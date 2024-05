Ryska ilskan mot Wernbloom: "Hycklare!"

Headlines Blogg

ÖVRIGT

RB Sport (Ryssland) fångar upp rysk ilska mot Pontus Wernbloom. Han spelade i CSKA Moskva 2012-2018. Knappt fyra år senare inledde Ryssland sitt anfallskrig mot Ukraina. I en krönika i Aftonbladet i tisdags om fotbollstillvaron i Ryssland skrev Wernbloom i ingressen, ”när jag skrev på för CSKA Moskva var världsläget ett helt annat än var det är i dag, och skulle det vara så att jag kliver någon på tårna ber jag ödmjukast om ursäkt redan nu”. I ryska medier tolkas det som att han ber om ursäkt till svenska folket över att han spelat i Ryssland. Den forne storspelaren Andrej Kantjelskis säger: ”Han är en skurk, en hycklare. Vad de än säger till honom så gläfser han det. Pontus är en bricka i ett spel. Varför inte be om ursäkt över att han överhuvudtaget började spela fotboll”. Tv-profilen Dmitry Guberniev instämmer i Sport-Express: ”Jag tycker synd om honom för han är bara en lögnare och hycklare”. Tidigare CSKA-målvakten Valeri Novikov: ”Russofobi dominerar i väst, så inget förvånar mig” och ”Varför förlängde han om han inte trivdes hos oss?”. Sport-Express hävdar också att Wernbloom låste sina sociala medier sedan näthat följt på gästkrönikan.

Annons

Correio da Manhà (Portugal) hävdar att José Mourinho är Benficas favorit om klubben bestämmer sig för att byta ut Roger Schmidt. Mourinho har kopplats ihop med en rad klubbar på senare tid. Både Besiktas och Fenerbahçe har uppgetts intresserade. Enligt Maisfutbol finns Mourinho på Al-Ittihads lista. Däremot uppger Asharq Al-Awsat att Al-Qadisiyahs försök att knyta till sig portugisen som teknisk direktör tycks fruktlösa.

Basel Zeitung (Schweiz) noterar att FC Basel följer BP-målvakten Filip Sidklev, 19. FC Basels sportchef Daniel Stucki poängterade i veckan att Marwin Hitz är klubbens klara förstemålvakt. Basel Zeitung menar att Sidklev först lär bli aktuell först nästa sommar, när Hitz kontrakt går ut. Under onsdagen bekräftades att FC Luzern aktiverat köpoptionen på Jesper Löfgren från Djurgården.

Annons

Sport 24 (Cypern) skriver att Apoel, AEK Larnaca, Omonia och Aris Limassol alla är intresserade av Muamer Tankovic. Det är också de fyra lag som hamnade före 29-åringens nuvarande klubb, Pafos, den här säsongen. Enligt Protahlima kommer att Pafos att göra ”allt de kan” för att förlänga. Kontraktet går ut i månadsskiftet.

ENGLAND

The Sun toppar med ”Poch for England”. Daily Telegraph kom under onsdagen med uppgifter om att Mauricio Pochettino är aktuell för engelska landslaget om Gareth Southgate slutar efter EM. Enligt The Sun är argentinaren öppen för idéen. The Times skriver samtidigt att Pochettino är intresserad av Manchester United, om Erik ten Hag lämnar. The Sun har också fler klubbar som är intresserade av Hammarbybacken Nathaniel Adjei. Feyenoord (som nämnts tidigare) Reims och Strasbourg. Dessutom kan PL-klubbar ansluta, enligt tidningen. Adjei har varit på lån i Lorient, som inte utnyttjar köpoptionen.

Annons

Daily Mirror benämner honom som ”The Special K” – Kieran McKenna, Ipswichs succétränare. Manchester United, Brighton och Chelsea är alla intresserade. Brighton var först ut men enligt Daily Mail är McKenna lockad av Chelsea. The Sun skriver att Ipswich i ett desperat försök att behålla McKenna erbjuder honom ett nytt kontrakt med fyrdubblad lön.

Daily Telegraph konstaterar att Vincent Kompany är på väg till Bayern München på sportettan, men synar också Newcastles heta spelare på transfermarknaden efter matchen i Australien (1-1 mot Tottenham). Tidningen understryker att Alexander Isak inte är till försäljning. ”Källor har berättat för Telegraph att de (Newcastle) skrattade åt uppgifter om att de skulle vara villiga att sälja för 90 miljoner pund. De menar att det skulle krävas det dubbla för att de överhuvudtaget skulle svara i telefonen och diskutera det”, skriver tidningen. Telegraph uppger vidare att det rådde ”härdsmälta” på Chelseaspelarnas WhatsApp-grupp efter beskedet om Pochettinos avsked. Spelarna var chockade och hade inte blivit informerade.

Annons

Daily Mail kommer med goda nyheter för Manchester United inför FA-cupfinal mot Manchester City på lördag. Mason Mount, Anthony Martial och Victor Nilsson Lindelöf är tillbaka i träning. Tidningen fångar också upp en snackis i sociala medier. Mohamed Salah har lagt upp en okommenterad bild på Instagram Stories: boken ”Omgiven av idioter” (av Thomas Eriksson). Försöker Salah säga något?

