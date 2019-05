Så slutade Guldskon 2018–19 för stjärnorna & svenskarna (graf & tabell)

Inför helgen stod det i praktiken klart att Messi skulle vinna Guldskon även den här säsongen. Men det är inte 100-procentigt förrän alla ligamatcher är spelade. Det största hotet, PSG:s Mbappé med liten men ändå realistisk chans att störa Messi, lyckades inte gå förbi i fredags kväll. Efter detta återstod det några ligamatcher i exempelvis Italien under lördag och söndag 25–26 maj.

Messis försprång till trean, Serie A:s skytteligaledare Fabio Quagliarella i Sampdoria, var 10 mål (20 poäng). Quagliarella gick av mållös i söndagens möte med redan klara mästarlaget Juventus efter 78 minuter. Utöver Quagliarella fanns det ytterligare några spelare som också hade behövt dundra in “omöjligt många mål” under helgen.

Vinnare av Guldskon 2018–19 blev alltså argentinaren Leo Messi i Barcelona. Han börjar bli van nu, då detta var den 6:e gången i karriären. Redan vid vinsten förra säsongen blev han den förste spelaren att vinna Guldskon 5 gånger. Därmed är Messi även först att ha vunnit 6 gånger. Förutom detta är Messi även först att ha vunnit Guldskon 3 säsonger i rad.

Tvåa blev alltså PSG-anfallaren Kylian Mbappé och “bronset” gick till Sampdoria-anfallaren Fabio Quagliarella. Dessa två spelare kan ändå gotta sig åt att ha vunnit sina respektive skytteligor: franska ligan och italienska ligan. Alltid något.

Cristiano Ronaldo? Han vill nog glömma denna säsong med tanke på allt oflyt under våren.

Så här har målutvecklingen sett ut under hela säsongen för topptrion och Cristiano Ronaldo som trots allt hade bra “häng” fram till omgång 24–25:

Samtliga av dessa fyra spelare fick 2,0 poäng per ligamål under säsongen och eftersom ingen spelare från en liga där målen ger färre poäng lyckades blanda sig in i Topp 3 så skippas diagrammet där diagrammets Y-axel visar poäng istället för mål.

Tänk så nära Mbappé var. Tre mål ifrån Messi och med bättre flyt hade den franske landslagsanfallaren kunnat vinna, vilket hade varit efterlängtat för den franska ligan som inte sett någon Guldskon-vinnare på nästan 50 (!) år. Tabellen nedan visar de cirka 20 bäst rankade ligorna och hur länge sedan en spelare från respektive liga senast vann Guldskon:

Både den tyska och franska ligan har fått vänta extremt länge nu. Nästan 50 år. Återstår att se om en spelare i franska ligan kan vinna Guldskon nästa säsong. Mbappé? Neymar? Någon annan?

***

Nu över till tabellen som visar hur de olika spelarna hamnade på tabellen som ligger till grund för att kora en vinnare av Guldskon – i princip alla i toppen, samt ett brett axplock av stjärnor och svenskar:

Fyran Zapata får nog anses vara ett starkt bidrag till att hans klubb Atalanta norpade en Champions League-plats.

***

Guldskon handlar enbart om ligamatcher. Mål i övriga tävlingsmatcher räknas ej in. Varje mål räknas om till poäng. Spelare i de 5 bäst rankade ligorna får 2,0 poäng per mål. Spelare i ligorna rankade 6–21 får 1,5 poäng per mål. I resterande ligor gäller 1,0 poäng per mål. Någon hänsyn till antalet omgångar tas (tyvärr) inte – vilket gör att spelare i Bundesliga (34 omgångar) får det betydligt svårare att vinna Guldskon då övriga toppligor handlar om 38 omgångar.

Sedan detta system med olika antal poäng per mål beroende på ligans ranking infördes med start 1996–97 är Henke Larsson den enda spelaren som vunnit Guldskon med maximalt 1,5 poäng per mål. För Henkes del var det 1,5 poäng per mål där de 35 målen gav 52,5 poäng säsongen 2000–01 för Celtic i skottska ligan. Henke Larsson är fortfarande historisk med denna bedrift.