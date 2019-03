Inför Sverige–Rumänien i helgen: alla inbördes möten i tabellform

Ja, det är fortfarande “svensk-kroaten” Jozo Matovac som är Sveriges senaste målskytt mot Rumänien. Kanske blir det ändring på det under lördagens EM-kvalmöte. Inför detta möte är det läge att ta en titt på en summering av samtliga föregående möten.

Så här ser läget ut och lördagens kvalmatch blir det 11:e mötet mellan fotbollsnationerna:

Sverige har två raka förluster med total målskillnad 0–3 mot Rumänien i EM-kvalsammanhang. I VM-kvarten 1994 i USA blev det oavgjort vid full tid. Den enda segern vid full tid mot Rumänien är den där Kings Cup-matchen. Nu är det ett gyllene läge för Sverige att besegra Rumänien vid full tid i en tävlingsmatch som håller klart högre status än Kings Cup.

***

Utöver de inbördes mötena är det också värt att hålla i minnet att Rumänien gjorde ett helt förlustfritt fotbollsår 2018: 10 landskamper med 7 segrar och 3 kryss. Med andra ord förlustfritt även i Nations League men vann dock ej sin grupp som vanns av Serbien.

Rumäniens senaste förlust är deras sista landskamp för året 2017: hemma mot Holland i mitten av november. Sveriges senaste förlust kom mot Finland i början av januari i år på vinterturnén. Därefter har Sverige en “svit” på 1 match utan förlust.

Rumänien leder kampen mot Sverige om bäst förlustfri svit med hela 10–1. Å andra sidan missade Rumänien VM 2018 i Ryssland, då nationen kom fyra i sin kvalgrupp med fem andra lag. Dock så hade Rumänien den näst bästa defensiven i sin grupp.

***

Matchstart är 18:00 och sändande kanaler är TV4, TV4 HD samt C More Fotboll och C More:s streamlösning. Förmodligen kan matchen även följas på den lokala krogen eller sportbaren.