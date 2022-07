Tysk vinnarkultur mot ett land som aldrig vinner, eller?

Lundhs blogg

Det är 13 år sedan Tyskland och England möttes i en EM-final. Då vann tyskorna med 6-2 inför 15 000 åskådare på Helsingfors Olympiastadion. Det är lätt att tro att vinnarna var överlägsna, men spelmässigt förde England matchen och skapade flera lägen. Skillnaden var att Tyskland nöjde sig med att kontra och var effektivt.

Veteranen Jill Scott är den ende i dagens engelska EM-trupp som var med då och på en presskonferens i fredags lyfte hon skillnaderna i förutsättningar mellan 2009 och 2022. Bland annat fick de engelska spelarna kontrakt med förbundet efter det och satsningen på Women’s Super League gav ytterligare bränsle.

Under VM 2015 i Kanada överraskade England och slog ut både Norge och hemmanationen innan man i en dramatisk semifinal föll mot Japan efter självmål på tilläggstid. Bronset ordnade man genom att slå Tyskland (!) och man har efter det gått till semifinal i både EM 2017 och VM 2019.

Men frågan är om det viktigaste inte var inriktningen som presenterades i mars 2017. Då det engelska fotbollsförbundet aviserade en rejäl satsning på damernas fotboll för att ge den en rejäl möjlighet att växa. Man investerade för att både spetsa toppen och öka bredden. Att helt enkelt ge fler chansen att spela fotboll och utvecklas.

Under söndagen är ett första skördetillfälle. Under knappa fyra veckor har Englands landslag efter en trög start på Old Trafford mot Österrike kört över en del motståndare, slitit och vänt mot Spanien och nu väntar Tyskland i final. Landslaget har i hemma-EM levererat som förväntat och tagit sig till Wembley.

Svåraste hindret återstår. Att vinna en en titel för första gången. Även om Tyskland fanns med i försnacket som en outsider i EM har damfotbollens gigant i Europa – åtta EM-guld, två VM-guld och ett OS-guld plus fyra medaljer till – snubblat på senare år. Efter finalsegern mot Sverige i Rio de Janeiro 2016 följde respass i EM-kvartsfinalen 2017, VM-kvartsfinalen 2019 och ett missat OS.

Ingen hade heller räknat med Alexandra Popp som inte ens var ordinarie inför EM men tog vara på möjligheten när hon fick den som inhoppare mot Danmark. Totalt har hon gjort sex mål och Wolfsburg-anfallaren är en delförklaring att Tyskland stormat fram till finalen med ett insläppt mål, i semifinalen mot Frankrike, då Popp gjorde två.

Även om det är ett tag sedan Tyskland vann ett mästerskap är det en trupp med några som har den erfarenheten från både EM 2013 och OS 2016. Plus att förbundskapten Martina Voss-Tecklenburg vunnit flera EM som spelare. Det finns en vetskap om vad som förväntas och att kunna hantera det.

Att just kunna prestera i finaler med allt som följer runt om kring och inte vara nöjd. Att veta att man gjort det tidigare och kunna hantera trycket som är automatiskt. Det vi samlar under ordet vinnarkultur. Kanske inte är där alltid, men det är talande hur mycket det tyska landslaget vunnit.

England har stormat fram genom EM och det är klart att man är uppbackad av Wembley och stora delar av landet. Klarar spelarna förväntan? Spel inför 87 200 åskådare och runt tio miljoner TV-tittare. Det går inte att slå upp en tidning eller kolla på nyheterna utan att Lionesses finns med.

Hoppet står nog till förbundskapten Sarina Wiegman som visat med Nederländerna att hon kan vinna. Hon har gett England något extra spelmässigt och ingjutit en tro i spelarna på att det är möjligt. De hanterade underläge mot Spanien och klarade av att vända. De fixade även Sveriges matchinledning och vann till slut semifinalen överlägset.

Klart att det är EM:s två bästa lag som möts i finalen. Två lag som excellerade redan i gruppspelet och som lyckats bibehålla spelet ända fram till finalen på Wembley. Nu väntar en rekordfinal på många sätt. Från publik till uppskattade tittarsiffror och utlovade bonusar för en titel.

Det hade varit häftigt om England kunde vinna och öppna upp prisskåpet i ett hemmamästerskap, men det är svårt att tippa emot ett starkt och erfaret Tyskland. Den enda trösten för England hade varit att det knappast dröjer 13 år till nästa final. Allt är upplagt för att England framöver tillhör länderna som ger Tyskland en match om pokalerna.