Efter inatt: nu har Zlatan Ibrahimovic gjort 450 tävlingsmål för klubblag

Houston – we have a problem! Så skämtas eventuellt om MLS-laget Houston Dynamo. Sent inatt svensk tid, eller kring “bagarväckningen”, var Zlatan Ibrahimovic högst delaktig i Galaxys hemmaseger mot just Houston tack vare det ena av sitt lags två mål i 2–1-segern. Därmed har Zlatan gjort 450 tävlingsmål (på seniornivå) för klubblag.

Förutom den uppnådda milstolpen 450 mål med klubblag är det dessutom noterbart att ikväll är det exakt 2 år sedan knäskadan uppstod, i samband med landningen efter en höjdduell, då United spelade mot Anderlecht i Europa League.

Så här har Zlatans mål för klubblag fördelat sig säsongsvis:

***

Om man räknar ihop samtliga så kallade “officiella matcher” för de svenskar som ligger i topp så ser det just nu ut så här:

1 Gunnar Nordahl, “513+”

2 Zlatan Ibrahimovic, 512 (450 för klubblag exkl träning, 62 för Sverige A)

3 Henke Larsson, “470+”

Siffrorna för Gunnar & Henke är hämtade från RSSSF.

Snart går Zlatan upp på Alfredo Di Stéfano-nivå som är “514+ mål”. Di Stéfano gjorde drygt 300 av dessa mål i de olika tävlingarna för Real Madrid 1953–1964 där han vann 8 ligaguld och dåtidens Champions League 5 gånger. Det är vara Di Stéfano, CR7 och Maldini som vunnit Champions League (eller Europacupen) 5 gånger. När det gäller enbart CL-mål ligger Zlatan ett enda retsamt mål bakom Di Stéfano.

Återstår att se om Zlatan ger sig in i Champions League igen för att klättra lite mer även om det är astronomiskt avstånd till just Messi och Ronaldo.