Saint-Etienne-fans kärleksbombar Nanasi

FRANKRIKE

Le Progrès noterar att Saint-Étienne-fans inlett en form av övertalningskampanj gentemot Sebastian Nanasi. MFF:arens Instagraminlägg efter Paok-segern svämmar över av kommentarer som vädjar till honom att komma till Saint-Étienne (se här). På morgonen hade inlägget 1 400 kommentarer, den helt övervägande delen från Saint-Étienne-fans. Charmoffensiven följer på att den vanligen välinformerade transferjournalisten Mohamed Toubache-Ter uppgett att Saint-Étiennes intresse för Nanasi är högst levande, trots tidigare uppgifter om motsatsen. Samtidigt kunde Fotbollskanalen i går berätta att MFF försöker förlänga med Nanasi.

L’Equipe hyllar Lille som slog ut José Mourinhos gäng i Champions League-kvalet (1-1 mot Fenerbahçe). Gabriel Gudmundsson spelade från start och får godkända 6 av 10 i betyg. På transfermarknaden har tidningen fokus på Youssouf Fofana. Mittfältaren väntar på en övergång och tränar separat i Monaco. Manchester United och West Ham har visat intresse, men det enda budet har kommit från Milan. Italienarna erbjuder 17 miljoner euro, långt från de 30 milj euro Monaco är ute efter. Medan Marseille i går värvade Elye Wahi, presenterades tre tidigare nyförvärv för pressen; Ismael Koné, Pierre-Emile Højbjerg och så Derek Cornelius. ”Jag spelar alltid med hjärtat”, sa den förre MFF-backen.

ENGLAND

Daily Mirror sätter Manchester United i fokus efter att Matthijs de Ligt och Noussair Mazraoui presenterats. Men United är inte färdiga på transfermarklanden. En mittfältare ska in (Ugarte? Fofana?) och det kan bli ytterligare en back, Jarrad Branthwaite. Victor Nilsson Lindelöf är fortsatt till försäljningen, men Daily Mail skriver att United ännu inte fått några bud. Transferfönstret stänger om bara drygt två veckor

Daily Telegraph ger störst utrymme åt en visselblåsare som uppger att bettingsyndikat även siktar in sig på toppen av den engelska fotbollen. Minst fem Premier League-spelare har kontaktas av matchfixare. Telegraph följer vidare upp Cole Palmers kontraktsförlängning och löneökning. Snittlönen i Chelsea är ändå i dag 80 000 pund i veckan, vilket kan jämföras med 200 000 pund i veckan under Abramovitj-eran.

Daily Mail samlar arga röster om Chelsea. Tv-profilen Paul Merson är upprörd över det långa kontraktet till Palmer. ”De vet inte vad de håller på med”, säger Merson. Och Daily Mails krönikör Ian Herbert skäller ut klubben för behandlingen av Conor Gallagher. Men förstasidan täcks av Crystal Palace svar till Newcastle, som försöker köpa Marc Guehi. ”Vill man ha en superstjärna får man betala för en superstjärna”, säger Palaces ägare Steve Parish till Sky Sports. Newcastles tredje och senaste bud på landslagsbacken var enligt Daily Mail på 55+5 miljoner pund.

The Independent skriver att Brentford klamrar sig fast vid en prislapp på 60 miljoner pund för Ivan Toney. Chelsea och Manchester United har tidigare uppgetts intresserade, och kan testa Brentfords grepp med förslag på lån med bindande köpklausul innan fönstret stänger. Toneys kontrakt går ut nästa sommar.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser det som ett ”Galaktiskt uppdrag” för Atalanta att stoppa Real Madrid i kvällens Supercup. Mitt i backlinjen kommer Isak Hien att stå. På andra sidan finns Vinícius Jr, Rodrygo och Kylian Mbappé. Dejan Kulusevski fick en roll när Zlatan Ibrahimovic tog Emerson Royal till Milan. Det framkom under brasilianarens presskonferens på tisdagen.”Zlatan pratade med Kulusevski och frågade om mig, och Kulusevski berättade om mitt driv och min vilja att vara en ledare”, säger Emerson Royal, och fyller på med att Kulusevski uppmuntrade honom till Italienflytten. Ibrahimovic å sin sida fick uttala sig om en annan svensk, Mondo Duplantis, som synts i Milantröja (se bild här): ”Han är en stor representant för Sverige. När jag slutade fick någon fortsätta göra jobbet, för fotbollen i Sverige dog efter mig…”. När Milan presenterade Álvaro Morata sa Ibrahimovic, ”Gud skapade världen på sju dagar, vi är vid den fjärde”. Han upprepade det bibliska temat vid Emerson Royals presentation, ”Det här är dag fem”. Bologna letar defensiva förstärkningar och kastar nu ögon på Trevoh Chalobah i Chelsea. Klubben hoppas på lån med köpoption men det har också talats om engelskt intresse (Aston Villa och Crystal Palace). Jesper Karlsson är för övrigt tillbaka i gruppträning och redo för ligapremiären mot Udinese på söndag.

Corriere dello Sport följer med nyfikenhet den hektiska transfermarknaden för Napoli. Sportchefen Giovanni Manna är i England och har ett digert program. Han håller på att köpa för Billy Gilmour från Brighton och Romelu Lukaku från Chelsea. Samtal väntar också med Manchester United om Scott McTominay. Helst vill Napoli låna mittfältaren, som har en prislapp på 30 miljoner euro. Men även Jens Cajuste finns på dagordningen. Övergången till Brentford kollapsade. Nu försöker Manna och även Cajustes agent att hitta en klubb i England och den svenske mittfältaren. Transferexperten Fabrizio Romano uppger att det finns fler intresserade PL-klubbar samt en tysk klubb. En svensk som är tillbaka i Italien är Pontus Almqvist, som är klar för Parma.

