Hemliga utbetalningar under Abramovitj - Chelsea kan straffas

ENGLAND

The Guardian gör ett nedslag kring Chelseas tidigare vd Marina Granovskaia, Roman Abramovitjs högra hand. Hon misstänks ha känt till hemliga utbetalningar i samband med övergångar för Willian, Samuel Eto’o och Eden Hazard. Premier League granskar sedan tidigare kopplingen mellan Abramovitj och offshore-bolag. Chelsea nya ägare anklagas inte för att ha hemlighållit något, men kan ha haft otillräckligt koll och klubben kan drabbas av ”finansiella eller sportsliga straff, såsom poängavdrag”, menar Guardian. På tal om poängavdrag är det just vad som drabbade Nottingham efter överträdelser av det ekonomiska regelverket, och klubben har nu överklagat.

Daily Telegraph lyssnar på Declan Rice som får frågor om klubbkamraten Ben Whites beslut att tacka nej till landslaget. Rice vill gärna få honom att komma tillbaka. ”När jag återvänder (till Arsenal) kan jag snacka med honom, se hur det hänger ihop, vad han tänker. Jag skulle verkligen gilla om han kom tillbaka. Jag tror Bukayo (Saka) vill det. Jag tror Aaron Ramsdale vill det. Jag tror vi alla kommer vara på honom om det – förhoppningsvis ändrar han sig”, säger Rice, som mot Belgien i kväll kommer att bära kaptensbindeln.

Daily Mail lägger i stället fokus på att 18-årige Kobbe Mainoo som får starta matchen. ”The Main Man”, helt enkelt, som rubriken lyder. Vidare hävdar tidningen att Liverpool fortsatt har gott hopp om Xabi Alonso, gott hopp om att bräda Bayern München i kampen om Leverkusentränaren. Båda klubbarna ser också Roberto De Zerbi som ett möjligt alternativ.

iNews har som bärande sportnyhet att Manchester United planerar framåt med Erik ten Hag. Både för resten av säsongen och med tanke på nästa säsong. Däremot arbetar klubben på en strategi för att kunna agera snabbt om ett beslut fattas efter säsongen att ändå göra ett tränarskifte.

The Times förmedlar beskedet att 1 600 engelska och walesiska fans, många av dem dömda för fotbollsrelaterat våld, får lämna in sin pass så att de inte kan resa på EM i sommar. Polisen uppger att upp till 500 000 brittiska fans kan resa till Tyskland under EM.

ITALIEN

Sportitalia-experten Alfredo Pedullà uppger att Nottingham erbjöd Maurzio Sarri ett treårskontrakt men fick nobben. Det ska ha skett några dagar efter att Sarri lämnade Lazio den 13 mars. Sportitalia har också en exklusiv-stämplad artikel om Viktor Gyökeres. Milan har ännu inte varit i kontakt med Sporting. Jo, intresse finns, vilket Gazzetta dello Sport skrivit så mycket om de senaste dagarna. Men en affär ses som svår med tanke på den höga utköpsklausulen (100 miljoner euro) och en förmodad konkurrens från ekonomiskt starkare klubbar (Premier League).

La Gazzetta dello Sport svarar på skepsis om att Milan inte skulle ha råd med Viktor Gyökeres eller någon annan dyr anfallare. Klubben hoppas dra in 130 miljoner euro på CL-kvalifikation (50 milj euro), Europa League (40 milj euro) och försäljningar eller lån av spelare som Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere och Daniele Maldini (40 milj euro). Pengar som gör det möjligt att värva en anfallsstjärna; en Joshua Zirkzee, en Jonathan David eller en Viktor Gyökeres.

Corriere dello Sport lockar med en intervju med Nicolò Zaniolo. Han håller dörren på vid gavel för en återkomst i Serie A. Det har talats om Milan. Zaniolo: ”Vem vet, jag har bett min agent , Claudio Vigorelli, att hålla mig uppdaterad om något konkret dyker upp. I nuläget är jag fokuserad på Aston Villa”. Han är utlånad dit från Galatasaray. Det har också snackats om Lazio. ”Med tanke på vad Roma betytt för mig och även av respekt för Lazios fans, så är det en otänkbar situation”, svarar Zaniolo.

SPANIEN

Mundo Deportivo drar stort på ”Haaland 2025”. Barcelona planerar för Robert Lewandowski kommande säsong. Men säsongen efter är klubbpresident Joan Laportas dröm Erling Haaland. MD ser två saker som talar för: stora inkomster med nya Camp Nou samt risken för Manchester City att drabbas av sanktioner. Samtidigt skriver AS att Haaland fortfarande lockas av tanken att dra på sig Real Madrids tröja och ser det stundande CL-mötet som en utmärkt audition för en framtida flytt.

