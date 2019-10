Borde Kalmar ha sparkat MP (eller MP avgått) efter mitt blogginlägg efter omgång 25?

Efter 25 omgångar av årets Allsvenskan gjorde undertecknad en jämförelse mellan årets Kalmar FF och axplock av tidigare säsonger – se det blogginlägget här. Det var i krokarna inför ett matchuppehåll på grund av EM-kvalmatcher. Ett tränarbyte inför detta matchuppehåll hade kanske varit klokt – och det var en retorisk frågeställning från undertecknad ifall Kalmar sparkar MP vid en förlust mot HIF…

Idag kom nyheten att Magnus Pehrsson, “MP”, redan har slutat som tränare för Kalmar FF. Han kommer inte leda laget i slutomgången. Anledningen till att MP avgår finns det väl lika många åsikter om som det finns människor.

Kanske borde Kalmar FF ha sparkat MP, eller att MP hade avgått i god tid inför sista omgångarna. Nu lämnar MP som tränare för Kalmar FF i ett otacksamt och nervöst läge inför slutomgången, även om laget ändå har allt i egna händer och kan rädda det allsvenska kontraktet helt på egen hand och utan hjälp från rätt resultat i andra matcher.

En tillbakablick på läget i nedre regionen av tabellen för cirka en månad sedan efter omgång 25…

Botten av Allsvenskan efter omgång 25:

11 Sirius 25m 22p (–18), MS: 28–46

12 Kalmar 25m 22p (–18), MS: 20–38

13 Ö-sund 25m 21p (–19)

–––––––––––––––––

14 Fa.-berg 25m 19p (–29)

––––––––––––––––––

15 Giffarna 25m 16p (–17)

16 E-tuna 25m 15p (–31)

…och så här ser läget ut nu för lagen på platserna 11–16…

Botten av Allsvenskan efter omgång 29:

11 Sirius 29m 26p (–20)

––––––––––––––––––––––––––––––––––

12 Ö-sund 29m 25p (–19)

13 Kalmar 29m 23p (–22), MS: 22–44

–––––––––––––––––

14 Fa.-berg 29m 22p (–38)

––––––––––––––––––

15 Giffarna 29m 20p (–18)

16 E-tuna 29m 20p (–31)

(Vi ser att det är Östersund som har gått om Kalmar och det ska egentligen inte kunna hända att Falkenberg hämtar in de 19 målskillnadsmålen på Östersund. Östersund är mellan tummen och pekfingret ungefär 99,9999% klara för Allsvenskan 2020 redan nu.)

Bottenlagens matcher i slutomgången på lördag, med bottenlagen i fet stil:

Falkenberg – Eskilstuna

AIK – Sundsvall

Sirius – Kalmar

Göteborg – Östersund

***

Så här har Kalmar FF:s poängbanor sett ut för axplock av säsonger:

Fram till omgång 8 i år gick det ändå skapligt för Kalmar FF, som ni ser i diagrammet ovan. Men därefter har det uppriktigt sagt gått åt pipsvängen.

***

Kalmars facit från omgång 25 till 29 i år (2019)…

Kalmar 25m 22p (–18), MS: 20–38

Kalmar 29m 23p (–22), MS: 22–44

4 matcher: 1 poäng och 2–6 (–4) i målskillnad. 0,25 poäng per match.

***

Sneglar vi neråt i seriesystemet efter lag där tränare har fått lämna under säsongen så hittar vi Brommapojkarna. Där valde laget att inför omgång 22 byta huvudtränare (Björknesjö ut, Jonevret in). Det innebar Jonevret fick 9 omgångar att leda laget. Nu kommer MP:s ersättare i Kalmar FF få endast en (1) enda omgång på sig att leda laget (borta mot Sirius). Hade MP lämnat efter omgång 25–26 hade det varit ett lite mer tacksamt inte lika panikartat läge för ersättande tränaren att hoppa in.

Hur det slutar för BP återstår att se – ännu är inte Superettan-kontraktet räddat och i bästa fall blir det via kvalspel, men av den goda poängskörden med Jonevret som tränare ser det ut som att han kan ha räddat kontraktet. BP riskerar fortfarande att degraderas.

Kalmar FF riskerar fortfarande att åka ner till Superettan. Detta kan dra ner Kalmar till Superettan:

1 – för det första krävs en KFF-förlust (borta mot Sirius)

2 – dessutom krävs “fel resultat” i övriga matcher, där Falkenberg eller Sundsvall vinner sina matcher.

Olika scenarier för Kalmar FF på lördag eftermiddag…

a – Kalmar på kvalplats om: Kalmar förlorar + Falkenberg ELLER Sundsvall vinner

b – Kalmar på nedflyttningsplats: Kalmar förlorar + Falkenberg OCH Sundsvall vinner

Med andra ord: Kalmar kan bli klart för Superettan redan på lördag eftermiddag.

***

Stora frågan nu är: har MP gjort sin sista match någonsin i karriären som fotbollstränare oavsett korp-, klubb- eller landslag?

Kanske är det bästa som många kommenterat här och där på nätet – MP har ett enormt fotbollskunnande och erfarenheter som är till stor nytta för rätt landslag/klubblag/organisation/media, men att vara huvudtränare/tränare är helt fel position.

Vad tror och anser ni läsare om Magnus Pehrsson?