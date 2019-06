Inför Spanien–Sverige ikväll 20:45 – borta dåligt men hemma bäst (inbördes möten)

Ikväll spelar Sverige den fjärde av totalt 10 kvalmatcher till EM 2020. En break-down av Sveriges inbördes möten med Spanien visar att det verkligen är extra tufft mot Spanien – borta mot Spanien. Därmed får denna match på förhand klassas som den absolut svåraste.

Håll i er nu, för nu blir det flera tabeller med allt från samtliga inbördes möten till alla möten av intresse:

Först samtliga matcher

Nu över till hemma & borta, med hemma först:

Aldrig en förlust hemma mot Sverige. Det får klassas som en styrkestatistik mot Spanien inför höstens möte. Kanske blir det en kall oktoberkväll som passar svenskarna bättre än spanjorerna?

Borta:

Det här ser inte lika roligt ut.

Laget som slog Spanien 1988:

Tränare: Olle Nordin

Spelare: Thomas Ravelli – Roland Nilsson, Andreas Ravelli, Dennis Schiller, Glenn Hysén – Leif Engqvist, Joakim Nilsson, Robert Prytz, Jonas Thern – Mats Magnusson (68, Hans Holmqvist), Hans Eskilsson

Matchens målskyttar:

1–0 Emilio Butragueño ’14

1–1 Joakim Nilsson ’22

1–2 Dennis Schiller ’43

1–3 Mats Magnusson ’48

Det har med andra ord gått att slå Spanien i Spanien, åtminstone i en träningsmatch. Dock ännu inte i en tävlingsmatch. Mats Magnusson är fortfarande senaste svensk att göra mål mot Spanien på spansk mark – därefter har det gått drygt 31 år.

Nästa tabell – endast tävlingsmatcher:

Senaste svensk att måla mot Spanien i en tävlingsmatch är Zlatan Ibrahimovic. I EM 2008 målade han mot både regerande och blivande mästarna Grekland och Spanien.

Sverige har faktiskt vunnit borta mot Spanien tidigare, men då på neutral mark i VM 1950. Aldrig på spansk mark som är kvällens spelplats.

Nästa tabell – endast träningsmatcher:

Vi ser här att det är inte riktigt lika illa ställt mot Spanien i träning som i tävling, även om 0–4 tidigt 1998 var en tung förlust.

Kontentan, med dessa relativt få inbördes möten, får ändå anses vara att Spanien rent generellt sett är ett svårare motstånd i tävlingsmatcher än i träningsmatcher.

Avslutningsvis – de olika tabellraderna:

Allt det här påminner faktiskt lite svagt om statistiken mot Italien – inför – VM-playoffen i slutet av 2017. Sverige hade aldrig förlorat hemma mot Italien – och endast en seger genom alla år på italiensk mark i sällskap med en hel del förluster. I playoffen mot Italien vann Sverige hemma med 1–0 och fixade ett kryss på bortaplan. Frågan är om Sverige kan visa upp en liknande bedrift denna gången mot Spanien.

För svensk del och drömmen om EM 2020 är det en lättnad att Sverige måste inte vinna kvalgruppen för att nå mästerskapet. Sverige når EM även vid en andraplats. Men ju bättre Sverige presterar mot Spanien desto bättre chanser till EM och dessutom står betydelsefulla rankingpoäng på spel.

***

Sveriges världsranking är nummer 14 och Spanien är på nummer 9 – och den senaste uppdateringen genomfördes i början av april.

***

Svenska TV-kanaler att hålla ögonen på ikväll för matcherna i Sveriges grupp:

20:45 Spanien – Sverige (TV4, TV4 HD och C More Fotboll)

20:45 Färöarna – Norge (Sportkanalen)

20:45 Malta – Rumänien (ingen TV-kanal)

Samtliga matcher streamas dock via C More på nätet.

Efter denna kväll fortsätter EM-kvalet i början av september.