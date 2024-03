Arsenal i täten efter Hugo Larsson - Frankfurt drömmer om 900 miljoner

Headlines Blogg



TYSKLAND

SportBild uppger att utvecklingen går så snabbt för en del unga spelare i Eintracht Frankfurt att storklubbarnas intresse intensifierats. För Hugo Larsson är det särskilt Arsenal som är intresserad. SportBild har tidigare även nämt Liverpool som intresserad. Fortsätter utvecklingen för 19-åringen finns chansen att få ut de 80 miljoner euro, ca 900 milj kr, som Frankfurts sportchef Markus Krösche hoppas på, påpekar tidningen.

Leipziger Volkszeitung menar att Emil Forsberg kan få en välbekant lagkamrat. Om Tottenham inte utnyttjar optionen att köpa Timo Werner från RB Leipzig vill New York Red Bulls värva 28-åringen från systerklubben. På tal om Forsberg är han med i MLS Omgångens lag. Förra veckan var lagkamraten Noah Eile med.

Bild ser en rejäl skräll i att Leon Goretzka petas i landslaget och talangen Aleksandar Pavlovic får chansen i stället. Tidningen ser en ”SenSAARtion” när division tre-gänget Saarbrücken är klart för semifinal i tyska cupen (3-1 mot Mönchengladbach). Noterbart: Jones Kusi-Asare spelade hela Bayern Münchens Uefa Youth League-match men det blev respass i kvartsfinalen (3-1 till Olympiakos).

ENGLAND

The Sun konstaterar att David Raya var Arsenals ”Raya Light” (ray of light – solstråle). Efter ett straffdrama fixade målvakten Londonklubbens Champions League-avancemang (1-0 mot Porto, 4-2 e str). Det blev också ett smärre tränardrama. Sérgio Conceição konfronterade Mikel Arteta efter matchen (se klipp här). Han sa senare på presskonferensen att Arteta ”förolämpat min familj” under matchen (se klipp här). Conceição avslutade med en syrlig passning, ”Han borde bry sig mer om att träna sitt lag, som har tillräckligt med kvalitet att spela mycket bättre”. Portugisen, som tyckte att ”vi var bättre” än Arsenal, har en historia med PL-tränare. Conceição har på liknande vis drabbat samman med Pep Guardiola och dåvarande Chelseatränaren Thomas Tuchel. Arteta själv svarade ”inga kommentarer” på frågor tjafset. Källor inom Arsenal säger till ESPN att Arteta bestämt förnekar att han skulle förolämpat Conceição. Arteta själv pratade hellre om ”en magisk afton”. Arsenal är för första gången på 14 år klart för CL-kvartsfinal. Daily Mail har Martin Ødegaard som matchens lirare (8,5 av 10).

Daily Mirror hävdar att Manchester United satt en prislapp på Mason Greenwood: 43 miljoner pund. Tidningen rapporterar om möte med Barcelona, ett möte som avfärdats av Manchester United som rutinmöte. Marca skriver att United också har möte med Getafe, och här gäller det Greenwood. Det är Getafe 22-åringen är utlånad till och Getafe vill att han stannar. Marca har samma prisuppgift (50 milj euro), som anses för hög. Mirror uppger även att en saudiarabisk klubb är intresserad, och Marca nämner Atléticos intresse.

The Independent berättar att Uefa övervägde ett USA-liknande draftsystem för utslagsfasen i nya Champions League nästa säsong. Då skulle klubbar få välja motståndare. Det röstades dock ner. I stället blir det ett tennisliknande seedningssystem i stället för ren lottning. Gruppspelslottningen kommer att göras av en dator.

Football Transfers hävdar att Arsenal satt Viktor Gyökeres allra högst upp på listan över anfallare klubben vill värva i sommar. Svensken har en utköpsklausul på 100 miljoner euro i Sporting.

Players Tribune ger ordet till Dejan Kulusevski (se även klipp här). Han skriver om lyftet i Tottenham men också om den svåra sista tiden i Juventus. ”Ärligt talat, så var det pinsamt, jag kände mig till och med värdelös. En del började säga att jag inte var tillräckligt bra, att jag var för långsam. Det påverkar en, 100 procent är det så. Det är normalt, det är mänskligt. Börjar man också tro på dem, då är man farligt ute”.

ITALIEN

Corriere dello Sport och Tuttosport tar Napolis CL-farväl (3-1 till Barcelona) ett steg vidare. ”Juve har sin biljett”, är största rubrik i Corriere dello Sport. För Napolis uttåg betyder att Juventus kvalificerar sig för nya klubblags-VM 2025. En annan stor nyhet under tisdagen var att Maurizio Sarri kastar in handduken i Lazio. Napolis president Aurelio De Laurentiis passade på att skicka en passning. ”Det är för enkelt att lämna in sin avskedsansökan, det är sådant som förlorare gör”, säger De Laurentiis, som hade Sarri som tränare 2015-2018. Giovanni Martusciello tar över i Lazio tills vidare. Sky Sport Italia menar att Igor Tudor är en stark kandidat att blir klubbens nya tränare. Miroslav Klose är ett annat alternativ. Corriere dello Sport nämner även Cristian Brocchi.