Sport ger hela förstasidan till Dani Alves, som i går släpptes mot borgen (se klipp här). Tidningen hävdar vidare att Barça hoppas dra in 200 miljoner euro i spelarförsäljningar i sommar. Hit räknas Raphinha, Jules Koundé eller Andreas Christensen, plus utlånade mittbackar (Clément Lenglet, Eric García) samt Ansu Fati och procent på en försäljning av Jean-Clair Todibo. Sedan vill Barça köpa en mittfältare och en ytter. Sport nämner Amadou Onana (Everton) och Bryan Zaragoza (Bayern München) som två möjliga namn. På annat håll har Sport artikel på att Barças damlag nu har försvaret spikat till alla de viktiga matcherna under våren. I El Clásico i helgen spelade för första gången Ona Batlle och Fridolina Rolfö samtidigt på varsin kant. Därmed är Battle tillbaka till höger och ”Kungsbackatjejen tar hand om vänsterkanten”, som Sport uttrycker det.

Marca och AS gör båda Spanien-Brasilien på temat match-mot-rasism. Det följer på Vinícius Jr:s känslosamma presskonferens i går. På förstasidorna i dag finns brasilainaren tillsammans med spanjorerna Lamine Yamal och Nico Williams. Tillsammans håller de upp spanska och brasilianska landslagströjor.

FRANKRIKE

L’Equipe påpekar att kvällens Frankrike-Chile har ”Mer krydda än planerat”. Frågetecknen efter den oväntade förlusten mot Tyskland häromdagen behöver suddas ut (L’Equipe och RMC Sport har samma förmodade startelva). Kylian Mbappé är obrydd över mottagandet han får på Stade Vélodrome. ”Jag har förståelse för om jag blir utvisslad, det är en Classico på söndag och jag är en PSG-spelare. Sånt är livet. Jag tar det inte personligt. Men om jag inte blir utvisslad är det en trevlig överraskning”, säger Mbappé.

RMC Sport följer ett annat landslag med intresse – och oro. U23-landslaget, som ska försvara de franska färgerna i hemma-OS i sommar, tappade en 2-0-ledning i natt, svensk tid (2-2 mot USA). Det följde tätt på en svårjobbad seger mot Elfenbenskusten (3-2). Förbundskapten Thierry Henry beklagade sig över sjukdom och skador. ”Att inte kunna göra byten var tufft. Hur som helst var det OS-känsla med två matcher tätt på varandra, vi kunde inte avsluta dem som vi önskade”, menar Henry.

TYSKLAND

Sky Sport har flera transferuppgifter. 1/ Sedan tidigare har Theo Hernández lyfts fram som Bayern Münchens alternativ om Alphonso Davies säljs. Enligt Sky Sports finns ett annat alternativ: Ian Maatsen, för närvarande på lån från Chelsea till Dortmund. Inga kontakter är ännu tagna. Dortmund har en köpoption på 41 miljoner euro. 2/ Roma och Sporting är intresserade av Alexander Nübel. Stuttgart vill gärna fortsätta låna målvakten från Bayern München. 3/ Förbundskapten Julian Nagelsmann har ännu inte bestämt adress efter EM, men det blir inte Dortmund, slår Sky fast. 4/ Både Bayern och Joshua Kimmich ser en skilsmässa som en möjlighet i sommar. Kontraktet går ut 2025 och inga samtal om ett nytt har inletts. Kimmich kan bara tänka sig Man City, Liverpool, Arsenal, Real Madrid eller FC Barcelona. Några av dem har varit kontakt. Mittfältaren ser inte Man United, Chelsea eller PSG som alternativ.

ÖVRIGT

Panorama (Albanien) grämer sig över förlusten (1-0 till Sverige). ”Resultatet var inte rättvist”, säger backen Mario Mitaj. Förbundskapten Sylvinho instämmer, ”Vi förtjänade att vinna. Men resultatet spelar ingen roll. Insatsen var mycket bra”. Kristjan Asllani säger, ”Vi gjorde en supermatch”, men flera experter menar att även om Albanien gjorde en bättre insats än mot Chile senast var misstagen för många. De albanska fansen på plats hyllas.

Tubantia (Nederländerna) berättar att Heracles utnyttjat kontraktsoptionen med tre spelare som hade utgående kontrakt, en av dem är Emil Hansson. 25-åringen är nu knuten till Heracles till 2025. ”Vi är mycket nöjda med dessa spelare. Vi ska diskutera längre kontrakt med dem”, säger tekniske direktören Nico-Jan Hoogma.

Record (Portugal) har som andra tidningar Sérgio Conceição på stor bild. Minns hans konfrontation med Mikel Arteta på planen efter Arsenal-Porto. Den här gången anklagas Conceição för aggressivt uppträdande mot en domare efter en pojklagsmatch i Spanien som hans son var med (se klipp här). Även stadens borgmästare, Manuel Barroso, var inblandad i tumultet. Barroso och Conceição har anmält varandra. Vidare menar Record att Sporting i sommar kan få in 200 miljoner euro på försäljningar av Viktor Gyökeres, Gonçalo Inácio och Ousmane Diomande. A Bola skriver att Sporting redan öronmärkt svenskens ersättare: Fotis Ioannidis i Panathinaikos.

BPT Haber (Turkiet) uppger genom Ertem Sener att Fenerbahçe överväger att byta liga. Belgien, Nederländerna, Spanien, Frankrike och Italien nämns. Fenerbahçe har haft möte om att dra sig ur turkiska Super Lig efter våldsamheterna mot Trabzonspor.