TABELL/lista: så har det gått sedan 1999 i CL-kvalen för svenska mästarlagen

Det löste sig till slut för AIK i den första kvalronden. Även om det blev lite väl spännande mot slutet av returmatchen igår. AIK är nu vidare i CL-kvalet och har säkrat ytterligare stålar. Nu väntar Maribor som är regerande mästarlaget i den 31-rankade slovenska ligan.

Onsdag 24:e juli borta (Slovenien). Sedan tisdag den 30:e juli hemma. Det är vad som AIK har inskrivet i sin kalender just nu. Stora frågan just nu är väl om AIK ska klara av att gå hela vägen i CL-kvalet precis som inför CL 1999–00. Skulle AIK lyckas kan laget förvänta sig 15,25 miljoner euro i grundplåt för att vara med i gruppspelet, vilket kan jämföras med 2,92 miljoner euro för att kliva in i EL-gruppspelet.

Totalt handlar det om fyra kvalomgångar denna gång precis som förra året för Malmö FF. AIK har i dagsläget bockat av den första. 3 dubbelmöten kvar för AIK att nå CL-gruppspelet. Det är mycket lättare sagt än gjort att kvala in, speciellt om AIK skulle lottas mot Ajax.

Så här har det sett ut för de svenska lagens kvalfacit senaste cirka 20 åren inklusive hur det gått för AIK hittills i detta kval…

Totalt kommer det vara 32 lag i höstens gruppspel. 26 av dessa är direktkvalificerade tack vare ligaplaceringen i någon av de 11 bäst rankade ligorna. Därmed återstår bara 6 stycken platser för kvalande lag. Av dessa är det 4 ligamästare från de 44 (!) ligorna som är rankade 12 eller sämre som kommer att ta sig hela vägen, samt 2 stycken icke-mästarlag från bättre rankade ligor som tar sig hela vägen.