miljoner euro. Davies, som sägs vilja ha 20 milj euro, har tidigare rapporterats muntligen överens med Real Madrid.

Hamburger Morgenpost berättar om ett bakslag för Erik Ahlstrand. 22-åringen har haft en långsam start i St Pauli sedan flytten från Halmstad i januari och har nu fått en fotledsskada. ”Skador är aldrig kul men det kommer vid en olycklig tidpunkt för Erik, för han var på väg uppåt och skulle få mer matchning via U23-laget”, säger sportchefen Andreas Bornemann.

ÖVRIGT

Record (Portugal) pryder förstasidan med Viktor Gyökeres till rubriken ”Spränger skalan”. Tidningen menar att ”ingen utländsk anfallare någonsin har tidigare haft ett sådant genomslag i portugisisk fotboll”. Record pekar på siffrorna. 33 mål och 12 assist gör att han medverkat direkt i 45 mål. Gyökeres har därmed redan passerat Radamels Falcaos tidigare rekord på 43 under debutsäsongen i Porto.

Arriyadiyah (Saudiarabien) rapporterar att Robin Quaison vägrar lämna Al-Ettifaq, trots att han inte längre finns med på listan över tillgängliga utländska spelare. I stället vill den 30-årige anfallaren fullfölja kontraktet som går ut i juni. Han tränar fortfarande med laget. Quaison ska ha tackat nej till bud från både Europa och Gulfstater. Tidningens stora nyheter är annars att Al-Nassr fick respass i kvartsfinalen i asiatiska Champions League (4-3 mot Al-Ain, 1-3 e str). Cristiano Ronaldo gjorde ett straffmål under förlängningen men har blivit viral för en närmast ofattbar miss (se klipp här).

Haber 7 (Turkiet) skriver att Besiktas planerar ett bud på Roony Bardghji i efter säsongen. Uppgifterna kommer från Sabah. Besiktas är bara en av många klubbar som uppges följa 18-åringen intensivt. Bara den senaste veckan har det skrivits om Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, PSG, Aston Villa, Newcastle, Tottenham och Manchester United.

Voetbalkrant (Belgien) har med två svenskar i Omgångens elva: Jacob Ondrjeka (Antwerpen) – ”växer vecka efter vecka tilllbaka in i bästa form igen” – och Kerim Mrabti (Mechelen) – ”två mål igen och har varit avgörande i fyra raka matcher”.

Bold (Danmark) såg Randers hylla Kristoffer Olsson i matchen mot svenskens lag, FC Midtjylland. I den åttonde minut stannade spelet upp och spelare och publik applåderade gästernas nummer 8, som ligger kvar på intensivvårdsavdelning även om situationen stabiliserats. ”Krya på dig, Kristoffer”, lyste från arenans skärm. FC Midtjylland vann matchen med 1-0 och leder ligan.