La Gazzetta dello Sport gör åklagarens anklagelse till rubrik, ”Milan tillhör fortfarande Elliott”. Finanspolisen gjorde under onsdagen en räd i Casa Milan. Bakgrunden är tveksamheter kring Elliotts försäljning av klubben till RedBird. Elliott tillbakavisar alla anklagelser och Milan bedyrar att klubben inte är involverad. Men enligt Gazzetta dello Sport riskerar Milan både böter och straff i Italien och Europa. Det kan i värsta fall handla om poängavdrag, även utestängning från Europaspel. Glenn Nyberg kommer för övrigt att döma Milans match borta mot Slavia Prag i Europa League i morgon.

SPANIEN

Sport tycker Barcelona var ”Enorma!” efter gårdagens CL-avancemang (3-1 mot Napoli). Mundo Deportivo tar till italienska,”Bravissimo”. De katalanska tidningarna ger uttryck både för lycka och lättnad. Barças tränare Xavi ger uttryck för lycka och lynnighet. Han går från att prisa laget till att attackera medier. ”Det är för stor press på spelare. Det verkade som det var krona eller klave, ett ultimatum, krona eller klave. Jag sa till dem (spelarna) att ingen riskerade att dö. Det påstods till och med att vi var Champions Leagues narrar. Från journalister som säger de är från Barcelona. Vad gör vi nu med ’Champions Leagues narrar’?”, säger Xavi, som också bekräftade att inte ens en CL-titel skulle få honom att ändra på sitt beslut att lämna Barça efter säsongen. Blott 17-årige backen Pau Cubarsí utsågs till matchens lirare. ”En av mitt livs bästa dagar”, säger Cubarsí efter matchen.

Marca och AS har fullt fokus på Atléticos match mot Inter i kväll. Italienarna vann 1-0 på San Siro. På annat håll säger AS-journalisten Joaquín Maroto att Kylian Mbappé kommer att presenteras i Real Madrid före EM och få vakanta tröja nummer 9. I PSG har Mbappe 7 men i Real Madrid har Vinícius Jr den tröjan. På tal om Vinícius Jr. AS uppmärksammar att en grupp Barça-fans, på väg till matchen i går, skanderade ”Dö, Vinícius”. AS skriver vidare att Real Madrid är ute efter Franco Mastantuono, 16, i River Plate.

Faro de Vigo följer upp beskedet att Rafael Benítez fått sparken i Celta Vigo. Reservlagstränaren Claudio Giráldez tar nu över i stället. Carl Starfelt ska ha varit en av de första spelarna att reagera i sociala medier. ”Vi fortsätter kämpa”, skriver backen på Instagram. Celta Vigo ligger bara två poäng oven nedflyttningsstrecket.

FRANKRIKE

L’Equipe ser fram emot att se PSG och Nice drabba samman på ”Vägen mot solen”, en semfinalplats i cupen. Allt pekar mot att Kylian Mbappé startar för PSG. Randal Kolo Muani, som fått sparsamt med tid, väntas få chansen centralt i anfallet (här troliga lag). Inför matchen säger tränaren Luis Enrique också att han ”alltid känt fullt stöd” från klubbeldningen.

RMC Sport lyfter den pikanta historien om Mohamed Henni, en influencer, som hävdar att han blivit stämd av Kylian Mbappé. Anledningen ska vara att Henni använt PSG-stjärnans namn på osmickrande vis på en kebabrätt på sin restaurang.

ÖVRIGT

Glasgow World (Skottland) menar att Gustaf Lagerbielke skickar budskap till Celtictränaren Brendan Rodgers. Egentligen två. Dels berättar backen i en intervju med Aftonbladet, som fått stor spridning i Skottland, att han är ”i sitt livs form” och det samtidigt är ”frustrerad” över att inte få visa det. Dels delade Lagerbielke ett klipp från sin agentfirma med budskapet ”Lagerbielke is ready for the final stage of the season”. Celticfansens reaktioner låter inte vänta på sig, påpekar Glasgow World. Under en längre tid har fansen uttryckt oförståelse över att Lagerbielke sitter fast i frysboxen, särskilt då andra mittbackar inte gör det bra. Kommentarerna är på liknande tema till filmklippet.

Asharq Al-Awsat (Saudiarabien) firar att Al-Hilal har slagit världsrekordet i segrar i svit. Efter 2-0 mot Al-Ittihad i Champions League i går är Al-Hilal uppe i 28 raka segrar. Därmed har klubben passerat walesiska The New Saints som hade 27.

Krone (Österrike) konstaterar att förbundskapten Ralf Rangnick petat tre Rapid Wien-spelare ur truppen efter att de sjungit med i homofobiska sånger nyligen. ”Jag tolererar inte sånt i mitt lag”, säger Rangnick. Spelarna är Niklas Hedl, Guido Burgstaller och Marco Grüll. De har redan stängts av av sitt klubblag.