Spanska förbundskaptenen efter visslingarna: "Jag skäms"

SPANIEN

Sport tar med sig framför allt en sak från Spaniens landskamp (3-3 mot Brasilien): ”Bernabéu hyllade Lamine”. Det hör inte till vanligheten att en Barcelonaspelare får stående ovationer på Real Madrids hemmaarena. Men det hände i går. Sport tycker också 16-åringen var Spaniens bästa spelare för kvällen. Mundo Deportivo kallar honom på förstasidan för brasilianskklingande ”Laminho”, och menar att ”Lamine Yamal insats överskuggade Vinícius stora afton”.

Marca binder ihop applåder med visslingar. ”Den här matchen kommer att bli ihågkommen för Lamine Yamals insats, som fick Bernabéu att applådera. Samma Bernabéu som visslade ut Álvaro Morata”. För det var också ett inslag. Förbundskapten Luis De la Fuente var beklämd över visslingarna. ”Det gör ont ända in i själen att i man i mitt land visslar ut en landslagsspelare och lagkapten, som är ett föredöme. Jag skäms över de som visslar”, säger De la Fuente. På annat håll skriver Marca att Barcelona informerats om att Bayern München är beredd att betala 100 miljoner euro för Ronald Araújo i sommar. Det är inget formellt bud, men meddelandet har framförts genom en mellanhand. Bayern var ute efter den uruguayanske backen redan i januarifönstret. Barça vill inte släppa Araújo men ett förslag om nytt kontrakt är fortfarande utan svar.

Cadena SER konstaterar att det inte är alla som känner med Vinícius Jr, som inför matchen fällde tårar över rasismen han utsatts för. ”Bröd och skådespel. Den förste att förolämpa och attackera motståndare är han. Var inte en fjolla, fotboll är för män”, skriver Paraguays målvaktslegendar José Luis Chilavert på X.

ENGLAND

Daily Star använder dagens mest populära rubrik i engelsk press: ”Saved by the Bell”. Jude Bellingham räddade oavgjort för England med mål på tilläggstid (2-2 mot Belgien). Bellingham ses tillsammans med 18-årige Kobbie Mainoo, som gjorde sin första match från start, som matchens lirare. ”Mainoo har visat att han inte bara ska vara med i Englands EM-trupp, han ska vara med i från start”, skriver Daily Telegraphs krönikör Oliver Brown. Times Martin Samuel håller med. ”Mainoo är Declans Rice bästa partner för närvarande”. John Stones blev skadad. Det innebär bekymmer för Manchester City som möter Arsenal på söndag. Titelkonkurrenten Liverpool fick å sin sida Andy Robertson skadad när Skottland föll (1-0 till Nordirland).

The Sun uppger att Manchester United kommer att plocka in hela landslagsstaben om förbundskapten Gareth Southgate blir klubben nya tränare. Det säger en källa inom United till tidningen. Southgate ses i dagsläget som favorit om Jim Ratcliffe väljer att kicka Erik ten Hag efter säsongen. ESPN uppgav i går att United var intresserad av Wolves tränare Gary O’Neil för en roll i en kommande tränarstab.

Daily Mail har goda nyheter för Man United. Klubben kommer att få spela i Europa League även om Nice kvalificerar sig. Båda klubbar har Jim Ratcliffe och hans Ineos som ägare/delägare. Båda lagen är på kurs mot Europa League, och Nice har enligt reglerna företräde då de ligger högre i sin nationella liga. Men Uefa ska i samtal ha försäkrat United att båda kan spela så länge vissa kriterier uppfylls, exempelvis att klubbarna inte har samma administrativa funktioner.

Talk Sport uppger att Viktor Gyökeres gått om Ivan Toney och toppar Arsenals lista på en ny nummer 9. Även transferjournalisten Fabrizio Romano påpekade under måndagen att Arsenal funderar på svensken. The Sun berättar att klubben på nytt scoutat Gyökeres, nu under Sveriges match mot Portugal, liksom Chelsea. Spekulationerna är många. Italienska Gazzetta dello Sport fortsätter para ihop Gyökeres med Milan, och skriver så sent som i dag att han är klubbens favorit att ersätta Olivier Giroud. Portugisiska A Bola skrev i går att anfallarens namn växt sig starkare i PSG:s klubbledning. Och spanska AS uppgav att Atlético varit i kontakt med Sporting och blivit presenterade en prislapp på 90 miljoner euro.

iNews gör störst rubrik på ”Vånda för Wales”. EM-drömmen dog på straffar (0-0 mot Polen, 4-5 e str). Därmed är alla lag klara för EM – se EM-grupperna här.

ITALIEN

Corriere dello Sport skildrar de starka reaktionerna på den frikännande domen för Inters Francesco Acerbi för rasism mot Napolis Juan Jesus. ”Friad men slagen svart och blå”, syftar på Acerbis klubblagsfärger. Juan Jesus svarade på domen med en knuten hand i sociala medier. Napoli sätter ord på ilskan. ”Vi är förbluffade”, skriver klubben i ett uttalande, kritiserar beslutet i hårda ordalag och lägger till att ”Napoli kommer inte längre att ansluta till fotbollsinstitutionernas initiativ mot rasism och diskriminering då de bara är ett spel för gallerierna”.