Sky Sport Italia har mer Napoli. Enligt tv-kanalen är nu Chelseas intresse för Victor Osimhen konkret. Tränare Enzo Maresca har också gett sitt gillande till förhandlingar. Il Mattino hävdar att Napoli erbjuder Osimhen i utbyte mot Romelu Lukaku, Cesare Casadei och 45 miljoner euro. Osimhen är öppen för en Londonflytt men inte på lån.

SPANIEN

AS och Marca har kvällens givna huvudperson på förstasidan: Kylian Mbappé. I kväll debuterar fransmannen för Real Madrid. Han kan göra det med att vinna en pokal, Supercupen. Mbappé väntas starta (se förmodade startelvor här). En som inte kan vara med är Eduardo Camavinga. Han skadade knäet på träning (se klipp här – och Ancelottis arga reaktion här). Enligt initiala rapporter är det ingen allvarlig skada, men undersökning väntar. Carlo Ancelotti viftade i går bort uppgifterna om ett saudiskt jättebud på Vinícius Jr, ”Det är inget, bara transferspekulationer”. Marca är säker på att Real Madrid kommer att avvisa budet som väntas inom de närmaste dagarna och peka på utköpsklausulen på en miljard euro. En effekt av saudiernas försök, menar tidningen, kan vara att Real Madrid försöker uppgradera brasilianarens kontrakt. AS å sin sida håller fast vid att brasilianaren inte stängt dörren och att det kommer fler kapitel. Saudiarabien ser Vinícius Jr som en strategisk investering inför landets VM 2034.

Sport och Mundo Deportivo tar i text och bild farväl till Sergi Roberto, som i går tog ett tårfyllt farväl till Barcelona han varit i under 18 år. På annat håll undrar MD om Ivan Perisic kan vara plan B till Nico Williams. Enligt kroatiska uppgifter har Barça-tränaren Hansi Flick hört sig för med 35-åringen, som är utan kontrakt som lämnat Hajduk Split. Sport lyfter en annan transferuppgift från utlandet. Barça har enligt tyska Sky Sport nobbat ett bud från Everton på Vitor Roque värt på 25+3 miljoner euro. Barça vill ha 30-35 milj euro.

TV3– journalisten David Bernabéu hävdar i Onze att Robert Lewandowski är under press den här säsongen. En del medspelare i Barcelona ska under förra säsongen beklagat sig hos dåvarande tränaren Xavi att det inte gick att spela med hög press med Lewandowski i laget. 35-åringen kan inte pressa tillräckligt.

TYSKLAND

Bild konstaterar att Youssoufa Moukoko övergång till Marseille tycks kollapsa. Fransmännen vill bara betala 500 000 euro i låneavgift, samt en köpoption på tio miljoner euro. Dortmund kräver att lånet ska ha en bindande köpklausul och på närmare 15 milj euro. Enligt Fussball Transfer har även Lille släppt intresset för anfallaren. Moukokos agent har varit öppen med att 19-åringen vill bort. Hittar Moukoko ingen klubb riskerar han att få sitta på läktaren i Dortmund.

Sky Sport följer upp Kingsley Comans framtidsplaner. Fransmannen föredrar en flytt tillbaka till PSG. Problemet är att PSG dragit i bromsen. Orsaken är den stundande köpet av Désiré Doué – som just Bayern München också var ute efter. Bayern är beredd att släppa Coman på lån eller försäljning. Tisdagens stora transfer i Bundesliga var RB Leipzigs köp av norska stortalangen Antonio Nusa, som ersättare till Dani Olmo.

ÖVRIGT

Record (Portugal) täcker förstasidan med beskedet ”Gyökeres stannar”. Tidningen uppger att Sporting och Viktor Gyökeres varit överens om att en eventuell flytt skulle vara klar till den 15 augusti. Intresse finns för svensken, påpekar Record. Atlético och Arsenal har de senaste veckorna informellt känt av möjligheterna till en affär. Men svaret från Sporting har enligt Records uppgifter varit detsamma som tidigare: 100 miljoner euro (utköpsklausulen) eller inget. Chelsea och PSG har visat visst intresse, Barcelona också. Men Record understryker att allt nu talar för att Gyökeres stannar kommande säsong i Sporting, som också har Champions League på programmet.

SDNA (Grekland) summerar i en rubrik Malmö FF:s dramatiska seger mot Paok (4-3): ”Mardröm” och ”ett sår som kommer ta lång tid att läka”. Gazzetta skriver om ett ”Chockerande uttåg”, hyllar Sebastian Nanasi som matchens lirare men öser spott och spe över domaren Marco Di Bello. Paoks tränare Razvan Lucescu Lucescu grämer sig, ”Vi var naiva”.

Sportal (Bulgarien) registrerar besviket Ludogorets jätteförlust i CL-kvalet (7-2 till Qarabag). Den största hemmaförlusten för ett bulgariskt lag någonsin i Europaspelet. Ludogorets hade vunnit bortamötet med 2-1 och gårdagens match gick till förlängning. Edvin Kurtulus kom in i 109:e minuten. Ludogorets släppte in tre mål under de kvarvarande tio minuterna.