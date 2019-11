Inför Allsvenskans slutomgång idag 13:00 - ledande DIF:s inbördes mot motståndet Norrköping på 2000-talet

Idag klockan 13:00 är det gemensam avspark för de 8 matcherna i den sista omgången av årets Allsvenskan. Frågan är om Djurgården skall ta sitt första SM-guld sedan det senaste bärgades hem 2005. Förutsättningen är Djurgården har bortamatch mot IFK Norrköping och därför är den inbördes statistiken i modern tid av intresse, låt oss ta en titt på denna.

Först ut, en titt på de inbördes “tabellraderna” i Djurgården-favör:

Det är inte allt för långt ifrån att det är motsatt facit hemma och borta. Normalt sett brukar lag ha bättre facit hemma än borta mot respektive lag, men i fallet Djurgården mot Norrköping är det inte så.

Lagen har även mötts enstaka gånger i Svenska Cupen under 2000-talet. Så här gick det, med alla resultat i Djurgården-favör:

2004–10–14 (B): 1–0

2013–04–04 (B): 0–0, därefter straffläggning: 5–4

2015–03–05 (H): 3–1

Djurgården har alltså aldrig släppt in ett spelmål borta mot IFK Norrköping i Svenska Cupen på 2000-talet. Förvisso bara 2 matcher det handlar om, men det är ändå ett starkare defensivfacit än 1 insläppt spelmål på 1 match på hemmaplan i cupsammanhang.

Nästa grafik för resultat är hur resultaten mellan lagen varit i Allsvenskan på 2000-talet:

Nästa statistik av intresse här tabellraderna hemma vs borta i år för Norrköping och Djurgården:

H – 4) NOR 14m 10–2–2 30–8 (+22), 32/42p (76%)

B – 1) DIF 14m 10–2–2 22–7 (+15), 32/42p (76%)

Djurgården har nästan samma bortafacit som Norrköping har hemmafacit.

IFK Norrköpings 2 förluster på hemmaplan i år har varit den 13:e maj mot IFK Göteborg (1–2) och 30:e juni mot Sirius (0–1). Uddamålsförluster bägge två. Skulle Djurgården vinna mot Norrköping lär det inte bli med många måls marginal.

Tabellfemman Norrköping har faktiskt chans på att nå den där fjärdeplatsen som med tur kan ge en Europa League-kvalplats. Norrköping är just nu 3 poäng bakom fyran AIK men Norrköping har fler plusmål än AIK, vilket gör att Norrköping går om AIK ifall Norrköping slår Djurgården och AIK förlorar mot kontraktsjagande 15:e-placerade Sundsvall. Samtliga nyss nämnda fyra lag (Djurgården, Norrköping, AIK och Sundsvall) har verkligen något att spela för – i alla fall när matcherna startar. Inget av lagen har anledning att “ställa ut skorna”.

Det finns dock 1–2 matcher där bägge lag kan “ställa ut skorna” och köra “kramkalas” och korvätning. Den första matchen är Helsingborg – Elfsborg. I teorin kan Östersund trilla ner på kvalplats vid storförlust mot Göteborg samt att Kalmar vinner borta mot Sirius och slutligen att Falkenberg manglar sönder Eskilstuna något fullständigt. Men om Göteborg–Östersund blir en “rulla bollen i backlinjen” samt “gå-fotboll” i 90 minuter och slutar med kryss så har Östersund säkrat det allsvenska kontraktet oavsett hur det går i övriga matcher.

***

Så här TV-sänds samtliga 8 allsvenska matcherna, enligt tvmatchen, i den 30:e och sista omgången idag 2:a november 2019 (med lagens tabellplaceringar inom parentes)…

…och observera att avsparkstiden är 13:00!

LAGEN SOM KAN VINNA GULDET – 3 matcher

Norrköping (5) – Djurgården (1, 65p, +34) => C More Fotboll

Örebro (9) – Malmö FF (2, 62p, +35) => Sportkanalen

Hammarby (3, 62p, +34) – Häcken (6) => TV4 & C More Live

ÖVRIGA LAGENS MATCHER – 5 matcher

AIK (4) – Sundsvall (15) => C More Live 2

Göteborg (7) – Östersund (12) => C More Golf

Helsingborg (10) – Elfsborg (8) => C More Live 5

Sirius (11) – Kalmar (13) => C More Live 4

Falkenberg (14) – AFC E-tuna (16) => C More Live 3

…samtliga 8 matcher kommer även att direktsändas via C More:s streamtjänst. Via denna länk går det att studera de olika streampaketen, priser och deras innehåll.

***

Imorgon söndag 3:e november är det den sista omgången av Superettan.

***

Därefter väntar kvalspelet för en allsvensk plats. Så här spelas det dubbelmötet…

Det 14:e-placerade laget i Allsvenskan (just nu: Falkenberg) möter trean i Superettan (just nu: J-södra).

2019–11–06 (ons), Superettan–3:an hemma, på Sportkanalen

2019–11–10 (sön), Allsvenskan–14:e hemma, på TV4/C More Live

Apropå den 10:e november så är det samma dag som det är finalmatch i MLS-slutspelet! Då är det Seattle Sounders mot Toronto. Matchen startar 21:00 svensk tid, av allt att döma, och det är C More Live 2 som just nu är aktuell kanal för att sända. Om flyttas till eller även sänds i Sportkanalen återstår att se. Det finns en svensk spelare i finalen och det är Seattle Sounders mittfältare med nummer 3 på tröjan: Gustav Svensson, den före detta IFK Göteborg-spelaren.