Inför Sverige–Färöarna – inbördes statistik

Ikväll med avsparkstid 20:45 spelar Sverige en nästan betydelselös kvalmatch mot Färöarna och Janne Andersson kommer att slänga ut B-laget eller “andrafiolerna”, så att säga. Sverige är redan klart för EM 2020 och kommer sluta tvåa i gruppen oavsett hur det går i samtliga tre matcher i den sista omgången som alltså spelas ikväll. Men det kan ändå vara intressant att kasta ett öga på inbördes statistik.

Viss betydelse finns det trots allt. Det handlar om rankingpoäng som eventuellt kan bli betydelsefulla i framtida seedningar/lottningar. Därför är en seger för svensk del mot Färöarna självklart en positiv grej. En titt på inbördes möten visar att Sverige har presterat riktigt bra mot Färöarna:

Sverige har gått rent i alla tävlingsmatcher hittills. Enda egentliga plumpen i protokollet är det insläppta målet på bortaplan i oktober 2012 – och att det inte ens blev ett enda mål i träningsmatchen i början av 2001.

Eftersom det är så få matcher som spelats är behovet av separata tabeller över hemma och borta inte så stort. Däremot är det alltid av intresse att kolla på de olika tabellraderna i Sverige-favör:

Det skall nog otroligt till mycket för att Färöarna ska vinna mot Sverige. I EM-kvalgruppen har Färöarna 1 seger och 8 förluster på de hittills 9 avverkade omgångarna. Enda segern var på hemmaplan mot det andra “blåbärs-laget”: Malta. För Malta är det för övrigt identiskt som för Färöarna – där segern är mot Färöarna.

***

När lagen möttes senast i Solna i juni 2013 var den officiella publiksiffran 32 858. Återstår att se vad det blir ikväll. Så här har det i alla fall sett ut hittills på nya nationalarenan för det svenska herrlandslaget i fotboll:

Kvällens publiksiffra ska alltså jämföras med 32 858 från juni 2013.

Men annars har november-landskamperna hittills på senare år inneburit väldigt bra publiksiffror:

Nov 2012: 49 967 (vs England, träning)

Nov 2013: 49 766 (vs Portugal, VM-playoff)

Nov 2015: 49 053 (vs Danmark, EM-playoff)

Nov 2017: 49 193 (vs Italien, VM-playoff)

Fyra gånger och alltid över 49 tusen åskådare.

Hur det blir ikväll återstår att se.

***

TV-kanalerna som direktsänder matchen är TV4 och C More Fotboll. Den som tänker zappa in TV4 hemma bör zappa in TV4 HD istället, för att få bättre bildkvalitet, om den kanalen råkar finnas i kanalutbudet.