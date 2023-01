Tufft uppdrag för valvinnare att ena OCH utveckla svensk fotboll

Lundhs blogg

Det är tre år sedan förbundskapten Janne Andersson senast tog med sig ett landslag på vinterturné. Två månader innan covid-viruset skulle lamslå världen var Sverige i Qatar och mötte Moldavien och Kosovo i Doha. Då var det framför allt Marcus Danielson som imponerade.

När Sveriges herrar tränar på en dålig gräsmatta är det en trupp med 20 debutanter och där den mest rutinerade är Christoffer “Totte” Nyman med tio landskamper och ett mål. Någon som minns senast han spelade i landslaget? I VM-kvalet mot Belarus hösten 2017 då han gjorde ett mål när Sverige vann med 4-0.

Med tanke på att EM-kvalet börjar om 75 dagar med hemmamötet med Belgien och att det är avgjort innan det är dags för nästa januariturné är det generöst av förbundskapten Andersson att tänka långt framåt. För det är klart att om Sverige inte når Tyskland 2024 är Janne Andersson knappast ansvarig om ett år.

Parallellt med att Sveriges herrar ska spela två matcher i Algarve och att Sveriges damer kommer ner hit för ett träningsläger med en eventuell match mot ett klubblag (mycket osäkert) pågår en annan kamp. Kanske något som påverkar svensk fotboll än mer än lnadslagen.

Karl-Erik Nilssons ersättare ska utses 25 mars och just nu är det fullt tryck i maktspelet bland de åtta nominerade som skickats in till valberedningen och även intervjuats (den sista kandidaten ska frågas ut på tisdag). Därefter sker en grovsållning av valberedningen, vilket jag och min kollega Martin Petersson skrev om under onsdagen.

Man ska plocka fram några huvudkandidater. Vi har hört från flera håll att det sägs att det blir tre huvudkandidater utav de åtta nominerade. Valberedningens ordförande Ingmar Alm ville inte säga om det blir två eller tre, men han erkände att det måste bli färre kandidater för att valberedningen ska kunna välja.

I förbundets stadgar är det fastslaget att senast den 15 februari ska valberedningen ha enats om en kandidat. Något som inte utesluter att andra kandidater ställer upp i valet på förbundsmötet 25 mars, men valberedningen ska ha en kandidat inom en dryg månad och det från nedan åtta nominerade.

Caroline Waldheim, 49 år, hållbarhetschef på SvFF. Nominerad av Jämtland/Härjedalens FF och Smålands FF.

Birger Jonsson, 61 år, ordförande i Västmanlands fotbollsförbund. Nominerad av Västmanlands FF.

Annika Grälls, 59 år, ordförande i Elitfotboll dam. Nominerad av Södermanlands FF.

Jens T Andersson, 50 år, övergripande landslagschef på SvFF. Nominerad av BK Häcken.

Tommy Andersson, 56 år, ordförande i Blekinge fotbollsförbund. Nominerad av Norrbottens FF.

Fredrik Reinfeldt, 57 år, konsult, tidigare statsminister (M). Nominerad av IF Brommapojkarna.

Lars-Christer Olsson, 72 år, före detta ordförande i Sef, tidigare generalsekreterare i Europeiska fotbollsförbundet och. Nominerad av Västerbottens FF.

Hélène Barnekow, 58 år, tidigare vd för Microsoft Sverige och vd för Telia Sverige. Nominerad av Skånes fotbollsförbund.

Inte så konstigt att valberedningen behöver sålla i ovan sett till stadgarnas krav. Sedan kommer det givetvis väcka kritik hur man sållar. Lägg till att det finns frustration bland de nominerade kring valberedningens föråldrade sätt att göra intervjuer, enligt uppgifter till oss, och att det säkert kan bidra till ytterligare ifrågasättande av urvalet.

Uppgifter till oss gör gällande att av de tre som ska väljas ut kommer minst en vara kvinna. Caroline Waldheim ligger bäst till, men nytillskottet Hélène Barnekow får fina vitsord för sin karriär i näringslivet. Man lyfter fram henne som en person med erfarenhet av att stöpa om stora verksamheter. Sedan var inte alla på Telia imponerade.

Annika Grälls har inte ens rejält stöd inom EFD och anses vara en svag kandidat. Likadant med Birger Jonsson som inte väcker nån entusiasm. Även Fredrik Reinfeldt verkar ha svårt att få fäste och har inte sagt något utåt. Ska det bli tredje missen i rad för den tidigare statsministern? Djurgårdens medlemmar nobbade, Sef-nominering kom för sent och nu SvFF-ordförande.

