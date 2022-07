Sveriges EM-öde hänger på den egna insatsen

Lundhs blogg

En semifinal mot England hägrar. En plats bland de fyra sista och bästa landslagen i Europa. En möjlighet att ta det där guldet om en dryg vecka. Sveriges EM-öde avgörs fredag kväll och vid 23-tiden vet vi om det är hemresa eller fortsatt jakt på EM-guld.

Det svenska landslaget hann knappt fira urladdningen mot Portugal som ordnade gruppseger och en lättare väg mot Wembley innan viruset slog till. Om det är två, tre eller någon spelare till som drabbats vet vi inte. Sverige har stängt till för att inte hjälpa motståndarna.

Långt från reklamkampanjen ihop med tröjsponsorn från i våras. Då man bjöd på detaljer om hur man slår det svenska landslaget. Klart att Sverige är tillräckligt kartlagt av motståndarna oavsett reklamen, men det är både lite humor när man stänger till samt förståeligt.

Kvartsfinalen är en vattendelare i hur man ser på den svenska prestationen. Och det är garanterat så oavsett om man är en del av den svenska EM-truppen eller om man står utanför. Respass mot Belgien och det blir knappast godkänt, en plats i semifinal och möte med ett av EM:s starkare lag är något helt annat.

Det har inte varit någon lugn uppladdning för Sverige som riskerar att tappa bägge de ordinarie ytterbackarna i form av Hanna Glas och Jonna Andersson. Ovanpå det lär inte Caroline Seger starta. Ändå ska det inte betyda särskilt mycket då Sverige har ersättare som kan kliva in och där nivån inte sjunker radikalt.

Klart att Belgien imponerat som tagit sig till EM-kvartsfinal. Ett landslag som höll Schweiz bakom sig i kvalspelet till England – ett Schweiz som Sverige hade problem med – och som i det pågående VM-kvalet pressar Norge. Plus att man gjort ett starkt EM-slutspel.

Under åren har man vuxit och gör sitt andra raka EM-slutspel. De är lite som ett klubblag, enligt förbundskapten Peter Gerhardsson. Ett kollektiv som känner varandra väl och med en förbundskapten som fått kontinuitet att bygga vidare under en rad år plus några få stjärnor. Kurvan pekar klart uppåt.

Nej, det belgiska landslaget är inget dåligt landslag. Däremot är Sverige bättre. Oavsett hur man vänder och vrider på jämförelserna. Spelarnas kvalitet, erfarenhet och rutin. Landslagets vana vid avgörande matcher. Stödet från både supportrar och fotbollsförbund. Ja, det skiljer på alla plan.

Det betyder inte att Sverige ska underskatta Belgien. Och med tanke på hur det låtit från svenska spelare och ledare i veckan hade det överraskat om man inte hade rätt inställning när det är avspark. Genomgående har man talat nyktert och med respekt för motståndet.

Om Sverige bara gör vad man är bra på vinner man den här matchen. Likt mot Portugal där Kosovare Asllani gjorde lite som hon ville och såg till att det svenska laget skapade mängder av möjligheter. Att det bara blev ett spelmål var förvånande sett till överlägsenheten.

Belgien har ett starkare försvar och där blir Asllani viktig för att Sverige ska kunna ta sig igenom. Hoppas även på Johanna Rytting Kaneryd som utmanar, tar risker och är ett hot. Vilket både ger möjligheter och utrymme för andra spelare att straffa Belgien.

Sverige har EM-ödet i sina egna fötter. Den svenska prestationen kommer att styra resultatet och bara om landslaget inte når upp till en bra nivå kan Belgien skrälla. Se till att ordna den där EM-semifinalen mot England inför ett fullsatt Bramall Lane.

Redan under torsdagens presskonferens talande förbundskapten Gerhardsson lite drömmande om möte med vinnarna av den otroliga matchen mellan England och Spanien. Han vill inte gå längre än så, vilket är förståeligt. Först måste Sverige göra jobbet mot Belgien.