Inför BP–Frej ikväll 19:00 - håller Jonevret-effekten (7 av 9p) i sig för BP?

Ikväll 19:00 är det BP–Frej på Grimsta i västra Stockholm. För den som bara har TV:n som möjlighet för att se matchen är det C More:s streamtjänst som gäller för att kolla. Men den stora frågan är – håller den så kallade “Jonevret-effekten” i sig?

Vissa kanske minns Djurgårdens tränarbyte i juli 2004. Zoran Lukic ut och Kjell Jonevret in. Regerande mästarlaget Djurgården hade en blygsam tabellrad efter 12 omgångar efter att bland annat ha förnedrats av Hammarby:

(Bild ovan: skärmdump från SVT Text morgonen den 24:e juli 2004)

Djurgården hade så här långt ett poängsnitt på 1,083 för de 12 första omgångarna vilket är långt ifrån de cirka 2,0–2,1 som brukar behövas för SM-guld.

Sedan kom som sagt Kjell Jonevret in och som motstånd i den 13:e omgången var det Örebro SK som Djurgården slog med 5–1. Djurgården gick “i mål” för säsongen på 41 poäng vilket innebär 28 poäng på sista 14 omgångarna vilket var exakt 2,0 poäng per match. Året därpå – 2005 – levde Djurgårdens poängsnitt vidare, mer eller mindre. De 53 poängen som gav SM-guld innebar 2,04 poäng per match.

Så här såg Djurgårdens poängbana ut 2004:

Stödlinjerna visar lagets poängsnitt med respektive huvudtränare. Klart bättre med Jonevret än med Lukic.

Det var minst sagt en “Jonevret-effekt” för Djurgården 2004 och så har det varit hittills för Brommapojkarna i år:

Behövs knappast stödlinjer för att Jonevret-effekten skall kunna ses. För första gången i år har BP dessutom vunnit två matcher i rad.

Just nu återstår 6 omgångar av Superettan 2019 och BP har redan nu lika många poäng som för hela säsongen 2015 då laget åkte ur. BP nådde 23 poäng 2 omgångar tidigare i år än 2015.

***

Ikväll 19:00 på Grimsta möts de bägge kontraktsjagande bottenlagen BP och Frej. I laget Frej finns bland annat spelarna Albin Ekdals lillebror Hjalmar och Carolas Häggkvists son Amadeus Sögaard – både Hjalmar och Amadeus kommer från det BP som Frej ska möta. Så det finns en del kända namn i laget. Jonas Olsson i Frej är inte samma Jonas Olsson som spelat i bland annat landslaget och nyligen i Djurgården.

Återstår att se om Jonevret-effekten håller i sig. Sändande TV-kanal för matchen är C More:s streamtjänst.

(Mer av intresse ikväll är några av de allsvenska matcherna där AIK, Hammarby och Häcken har chans att i första hand kriga sig till en europaplats och i bästa fall att snuva Djurgården eller Malmö FF på SM-guldet.)