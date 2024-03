Forsberg: ”Jag vill tillbaka till RB Leipzig i någon form”

Headlines Blogg



TYSKLAND

SportBild pratar medNew York Red Bulls nyförvärv Emil Forsberg om bland annat framtiden. ”Jag har skrivit på till 2026, och jag vet inte vad som händer efter det. Faktum är att jag vill komma tillbaka till Leipzig i någon form. Jag har fortfarande mycket kvar att ge”, säger Forsberg. Det handlar snarare om sportchef eller liknande roll än som tränare, påpekar SportBild. ”Jag hade en fantastisk mentor i Ralph Rangnick. Jag såg och lärde mig mycket från den tiden, särskilt när det handlar om kunskaper utanför planen”, menar den 36-årige svensken. Forsberg upprepar också varför han lämnade klubben. ”Tidigare sportchefen Max Eberl gav mig ett erbjudande jag inte uppskattade. Jag ville inte tjäna mer och hade accepterat lite mindre lön, men förslaget var att att jag skulle ge upp halva lönen. Jag kände mig inte respekterad! Jag har alltid gett allt för RB Leipzig, säger Forsberg. Eberl blev nyligen sportchef i Bayern München.

Kicker firar Dortmunds kvartsfinalavancemang med ett ”Yes!” för segerorganisatören Jadon Sancho (2-0 mot PSV Eindhoven). ”Vi spelade kanske den bästa halvtimmen för säsongen”, säger tränaren Edin Terzic om inledningen av matchen. Enligt Kicker var Marcel Sabitzer bäst på planen. Genom avancemanget drar Dortmund in drygt tio miljoner euro, pengar klubben inte budgeterat med. Bild menar att det underlättar en övergång för inlånade Sancho. En 36-årig PSV-supporter fick föras till sjukhus efter ett bråk mellan supportrar till klubbarna före match. Tillståndet betecknades som kritiskt.

ENGLAND

Daily Star lockar med ”Paris Rash Dash”. Det står för att PSG förbereder bud på Marcus Rashford i sommar. Man United-stjärnan ses som en möjlig ersättare till Kylian Mbappé. Uppgiften skär sig med PSG:s nya värvningsfilosofi – inga superstjärnor och gärna franskt. iNews tittar i stället på spelare United kan värva. En mittback är prioritet. Högst upp på listan finns två namn: Jarrad Branthwaite (Everton) och Gleison Bremer (Juventus).

The Sun uppmärksammar att United försöker stärka lagandan inför rivalmötet med Liverpool i FA-cupen i helgen. Spelarna samlades för middag på en flott restaurang i stan, rapporterar tidningen. Victor Nilsson Lindelöf syns på bild anlända med nordiska polarna Rasmus Højlund och Christian Eriksen. United skulle behöva bygga upp lagandan på annat håll i klubben. United stäms av en grupp anställda. Av misstag skickade United ut bland annat löneuppgifter, försäkringsnummer och pensionsavtal för samtliga 167 personer i en grupp i mejl till var och en.

The Times uppger att Brighton fruktar att Roberto De Zerbi ska lämna klubben i sommar. Han uppges missnöjd med bredden på truppen, och Barcelona, Chelsea och Liverpool sägs intresserade. De Zerbi har kontrakt till 2026. Bournemouths sanslösa vändning från 0-3-underläge får också välförtjänt plats (4-3 mot Luton). I går kom också meddelandet att Amanda Ilestedt tar en paus från fotbollen. Arsenalspelaren är gravid.

Daily Mail menar att om allt slår in skulle Chelsea kunna dra in 300 miljoner pund i spelarförsäljningar. Mail berättar också att Chelsea kan tjäna en rejäl slant om Jamal Musiala säljs. Klubben har en vidareförsäljningsklausul på 20 procent. Både Liverpool och Manchester City uppges intresserade av Bayern München-stjärnan, som värderas till 80 miljoner pund. Londonklubben är i stort behov av pengar för att klara det ekonomiska regelverket i Premier League.