Lars-Christer Olsson är en erfaren ledare och skicklig på att hantera spelet i dylika organisationer och hade givetvis inte låtit sig nomineras utan god chans att gå hela vägen. Han får bara sitta i tre år då han redan gjort nio år i styrelsen. Många konservativa krafter vill ha honom för att kunna ena rörelsen och att han ska ta en del obekväma beslut.

Många i Sef vill gärna se sin tidigare ordförande som SvFF-ordförande och att Lars-Christer Olsson då lyckas desarmera motionen från Göteborgs FF om att Sef-klubbarna ska dela med sig av TV- och spelintäkter till föreningar längre ner i systemet. En fråga som riskerar att vidga gapet mellan bredd och elit i svensk fotboll ytterligare.

Jens T Andersson är med i kampen på allvar. Han har stöd från Sef-håll (där både han och Lars-Christer Olsson ses som bra val) men även från kansliet och en del distrikt. Generalsekreterare Håkan Sjöstrand vill gärna se Andersson då det är en av få kandidater som vill behålla Sjöstrand på kansliet i Stockholm.

Tommy Andersson från Blekinge kan rörelsen och har en del stöd ute i distrikten. Han kan trycka sig in bland de sista tre och då på bekostnad av Jens T. Waldheim har stort stöd bland kvinnor och i en del distrikt, men inte alla i rörelsen har uppskattat att hon kampanjat mer öppet än de andra.

Barnekow har som gjort stark yrkeskarriär, men kopplingen till fotbollen är begränsad. Hennes nominering från Skåne är speciell sett till att ordföranden för Skånes FF är Claes Ohlsson och han sitter i förbundets valberedning. Alltså är hennes kandidatur välgrundad högt upp. Hennes sena kandidatur är också ett tecken på att många inte är nöjda med startfältet.

Tipset efter att vi har lyssnat runt är att de tre som blir valberedningens huvudkandidater är Jens T Andersson, Lars-Christer Olsson och Caroline Waldheim, men där Barnekow kan knuffa undan Waldheim i sista stund. Samtidigt får man ha respekt för att det är maktspel som pågår för fullt och det kan bli skiften. Det syns inte utåt men det är en oerhörd aktivitet i fotbolls-Sverige i den här frågan.

Efter att valberedningen valt ut sina huvudkandidater får representanter för de röstberättigade 24 distrikten, som har 172 röster, och elitklubbarna på herr- och damsidan, som har 88 röster (två för de allsvenska föreningarna, en var i andradivisionen) en möjlighet att lyssna på två eller tre huvudkandidater. Samt ställa frågor till dem.

Den utfrågningen är planerad till 24 januari. Då återstår dryga tre veckor till valberedningens utpekande av en kandidat. Vilka är då valberedningen? Ja, förutom “neutrale” ordföranden Ingmar Alm från Uppland representerar de andra fem ledamöterna olika parter inom svensk fotboll. Det är ett upplägg som genomsyrar svensk fotboll, att tre landsdelar och eliten på dam- och herrsidan har sina representanter.

Rosengårds ordförande Håkan Wifvesson sitter på EFD:s mandat i valberedningen. Häckens tidigare klubbdirektör Dennis Andersson (och Mr Gothia Cup) sitter på Sef:s mandat. Skåne-basen Claes Ohlsson är Götalands-distriktens representant. Gotlands-basen Monica Hjerp representerar Svealands-distrikten och Jämtland/Härjedalens vice ordförande Gunilla Sparrman är Norrlands-distriktens ledamot.

De som hängt med hit ser att det är BK Häcken som nominerat Jens T Andersson och att klubben indirekt via Dennis Andersson har en ingång i valberedningen samt att ett av två distrikt som nominerat Waldheim (Jämtland/Härjedalen) också har en representant i valberedningen.

Självklart ska de som sitter i valberedningen lyssna på alla medlemmar i för distrikten i Norrland eller om det är i Sef, men det är naturligtvis ingen nackdel att vara med i det innersta. Klart att det blir några spännande veckor som väntar för svensk fotbolls framtid. Där det inte alltid är fair play som gäller när det handlar om vem som ska ta makten i svensk fotboll.

