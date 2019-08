Efter Zlatans dubbel inatt: 44 ligamål totalt för Galaxy & 363 ligamål i karriären

I nattens match, svensk tid, kring den berömda “bagarväckningen”, drämde Zlatan Ibrahimovic till med säsongens 21:a och 22:a ligamål vilket också är det 43:e och 44:e ligamålet totalt sedan ankomsten till MLS och laget Galaxy i slutet av mars förra året. Nu är supersvensken uppe i 363 ligamål på seniornivå för klubblag.

Så här ligamålen fördelats per säsong:

I diagrammet ovan är Zlatans MLS-säsonger omräknade till höst-vår för bättre jämförelse. Så här ser Zlatans facit ut för Galaxy i MLS så som säsongerna faktiskt spelas:

2018: 27 matcher – 22 mål & 10 ass

2019: 22 matcher – 22 mål & 3 ass, efter 27 av 34 omgångar.

Totalt: 49 matcher – 44 mål & 13 ass, efter 61 av 68 omgångar.

…på cirka 1 1/2 år. Efter en karriärhotande knäskada. Grabben är nästan 38 bast nu. LA Galaxy är dessutom ett rätt sunkigt lag som ofta åker på stryk och släpper in många mål.

***

Zlatans alla 44 mål i MLS från statistiken ovan som videoklipp:

2018: alla 22 målen

2019: mål 1–20 av 22 st

2019: mål #21 av 22 st (från LAFC – LA Galaxy inatt)

2019: mål #22 av 22 st (från LAFC – LA Galaxy inatt)

***

LA Galaxys matcher i MLS direktsänds i C More:s kanaler. Sedan C More kom över rättigheterna att sända har samtliga fyra LA Galaxy-matcher efter denna händelse direktsänts i Sportkanalen som bland annat många Boxer-kunder har tillgång till. I dessa fyra matcher som sänts i Sportkanalen har Zlatan gjort hela 6 stycken mål, och just nu har han en svit med 2 gjorda mål per match i tre raka matcher.