Djurgården har nu 10 raka allsvenska matcher i rad utan förlust

1–0 borta mot den starka guldkandidaten Häcken för Djurgården. Det innebär att årets fyra raka allsvenska matcher tillsammans med de avslutande förra säsongen för Blårandigt ger 10 raka utan förlust (6 segrar & 4 kryss). Därmed läge att granska antalet förlustfria matcher i rad för samtliga allsvenska lag och vilka som har sviter på minst 1 förlust.

Djurgården har den, just nu, överlägset längsta förlustfria sviten. Sju matcher längre än tvåan/tvåorna i denna lista. Det är dock en bra bit kvar till AIK:s supersvit på 32 raka allsvenska matcher utan förlust från sommaren/sensommaren 2017 till sommaren/sensommaren 2018. “10 down, 22 to go – Djurgården”, skulle man kunna säga.

Värt att lägga på minnet är att Norrköping avslutade 2018 med 15 raka utan förlust. Sedan kom premiärförlusten 2019 som satte p för sviten. AIK avslutade 2018 med 9 raka utan förlust och inledde 2019 med 3 raka utan förlust vilket gav 12 raka utan förlust – sedan kom förlusten borta mot Örebro. Ett kryss istället hade inneburit 13 raka utan förlust och sett till att ärkerivalen Djurgården inte fick ta över förstaplatsen för längst förlustfri svit.

Flest förlustfria matcher i rad för lagen i Allsvenskan 2019…

Djurgården: 4 i år + 6 förra året = 10 raka

Norrköping: 3 (1 seger, 2 kryss)

Kalmar: 3 (1 seger, 2 kryss)

Malmö FF: 2 (2 segrar)

Örebro: 2 (1 seger, 1 kryss)

Elfsborg: 2 (1 seger, 1 kryss)

Helsingborg: 1 (seger)

Östersund: 1 (kryss)

AFC Etuna: 1 (kryss)

Följande lag har sviter på minst en förlust i rad…

Falkenberg: – (3 raka förluster)

Sirius: – (2 raka förluster)

Sundsvall: – (2 raka förluster)

IFK Göteborg: – (1 förlust)

AIK: – (1 förlust)

Hammarby: – (1 förlust)

Häcken: – (1 förlust)

***

Nu idag klockan 17:30 startade matchen Hammarby–AFC Etuna. Därefter återstår en match i den pågående omgången: IFK Göteborg mot Helsingborg på måndag (Annandag Påsk) med kickoff-tiden 15:00.