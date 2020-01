Zlatan vs CR7 vs Messi (målsnitt): Zlatan mot nytt karriärrekord denna säsong?

Zlatan Ibrahimovics personbästa för en hel säsong när alla tävlingsmatcher räknas in är 0,98 mål/match från sista säsongen i PSG (2015–16). Därefter kom en rejäl nedgång under första säsongen med Man United (2016–17) där han skadade knät 20:e april 2017. Är rekordsäsongen från PSG-tiden oslagbar? Kanske, kanske inte. Men just nu är Zlatans snitt exakt 1,00 för 2019–20. Chansen finns, men då måste det levereras i tröja 21 för Milan resten av denna vårsäsong.

Så här har målsnittet för Zlatan Ibrahimovic utvecklats efter flytten från Malmö FF sommaren 2001 med Messi och Ronaldo som jämförelseobjekt:

Den pågående säsongen för Zlatan Ibrahimovic ser ut så här:

Hösten 2019, LA, MLS: 19 mål på 17 matcher

Hösten 2019, LA, MLS Cup: 1 mål på 2 matcher

Våren 2020, Milan, Serie A: 1 mål på 2 matcher

Våren 2020, Milan, Cupen: (första matchen är den 15:e januari)

LA Galaxy, tot: 20 mål på 19 matcher

AC Milan, tot: 1 mål på 2 matcher

Sammanlagt: 21 mål på 21 matcher

***

Det återstår 19 matcher i Serie A denna vårsäsong och vi vet att det blir åtminstone en cupmatch vilket är den som spelas på onsdag kväll mot SPAL. Med andra ord minst 20 matcher för AC Milan som lag. Det behövs ett riktigt bra målsnitt från Zlatan Ibrahimovic för att hålla säsongens målsnitt över de 0,98 som är snittet från sista PSG-säsongen.

***

Vad tror ni läsare? Fixar Zlatan ett nytt målsnittsrekord denna säsong?