La Gazzetta dello Sport skildrar domen med rubriken ”Bevis saknades”. Acerbis fru Claudia firar med en attack. ”Gå nu och tvätta era munnar”, skriver hon till hatare på Instagram. På bild syns hon med ett glas. ”Jag skålar för er som förolämpat min familj. Till de som hotat mina barn. Till tangentbordskrigare. Till de som i flera dagar förolämpat mig och mina barn. Skål på er”, skriver hon. Gazzettans krönikör Stefano Agresti kommenterar domen, ”Frikännandet var rätt men det finns ingen vinnare”. Enligt tidningen överväger Juan Jesus att ta ärendet till domstol.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att ”Det går bra för honom i blått”. Randal Kolo Muani glänser i landslaget även om han har det svårt i PSG. L’Equipe tycker han var bäst i landslaget i går (3-2 mot Chile). Sämst? Kylian Mbappé. Lagkaptenen får bara 3 av 10 i betyg. Mbappé buades ut av fansen. Som PSG-spelare befann han sig i fiendeland, på Marseilles hemmaarena Stade Vélodrome. Även Kolo Muani buades. ”Det (buandet) är en besvikelse, minst sagt”, säger förbundskapten Didier Deschamps. Men han hade andra problem: skada på Jonathan Clauss och skada på Eduardo Cavaminga. Båda tvingades utgå. Clauss har en muskelskada i låret. Ett tungt slag för Marseille som möter ärkerivalen PSG på söndag. RMC Sport tror även Camavinga kan missa matcher för Real Madrid.

Le Figaro pratar med förbundsordförande Philippe Diallo som stänger dörren för Zinedine Zidane att bli förbundskapten inom överskådlig tid. Didier Deschamps sitter säkert oavsett hur det går i EM. ”Zinedine Zidane är en monument inom fransk fotboll, det är det ena, att visa tacksamhet för allt han gett det franska folket. Men sedan är det det andra, att vi har fransk fotbolls bästa tränare fram till 2026. Det är allt som behöver sägas”, menar Diallo. Zidane har varit utan jobb sedan han lämnade Real Madrid 2021.

TYSKLAND

Bild firar tysk ”Seger i rosa” (2-1 mot Nederländerna). Det var nämligen debut för landslaget i rosa bortadräkten. Det var också debut för ”Major Tom (Völlig losgelöst)” med Peter Schilling som ny målsång – lyssna på den här. Fans har kampanjat för den. Målsånger är en grej i Tyskland. Efter ett bedrövligt 2023 har landslaget nu inom loppet av några dagar fällt Frankrike och Nederländerna. Experten Lothar Matthäus kände optimismen spira redan inför matchen i går. ”Det här laget kan inte bli Europamästare, det här laget måste bli Europamästare! Jag säger det halvt på skämt, halvt på allvar, men vi kan definitivt bli Europamästare”, säger Matthäus, ”Vilket lag är bättre rustat? Frankrike? Det tycker jag inte. Vi måste tänka lite stort igen”. Sport1 har backveteranen Antonio Rüdiger som matchens lirare i går.

SportBild uppger att Bayern München vill övertyga Chris Führich att ansluta. Stuttgartmittfältaren förlängde nyligen kontraktet till 2028, men har en utköpsklausul på 23,5 miljoner euro – om Stuttgart når en Champions League-plats. Laget är för närvarande trea. Dortmund, Leverkusen och RB Leipzig är också intresserade av 26-åringen.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) sörjer liksom övriga portugisiska tidningar att landslagets segersvit under Roberto Martínez är bruten. Slovenien var visst av helt annat virke än Sverige och vann med 2-0. Tidningarna har också plats för Sven-Göran Eriksson som via länk medverkade på Benficas 120-årsjubileum. Han tilldelades ett hederspris och fick stående ovationer från galapubliken (se klipp här). ”Tyvärr kan jag inte närvara men jag hoppas se en Benficamatch innan säsongens slut. Marseille (kvartsfinal i Europa League) vore perfekt. Força, Benfica!”, sa Eriksson bland annat. Benfica har tidigare bedyrat för besvikna fans att klubben visst bjudit in Eriksson men att han inte kunnat resa på grund av sin sjukdom. Nu tycks ett nytt försök göras. Eriksson var tränare i Benfica i två omgångar, vann ligatitlar och tog laget till final i både Europacupen (nuvarande Champions League) och Uefacupen.

Kviris Palitra (Georgien) fångar den nationella euforin efter säkrad EM-plats (0-0 mot Grekland, 4-2 e str). Det dansades i omklädningsrummet (se klipp här), det firades på arenan (se klipp här) och stan. Dessutom premiärminister Irakli Kobakhidze som direkt beslutade att landslagsspelarna ska tilldelas landets Hedersorden för sina insatser. Det är första gången som Georgien tar sig till sluspelet i ett stort internationellt mästerskap.