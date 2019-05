Messis semifinalretur-förbannelse fick inget slut mot Liverpool

4–0 till Liverpool mot Barcelona ikväll och ingen Barca-spelare gjorde mål. Detta var Messis nionde chans att göra mål i en semifinalretur – och han tog den inte ens denna gången.

Barcas semfinalreturer som Messi haft chansen att spela…

2006 – vs Milan (0–0 hemma): missade matchen pga skadefrånvaro hela våren.

2008 – vs United (0–1 borta): 90 min speltid, inget mål

2009 – vs Chelsea (1–1 borta): 90 min speltid, inget mål

2010 – vs Inter (1–0 hemma): 90 min speltid, inget mål

2011 – vs Real Madrid (1–1 hemma): 90 min speltid, inget mål

2012 – vs Chelsea (2–2 hemma): 90 min speltid, inget mål

2013 – vs Bayern München (0–3 hemma): bänken 90 min, ej inbytt

2015 – vs Bayern München (2–3 borta): 90 min speltid, inget mål

2019 – vs Liverpool (0–4 borta): 90 min speltid, inget mål

Hela 7 stycken 90-minutersmatcher (630 minuter eller 10 1/2 timmar) och noll mål för Messis del. Alltså av den av många ansedda “världens ÖVERLÄGSET bästa spelare/anfallare”.

Av dessa 9 semifinalreturer kan vi utläsa:

3 raka förluster med 2–10 i målskillnad (pågående svit)

5 raka matcher utan seger (pågående svit)

1 enda seger, på hemmaplan.

Mål för Barca i 5 av 9 matcher

Barca som lag har 7–15 i målskillnad på dessa 9 matcher

Hållit nollan i endast 2 av 9 matcher

Cristiano Ronaldo undrar säkert någon? Han har haft 11 semifinalreturer på sig i karriären och gjort totalt 7 mål på dessa. Alternativt uttryckt mål i 4 av 11 matcher. I tre av matcherna har Ronaldo gjort 2 mål per match. Åtminstone målmässigt är detta facit klart bättre än vad Messi mäktat med.

***

Intressant är även följande: efter varje finalplats (som alltid blivit CL-guld) för Barca har laget åkt ur i nästa semifinal som laget tagit sig till (och efter en av finalplatserna har laget förlorat två raka semifinalenr), se följande mönster…

2006: CL-guld (mötte Arsenal), Messi ej med pga skada

2008: förlorade semin mot United

2009: CL-guld (mötte United), Messi 1 mål

2010: förlorade semin mot Inter

2011: CL-guld (mötte United), Messi 1 mål

2012: förlorade semin mot Chelsea

2013: förlorade semin mot Bayern München

2015: CL-guld (mötte Juventus), Messi 0 mål

2019: förlorade semin mot Bayern München

***

Trots allt kan Barca trösta sig med att denna säsongen i CL var bättre än de tre föregående där laget “bara” nådde kvartsfinal. Nu blev det semifinal.

Ytterligare “plåster på såren” för Barcas del: laget har nått åtminstone kvartsfinal hela 12 år/säsonger i rad.

Barcas facit mot Liverpool i slutspel i “Messi-tid” (2 stycken dubbelmöten):

Våren 2007: möttes i åttondelen, Barca förlorade, Liverpool nådde senare final

Våren 2019: möttes i semifinal, Barca förlorade, Liverpool till final

Liverpool tycks därmed vara Barcelonas “boogey-team”.

***

Nu blir det alltså den första CL-finalen på flera år utan representation av ett spanskt lag. Så här har det sett ut med pokalvinsterna på 2000-talet…

Har den spanska dominansen på senare år brutits helt och hållet nu, eller är detta bara “ett olycksfall i arbetet”? Vad tror ni läsare?

På torsdag kväll avgörs det om även EL-finalen blir med eller utan en spansk representant då Valencia tar emot Arsenal. Valencia har 1–3 med sig i bagaget från bortamötet och måste göra åtminstone 2 mål för att nå final. 2–0 till Valencia innebär seger i dubbelmötet. Gör Arsenal 1 mål måste Valencia göra 3 för att nå förlängning eller 4 för att vinna dubbelmötet.