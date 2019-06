Inför Sverige–Thailand 15:00 (dam-VM): det lilla som går att jämföra…

Idag söndag 16:e juni är det dags för den andra speldagen i Sveriges grupp i dam-VM 2019. Sverige ställs mot samma Thailand som förlorade med hela 0–13 mot USA i tisdags. Men vad finns det för någon statistik som kan vara intressant inför Sverige–Thailands som har planerad avsparkstid 15:00?

Precis som senast mot Chile är det här också ett förstagångsmöte med en fotbollsnation. Därmed finns inga gamla inbördes möten att frossa i, som det finns mellan exempelvis Sverige och USA.

Chile spelar just nu sitt första VM medan Thailand spelar sitt andra VM någonsin. Så här har det sett ut för Thailands del…

Thailand har inte mycket meriter, även om det är snäppet bättre än Chiles facit.

***

En titt på hur världsrankingen har sett ut för samtliga fyra nationer i Sveriges grupp visar följande utveckling (tabell):

Thailand har historiskt varit och är fortfarande bättre rankad än Chile. Blundar man för USA:s 13–0 mot Thailand för några sekunder så bör det på förhand handla om en tuffare match för svensk del än den matchen som spelades i tisdags mot Chile (2–0 till Sverige) i “Kim Källström-staden” Rennes i Bretagne i nordvästra Frankrike.

Kanske blir det en “ganska så najs” match idag i Nice som är spelorten för Sverige–Thailand. Nice är en kuststad väldigt nära Italien, med andra ord nästan så långt sydost i Frankrike man kan komma.

För den som undrar över Sverige–USA i den avslutande och tredje omgången i gruppspelet (på torsdag 20:e juni, dagen innan midsommarafton) – den spelas i Le Havre i Normandi. Normandi är norr om Bretagne.

Man kan lite slarvigt jämföra Sveriges resor till spelorterna i detta VM som om det vore mästerskap i Sverige och att man spelar första matchen i Stockholm, nästa i Malmö och rundar av i Uppsala eller Gävle.

***

Sändande TV-kanaler idag söndag 16:e juni 2019…

15:00, Sverige–Thailand: TV4, TV4 HD & C More Fotboll

18:00, USA–Chile, TV12, TV12 HD & C More Fotboll

Om både Sverige och USA vinner sina matcher idag är bägge nationerna vidare i mästerskapet till slutspelsfasen då Sverige och USA har 6 poäng var medan Chile och Thailand har 0 poäng var. Tredjeplatsen i gruppen kan eventuellt innebära en plats i slutspelsfasen.

Eftersom grupperna A–E redan är färdigspelade inför Sverige–USA (i grupp F) på torsdag så kan det bli en “taktisk” (läs: läggmatch-liknande) tillställning. Så här är förutsättningen – åttondelarna är på förhand spikade på följande vis…

F1 – B2

F2 – E2

Nationer i grupp B (och rank): Tyskland (2), Spanien (13), Kina (16) & Sydafrika (49)

Nationer i grupp E (och rank): Kanada (5), Holland (8), Nya Zeeland (19) & Kamerun (46)

Så vi får se helt enkelt hur det blir på torsdag den 20:e juni – sista dagen för gruppspelsfasen i detta VM. Grupp B spelas klart på måndag, alltså i morgon. Då vet vi vilket lag som är “B2”. Grupp E har sina två sista matcher med gemensam starttid 18:00 och Sveriges grupp (F) startar igång sina två matcher med gemensam starttid 21:00.