Häckens Paulinho vann skytteligan – vad händer närmast rent statistiskt?

Paulinho från Häcken noterades för flest mål i Allsvenskan 2018. 20 stycken blev det vilket var 2 fler än tvåan Linus Hallenius från Sundsvall. När det snackas skyttekungar handlar det ofta även om N-Ä-R spelaren i fråga ska lämna för en annan klubb. Statistikbloggen har tagit fram grävskopan och kan härmed ge svar på vad man kan förvänta sig.

Först en kronologisk genomgång över 2000-talets allsvenska skyttekungar, för en uppfräschning av minnet:

TIPS: Ni som läser detta med en smartphone – rotera mobilen 90 grader för att få landskapsläge och därmed mer lättlästa tabeller i denna genomgång.

Samma tabell sorterad efter hur lång tid det gått efter respektive säsongs slut till att spelaren flyttat ger följande bild av läget:

7 skyttekungar har lämnat sin klubb innan nästkommande allsvenska säsong. Marcus Berg som ledde skytteligan 2007 under sommaren lämnade där och då men ingen annan spelare lyckades gå om under hösten. Därför står det –0,5 år som tid till flytt.

10 skyttekungar har lämnat sin klubb under kommande sommar. Mackan Rosenberg är en av dessa tio, trots att han “lämnade” direkt. Anledningen var att han var MFF-spelare 2004 men utlånad till Halmstad. Hur man än vrider och vänder på det är han en av 17 skyttekungar som lämnade sin klubb senast ett halvår efter skytteligasegern.

Återstår att se om/när Kalle Holmberg packar väskan och behöver adressändra. Än så länge har det gått 1 år utan flytt. Därmed är det bara fyra skyttekungar som lämnat 1 år eller senare efter prestationen.

21 skyttekungar har vi just nu för åren 2000–2017. 17 av dessa 21 visade sig lämna senast ett halvår efter prestationen vilket motsvarar 81 procent. Löst räknat är det alltså 80 procent chans/risk att 2018 års skyttekung Paulinho lämnar antingen nu under januari eller under sommaren 2019.

***

Vilken liga kan vara trolig att den troliga flytten går till?

En ny sortering av tabellen där allt grupperas efter ligadestination och därefter efter den allsvenska säsongen som spelarna vann skytteligan:

Åren 2000–2010 var det ofta Holland som lockade. Näst vanligaste ligan som skyttekungarna har gått till är Saudiarabien: spelarna Razak, Wanderson och Khalili. Dock var senaste flytten dit inför 2014, alltså 5 år sedan. Efter detta är det Kina med sina två flyttar som vi fått se, samt även att skyttekungar hamnat i andra svenska lag.

Kontentan är att det är ytterst svårt att baserat på denna statistik avgöra vilken liga som är troligast att Paulinho hamnar i. Betydligt lättare att avgöra hur troligt det är att han lämnar klubben inom kort.

***

Några av er läsare undrar förmodligen också hur Paulinhos prestation varit jämfört med de andra skyttekungarna. Så här ser den listan ut:

Paulinhos 0,667 mål per omgång över de 30 omgångarna han hade på sig är mer eller mindre medelmåttigt. Snittet för de 22 snitten är 0,647 mål/omgång. Paulinhos snitt är tre procent bättre än “snittens snitt”.

För Marcus Bergs del har målsnittet baserats på de 17 omgångarna han hade på sig fram till flytten från IFK Göteborg till Holländska Groningen sommaren 2007.