ITALIEN

Corriere dello Sport och La Gazzetta dello Sport förfasar sig. ”Alla är ute!”, lyser i illrött på Corriere dello Sports förstasida. Inter fick till slut ge sig (2-1 till Atlético, 3-2 e str). Därmed finns inga italienska lag kvar i Champions League. Även Lazio och Napoli har åkt ut i åttondelsfinal. ”Vi är välförtjänt ute, och det är vad som smärtar mest”, skriver krönikören Ivan Zazzaroni i CdS. Under rubriken ”Ett slag i ansiktet”, skriver krönikören Stefano Agresti i Gazzetta dello Sport,”För ett år sedan hade vi tre lag bland de åtta stora i Europa. Nu noll. Världen har vänts upp och ner. Tanken att vi återvänt, om inte som kungar så i alla fall prinsar, har kvävts”. Italien toppar fortsatt årsrankingen och har ett en femte CL-plats inom räckhåll, men den är inte given längre. Italien får hoppas på framsteg för Milan, Roma, Atalanta och Fiorentina i Europa League och Conference League. På annat håll ser Corriere dello Sport tre namn i rollen som ny tränare i Inter. Igor Tudor är enklast men även Lionel Scaloni (Argentina) och Sergio Conçeicão (Porto) ses som möjligheter. Lazios ägare Claudio Lotito väntas fatta beslut i tränarfrågan om tre-fyra dagar. Gazzetta dello Sport skriver om ”år noll” för Lazio och Napoli. Stora förändringar väntar, inte minst i spelartrupperna i sommar. Jens Cajuste nämns under i Napoliartikeln under mellanrubriken ”Floppar på transfermarknaden”. Där är inte så mycket personlig kritik som kritik mot Napolis transferstrategi. ”Cajuste, Lindstrøm, Traoré, Dendoncker köpets närmast som av en slump och utan långsiktig planering”, skriver GdS bland annat.

Tuttomeratoweb lyssnade på Atalantatränaren Gian Piero Gasperinis presskonferens inför mötet med Sporting i dag. Han fick inte oväntat en fråga om gästernas stjärna Viktor Gyökeres. ”Han gör en mycket bra säsong. Han har egenskaper som gör att han skulle passa i Serie A”, är citatet som går runt i italienska medier. Milan har ju uppgetts intresserad. Enligt portugisiska medier var citatet att Gyökeres ”har egenskaper som gör att han inte bara kan spela i Serie A utan i vilken annan liga som helst”. Det ser den här gången ut att bli ett svenskmöte från start. Gyökeres väntas starta för Sporting och Emil Holm för Atalanta. Däremot tror det italienska tidningarna att Isak Hien börjar på bänken. Den första matchen i Lissabon slutade 1-1.

SPANIEN

Marca och AS öser lovord över Atlético (2-1 mot Inter, 3-2 e str). Därmed är också tre av de åtta lagen i kvartsfinal från Spanien (Atlético, Barcelona, Real Madrid). Lottningen är på fredag. Målvakten Jan Oblak röstas fram till betyget 10 av 10 av Marcas läsare. Han fick också utmärkelsen matchens lirare och selfien med Antoine Griezmann syns överallt. En dyster notis är det återkommande hatet mot Vinícius Jr. En liten klick Atlteicofans skanderade före match om Vinícius som ”schimpans”. Under tisdagskvällen skanderade en grupp Barçafans på väg till sin åttondelsfinal mot Napoli, ”Dö, Vinícius”. Marca uppger på annat håll att Puma är villig att betala 100 miljoner euro i ”sign-on-bonus” bara för att få kontraktet med Barcelona. Dessutom är företaget beredd att betala upp till 120 milj euro per säsong. Det nuvarande kontraktet med Nike är på 85 milj euro.

Sport och Mundo Deportivo fortsätter sin love-in med senaste stjärnskottet, 17-årige Pau Cubarsí. Arsenal, Chelsea, Manchester City och Manchester United har alla fått upp ögonen för 17-åringen, som i dagsläget har en utköpsklausul på 10 miljoner euro. Men de katalanska tidningarna poängterar att Cubarsí bara har Barça för ögonen och är övertygade om att han skriver på nytt kontrakt. De är också övertygade om att förbundskapten Luis de la Fuente kommer att kalla Cubarsí i landslagstruppen som presenteras i morgon.

Relevo uppger att Marocko vill kalla två storstjärnor till OS i Paris i sommar. Det är Achraf Hakimi i PSG och alldeles färska landslagsspelaren Brahim Díaz i Real Madrid. Tre överåriga spelare får vara med i OS U23-landslag. Spelarnas klubbar kan stoppa dem. OS ingår inte i Fifa-kalendern.

FRANKRIKE

L’Equipe använder OS-mottot för att skildra läget med Kylian Mbappé. ”Snabbare, högre, starkare – men längre från OS”. Fransmannen har upprepade gånger sagt att han vill vara med i hemma-OS. Men mycket talar nu emot. OS är inte med i Fifa-kalendern, så klubbar behöver inte släppa spelare. Mbappé kommer just att ha gjort en flytt till Real Madrid. Dessutom har han just innan spelat EM. Skulle Frankrike nå EM-final är den bara en vecka innan OS. Ett hårt program. Förbundskapten Didier Deschamps är inte förtjust i att Mbappé skulle spela OS. Det är knappast Real Madrid heller. RMC Sport menar att även Antoine Griezmanns medverkan är osäker. OS-laget, som bygger på U23-spelare, får ha tre överåriga spelare. Enligt Le Parisien häromdagen prioriterar OS-förbundskaptenen Thierry Henry Mbappé, Griezmann och Olivier Giroud. Mer Mbappé: i går hjälpte han PSG till semifinal i franska cupen med första målet (3-1 mot Nice).