Det går inte att utesluta att det blir kamp ända in i det sista och valberedningars makt är inte längre givna. När Lars-Christer Olssons ersättare som Sef-ordförande skulle väljas i mars 2021 hade Sirius-basen Ove Sjöblom fullt stöd av valberedningen och den avgående ordföranden samt indirekt av Sef-kansliet. Det hjälpte inte när Jens T Andersson utmanade och på årsmötet fick de lika många röster. Lotten avgjorde till Anderssons fördel.

Lustigt nog är ödesvalet i svensk fotboll dagen efter att Janne Andersson landslag inlett EM-kvalet mot Belgien på Friends Arena. Lördagen 25 mars är det samling i Solna 11:00 för att välja en ny ordförande. Oavsett om Sveriges herrar når EM i Tyskland eller ej blir det ett svårt uppdrag att ta över ansvaret för svensk fotboll. Utmaningarna och problemen är många.

Klart är att om Janne Andersson skulle ta Sverige till Tyskland vore det ytterst värdefullt för svensk fotbolls nya ordförande. En biljett dit är garanterat värd 100 miljoner kronor med möjlighet till mer ovanpå en positiv skjuts. Fortfarande är herrlandslaget det ekonomiska lokomotivet för svensk fotboll och man behöver intäkter för att kunna utveckla verksamheten.

Den som får ansvaret 25 mars 2023 måste modernisera fotbollsförbundet. Det är för trögrörligt och långsamt och saker måste ske betydligt snabbare. Utvecklingen i samhället i stort innebär att det mesta händer kvickare och rappare och om man är för långsam blir det omöjligt att hänga med.

Det spelar ingen roll om man gillar utvecklingen eller ej, man måste anpassa sig till en allt snabbare omvärld. Idrotten i Sverige har på många sätt varit för passiv till omvärlden och den modell som servat den svenska idrotten väl under årtionden hinner inte längre med.

Lägg till det att man måste kunna ena fotbollsrörelsen. Stridigheterna som på senare år ställt elit mot bredd, land mot stad och kansliet i Solna mot distrikten är inte lättlösta. Det i en tid när fotbollen i vissa delar av landet tappar utövare bland barn och unga och ser föreningar försvinna.

Nej, det är inget lätt uppdrag för den man eller kvinna som får ta över ordförandeklubban. Uppenbarligen är många sugna på att ta kommandot. Bara hoppas att maktspelet leder till att en person som verkligen är där för att förändra och förbättra blir vald. Och att det inte är andra agendor som har prioritet.

****

Efter två träningar i Almancil behöver landslaget byta träningsplan. Nu kör man ett pass på matcharenan under torsdagen. Därefter är det ledig dag under fredagen och kanske kan man köra lördagens pass på den planerade träningsplanen. Knappast optimalt för laget.

****

Den dagliga podden Fotbollskanalen On Tour var tillbaka. Lyssna på onsdagens avsnitt här. Vi kör på hela lägret i Portugal. Frågor? Eller vill ni skicka in förslag till På Spåret? Mejla: olof.lundh@tv4.se.

****

Måndagens matcharena Estadio Algarve byggdes till EM 2004. Portugals landslag spelar där ibland och även Gibraltars landslag har varit där och ska ha EM-kval där under 2023 men inget klubblag har det som hemmaarena även om en del lokala lag spelat där i perioder. Det är givetvis en arena som används i samband med damernas Algarve Cup. För svensk del var det platsen där Sverige förlorade på straffar mot Nederländerna i EM 2004.

****

Hugo Larsson imponerar.

****

Måndagens motståndare är Finland och även om det är ett oprövat lag är det mer erfaret än det svenska landslaget. Tre spelare som är uttagna av förbundskapten Markku Kanerva var verksamma i allsvenskan senaste säsongen: Robin Tihi, Rasmus Schüller och Saku Ylätupa.

****

Klart att det är ett misslyckande för Malmö FF att behöva skruva på organisationen efter ett år ovanpå den misslyckade tränarrekryteringen. Daniel Andersson återgår till att vara sportchef. Andreas Georgson petas som sportchef och blir nu teknisk chef och ska ha koll på föreningens långsiktighet. Klart att Georgson haft en del som inte lirat, inte minst när han klev in som tränare. Ur Malmös perspektiv finns det en styrka i att kunna erkänna att det blivit fel och ändra för att åstadkomma det bästa man kan. Å andra sidan har man kanske inte så många fler möjligheter framöver.