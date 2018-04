Allsvenskan 2018: kan förra årets publikrekord för hemmapremiärer nås & slås?

Det blev nytt publikrekord för hemmapremiärerna i Allsvenskan förra året plus att 200 000-nivån överträffades för första gången någonsin. De 16 allsvenska lagen lockade tillsammans 207 832 besökare till hemmapremiärerna. Frågan är om det blir nytt rekord i år eller hur bra siffra det kan tänkas bli. Statistikbloggen gör en djupdykning och granskar detta.

En titt på hur siffrorna varit på 2000-talet till och med summan av de 8 av 16 hemmapremiärerna detta år ger följande bild av läget:

Summan hittills i år efter 50% av hemmapremiärerna är 99 tusen (läs: 98 964). Det innebär att för en tangering av förra årets rekordnotering krävs nära 109 tusen (läs: 108 868) besökare för de 8 resterande hemmapremiärerna där vi har följande matcher och förköpsnoteringar i skrivande stund (kvällen fredag 6:e april 2018):

Malmö FF – AIK — 19 007

Djurgården – TFF — 16 085

Göteborg – Bajen — 12 000 (eller “drygt 12 tusen”)

Dessa tre innebär 47 092. Nu fattas knappt 62 tusen (läs: 61 776) för återstående fem hemmapremiärer för en tangering av rekordet.

Resterande fem hemmapremiärer saknas förköpssiffror för på klubbarnas hemsida, eller så har dessa siffror “gömts under en sten”:

Örebro SK – Norrköping — ???

Kalmar FF – Elfsborg — ???

Dalkurd – Östersund — ???

Bromma Boys – Häcken — ???

…och sedan är det troliga att Sirius tilltänkta hemmapremiär mot Sundsvall senareläggs såpass mycket att hemmapremiären blir mot Häcken den 18:e april istället.

Tyvärr blir det “Sverkers soptunna” till de klubbar som inte klarar av att gå ut med tydlig information på hemsidan om antal förköpta biljetter. Bättring önskas! Även beträffande antal sålda årskort samt antal medlemmar som föreningen har.

Vad kan Örebro, Kalmar, Dalkurd, BP och Sirius tänkas mäkta med tillsammans? En titt på lagens bästa publiksiffror på de arenor där matcherna ska spelas ger följande “best case”-scenario:

Örebro SK – Norrköping — ca 11 000 (best case)

Kalmar FF – Elfsborg — ca 11 000 (best case)

Dalkurd – Östersund — ca 6 500 (Gavlevallens kapacitet)

“Bromma Boys” – Häcken — ca 2 000 (best case)

Sirius – Häcken — ca 7 000 (best case)

Det blir cirka 37 500 i ett “best case”. Det vill säga en bra bit ifrån de cirka 62 000 som kan komma att krävas.

***

Summan av de redan 8 avverkade premiärerna kombinerat med de 3 officiella förköpssiffror som finns och 5 stycken realistiska “best case”-siffror ger följande totalsumma:

98 964 (de 8 spelade)

47 092 (de 3 förköpssiffrorna)

37 500 (realistiskt “best case”)

Summa: ca 183–184 tusen (183 556)

Det kommer inte att räcka till att utmana gällande rekordet, men det finns goda möjligheter att utmana den näst bästa siffran på 184 729 som sattes år 2016.

Statistikbloggen kommer givetvis att följa utvecklingen och summera.

***

Hammarby har sedan allsvenska återkomsten lockat över 30 000 besökare varje gång i de fyra hemmapremiärerna på Telekomvallen åren 2015–2018. I tur och ordning har siffrorna varit 30 278, 31 756, 30 671 och nu senast 30 220. Imponerande.