France Bleu Gironde pratar med Karl-Johan Johnsson, som glänst i Bordeauxs mål på senare tid. Vill han vara kvar även om klubben inte lyckas ta sig upp till Ligue 1. ”Ja, självklart. Det vore förstås bättre med Ligue 1, men även om vi blir kvar i Ligue 2 vill jag gå upp med Bordeaux. Jag har redan varit med om det en gång i Sverige (uppflyttning med Halmstad), och jag gillade det verkligen”, säger 34-åringen. Han har kontrakt till 2025.

Le Petit Lillois lyssnar till Gabriel Gudmundsson på presskonferensen innan Lilles match mot Sturm Graz. Tränaren Paulo Fonseca har prisat svenskens attityd och flexibilitet. Gudmundsson har spelat vänsterback, högerback och vänsterytter den här säsongen. En tillgång kanske även för Jon Dahl Tomassons nya landslag, som han blev uttagen till i går. ”Det är alltid en stolthet att bli uttagen i landslaget. Det var något jag drömde om som liten”, säger han, ”Det är viktigt för mig att kunna anpassa mig, det är en styrka, jag spelar i olika roller, i olika positioner”. Gudmundsson väntas starta som vänsterback i kväll, enligt L’Equipe.

ÖVRIGT

Tipsbladet (Danmark) låter FCK:s vintervärvning Scott McKenna om chocken Roony Bardghji gav honom. ”Ska jag vara helt ärlig trodde jag efter de första träningspassen att Roony var en av de mer erfarna spelarna. Det var först två-tre dagar senare som jag upptäckte att han var 19 år, när jag kollade Instagram”, säger skotten och ler. McKenna menar att Bardghji för sig som en betydligt mer erfaren spelare både på och vid sidan av planen. EU har beslutat att den omdiskuterade Super League inte kan heta just Super League. Danska Superligaen har därmed vunnit en varumärkesstrid.

Sky Sport (Österrike) sätter siffra på Rapid Wiens köpoption i lånekontraktet för Isak Jansson. Det rör sig endast om 250 000 euro, en anmärkningsvärt låg siffra. Rapid Wien lånade 22-åringen från Cartagena i vinterfönstret.

Dernière Heure (Belgien), och även turkiska medier, uppmärksammar landslagsuttagningen för Gustaf Nilsson. Orsaken är främst det klipp Union Saint-Gilloise lagt ut (se klipp här). Anfallaren fick beskedet inför applåderande lagkamrater på planet till Turkiet. I kväll väntar match mot Fenerbahçe. Även tränare Alexander Blessin uttryckte sin glädje för Nilsson. ”Otroligt. Vi är mycket stolta. Han förtjänar det”, säger Blessin.

ESPN (USA) konstaterar att Lionel Messi både gjorde mål (se klipp här) och fick utgå skadad i Inter Miamis Champions Cup-match i natt, svensk tid (3-1 mot Nashville, sammanlagt 5-3). ”Leo har en överbelastning på höger lårmuskel. Vi vill inte ta några risker”, säger tränaren Tata Martino. Enligt Miami Herald väntas Messi inte spela mot DC United på lördag.

De Telegraaf (Nederländerna) berättar att Quincy Promes gripits i Dubai på begäran av nederländska myndigheter. Tidigare var han i husarrest. Tidningen tror nu också att den 32-årige Spartak Moskva-spelaren blir utlämnad, som Nederländerna begärt. Promes är dömd till sex års fängelse för omfattande narkotikasmuggling och ett och ett halvt års fängelse för att knivhuggit en kusin.

ERT (Grekland) hör ett scenario där Conference League-finalen kan flyttas från Aten. Det berättar Dinamo Zagreb president Velimir Zajec. ”Om vi skulle gå till final kan vi inte spela på AEK:s arena, då spelas matchen i Tjeckien”, säger Zajec. Bakgrunden är huliganattacken i Aten förra året då en AEK-supporter dödades. Dinamo Zagreb möter i kväll Paok i Thessaloniki. Även med Paok finns ont blod sedan tidigare och inga bortafans är tillåtna. Dinamo Zagreb vann hemma med 2-0. Inga bortafans tilläts då heller.