ITALIEN

L’Eco di Bergamo ropar efter Atalantas finalseger i Europa League triumferande ut, ”Europa är svartblått” (3-0 mot Bayer Leverkusen). Den första titeln på 61 år. La Gazzetta dello Sport och Tuttosport gör likadana förstasidesrubriker. Lagets smeknamn, ”Dea” (Gudinna), blir nu ”Divina!” (Gudomliga). Och kvällens mest gudomlige var Ademola Lookman som gjorde alla målen. Gazzetta dello Sport ger honom 9 av 10 i betyg. Corriere dello Sport delar ut en nästan ouppnåeliga 10:a. Tränaren Gian Piero Gasperini får 9 i GdS. Det får kanske inte hans svar på andra klubbars (Napolis) intresse. ”Jag ska prata med (Atalantas) president i morgon (läs: i dag), vi får se. Jag är i en udda situation, lite som om man är gift med barn och så möter man en fantastiskt vacker kvinna. Det kanske inte är en bra jämförelse att säga i tv!”, svarar han. Isak Hien och Emil Holm kan nu också titulera sig Europa League-mästare och var strålande glada. Hien spelade hela matchen och får 7,5 i Gazzetta dello Sport och 8 i Corriere dello Sport. Holm satt på bänken. Thiago Motta kommer att ta över som tränare i Juventus, och han kan få sällskap i klubben av en gammal landslagskollega. GdS uppger att Giorgio Chiellini är aktuell för en återkomst i Juve. För närvarande arbetar han hos Los Angeles FC men kan få en roll i Juves klubbledning.

Annons

Sky Sport Italia slår fast att Milan gjort sitt tränarval: Paulo Fonseca. Portugisen har tackat nej till förlängning med Lille och tackat nej till Marseille. Fonseca tilltalas av Milans projekt och av att återvända till Italien, där han varit tränare för Roma. Samtidigt har Milan informerat Stefano Pioli om att det inte blir någon fortsättning.

SPANIEN

Sport, Mundo Deportivo och all katalansk press domineras av Hansi Flick. Sport skriver om ”positiva samtal” i går och Mundo Deportivo om att Flick är ”favorit”. Esport3-programmet Onzes journalist Xavier Valls gick i natt längst och sa att det är klappat och klart, Flick blir ny tränare i Barcelona. Flick var redan nära Barça för en månad sedan, men förhandlingarna stannade av när Xavi gick med på att fortsätta. Barças sportchef Deco och Flick har hållit kontakten. MD dementerar däremot uppgifterna om ett möte dem emellan i London i går.

Annons

Marca och AS lockar med varsin intervju. Marca har Robert Lewandowski och citatrubriken, ”Vi fruktar inte Mbappé”. I själva verket uttrycker sig polacken respektfullt om fransmannen. AS har Endrick och flytten till Real Madrid, ”Det var inget val, det var en dröm”. Marca kom under onsdagen också med uppgiften att Luka Modric förlänger kontraktet. Den 28-årige kroaten ska ha sagt ja till ytterligare en säsong efter ett möte med klubbpresidenten Florentino Pérez.

FRANKRIKE

L’Equipe hyllar Atalanta i ord och bild på förstasidan, och i siffror i spelarbetygen. Tidningen delar ut toppbetyget 10 av 10 till tremålsskytten Ademola Lookman. Bara 16 gånger tidigare i sin historia har L’Equipe delat ut maxbetyget. Även tränaren Gian Piero Gasperini höjs till skyarna med 9. Isak Hien får 8. På annat håll berättar tidningen att PSG väntas undvika sanktioner för brott mot FFP-regler. Klubben är under uppsyn av Uefa men har skickat in dokument om finansieringen som lär ge grönt ljus.

Annons

Foot Mercato förmedlar nyfiket uppgifter om en ny målvakt i PSG. De kommer från ryska Championat som hävdar att PSG är nära en överenskommelse med Krasnodar om att köpa Matvej Safonov för cirka 20 miljoner euro plus bonusar. 25-åringen är tänkt som backup till Gianluigi Donnarumma. Det finns inga franska uppgifter om en stundande affär.

RMC Sport berättar att Mohamed Camara kommer att ställas till svars inför ligans disciplinkommitté den 30 maj. Monacospelaren tejpade för ett märke mot homofobi på sin tröja, vilket väckte reaktioner och fördömdes av Frankrikes idrottsminister Amélie Oudéa-Castéra. Samtidigt berättar RMC Sport om utbrett stöd för Camara i hemlandet Mali. La Voix du Nord undrar sedan om Nabil Bentaleb stod på Camaras sida. När Lilles spelare höll upp en banderoll mot homofobi passade Bentaleb på att knyta skorna så att han skymdes bakom banderollen (se klipp här).

Annons

TYSKLAND

Bild konstaterar att det blev en ”Trippel-KO” för Bayer Leverkusen. Inte tre smällar men drömmen om en trippel i pokaler knockades över ända i Europa League-finalen (3-0 till Atalanta). ”Vi var inte på bästa nivå i dag – inte jag heller”, säger tränaren Xabi Alonso. ”Vi är extremt besvikna”, säger Jeremie Frimpong. Genom förlusten stannade också Leverkusens förlustfria svit på 51 matcher. Leverkusen har vunnit ligan och kan fortfarande vinna tyska cupen (final mot Kaiserslautern på lördag).

Sky Sport och transferexperten Fabrizio Romano instämmer i Bilds uppgifter: Vincent Kompany är nära att bli Bayern Münchens nya tränare. Parterna är överens. Bayern förhandlar nu med Burnley om kompensation. Kompany väntas presenteras innan veckan är slut. På tal om tränarjobb så berättade Sky Sport att Bo Svensson är nära att ta över Union Berlin.