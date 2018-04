Allsvenskan 2018: premiäromgången har talat – dessa lag kommer slåss om guldet

Sorry Östersund. Sorry Elfsborg. Sorry Kalmar. Ni kan redan här och nu glömma SM-guld 2018. Detta på grund av premiärförlusterna under påskhelgen. Traditionens makt är ibland extremt stark och detta visar statistiken för Allsvenskan säsongerna 1993–2017.

Samtliga mästarlag i modern tid (1993–2017) har inlett med att ta med sig minst 1 poäng i sin premiärmatch. Modern tid innebär Allsvenskan efter att den så kallade Mästerskapsserien skrotades. Någon som verkligen saknar den än idag?

Under de senaste 25 säsongerna av Allsvenskan har respektive mästarlag inledd med följande tecken…

Seger: 13 gånger

Kryss: 12 gånger

Förlust: 0 gånger

Från och med Allsvenskan 2012 har det varit varannat år seger och varannat år kryss i premiärmatchen för blivande mästarlaget. Om denna trend håller i sig innebär det att årets mästarlag har inlett med en seger. Låt oss nu titta på den Allsvenska tabellen omkletad för att tydliggöra vilka lag som har åtminstone ett uns av chans att få kyssa och lyfta den prestigefyllda pokalen mot slutet av året…

Hammarby som så ofta brukar köra sin slogan “vi är bäst ändå” kan just nu byta ut den till “det är vi som är bäst”. Hur länge Hammarby skulle kunna göra på det viset återstår att se.

När det gäller guldchans och underlag (badrumsmatta eller golfgreen) så är det bara två lag som vunnit SM-guld på badrumsmatta: Elfsborg (2 ggr) och Norrköping (1 gång). Senaste 4 SM-gulden på “golfgreen” har Malmö FF stått för. Malmö FF har 5 av de senaste 6 SM-gulden på “golfgreen” där Helsingborg är det andra laget.

Sundsvall & Örebro har med sina respektive kryss (lagen mötte varandra) en statistisk chans till SM-guld men dessa två lag bör kunna skakas av från debatten redan här och nu – främst av icke-statistiska skäl. Lagen kom med i den första gallringen (som är rent statistisk), men faller bort därefter.

När det gäller Malmö FF är den stora frågan om det blir ett tredje SM-guld i rad. Vi har sett 2 raka SM-guld följande gånger i modern tid:

Malmö FF 2016–2017

Malmö FF 2013–2014

Djurgården 2002–2003

Vi får gå tillbaks till IFK Göteborg som tog SM-guld 1993–1996 (4 år i rad) för att hitta senaste lag som vann åtminstone 3 år i rad även om det råkade bli 4 år i rad i den fina sviten. Kan Malmö FF mäta sig med Blåvitts 4 raka SM-guld?

***

Hur många förluster har ett mästarlag råd med? Hur många segrar krävs? Istället för att rada upp allt som en tabell är detta diagram förmodligen mycket mer intressant:

18–21 segrar har mästarlagen haft i 16-lagsserien (från och med 2008). Bör kunna bli något liknande även i år. Poängskörden för mästarlagen har varit 59–67 poäng med ett genomsnitt på 63,5 poäng under 16-lagsserien. 59 poäng blev det när Elfsborg vann 2012 och 67 poäng när Malmö FF vann 2010.

***

Vilket lag tror ni läsare tar hem SM-guldet?